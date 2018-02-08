«После этой истории о «Краснодаре» заговорили по всей Европе». Роман Нагучев – о 33 тысячах зрителей на матче Юношеской лиги УЕФА

Комментатор «Матч ТВ» поделился впечатлениями от работы на матче «Краснодар» - «Реал» (0:0, 0:3 - пен.), который прошел при аншлаге, несмотря на возраст игроков.

Полная статистика и текстовая трансляция матча

- Почти 33 тысячи зрителей на матче Юношеской лиги УЕФА – поймали ощущение, что присутствуете при грандиозном событии?

- Я бы не стал говорить громких слов, что, допустим, прикоснулся к истории. Матч получился великим только своим антуражем, а так был бы вполне обычным, проходи он на базе, как у молодежки ЦСКА, или в Батайске, как у «Ростова» в прошлом сезоне. На более скромном стадионе игра бы не вызвала большого интереса. А в остальном, конечно, очень крутая история. В первую очередь в плане маркетинга: о «Краснодаре» заговорили по всей Европе. Вдобавок молодые игроки команды, показавшие вчера очень добротный футбол, поняли, что их ждет, если продолжать трудиться: переполненные стадионы и всеобщее обожание. Сдадут, дадут себе послабление – будут незаметные матчи на незаметных аренах.

Хорошо ли вы знаете молодежку «Краснодара»?

- Мы все видели трансляции матчей юношеских еврокубков из Батайска или со стадиончика имени Игоря Нетто, даже молодежная сборная играла на стадионе имени Стрельцова. У вас лично не возникало ощущения сюрреализма происходящего во время работы: турнир тот же, а антураж совсем другой?

- Для комментатора особого значения не имеет, на какой игре работать. Но есть определенная эмоциональная подоплека. На переполненной арене даже на самом скучном по вывеске матче все равно ощущения будут круче, чем на более статусной игре. Например, «Монако»: стадион вмещает 18 тысяч, а приходит иногда даже шесть тысяч, причем на Лигу чемпионов. Нет ощущения, что встреча самого высокого уровня. А в краснодарском случае волей-неволей додумываешь матчу дополнительное содержание, чтобы все соответствовало уровню организации. В Краснодаре праздник удался.

- С Галицким общались после игры?

- Только до, когда обсуждали разные технические детали. После матча у него была встреча с Германом Ткаченко, который является агентом новичка «Краснодара» Олега Шатова, поэтому Галцкому было не до обсуждений игры с комментатором.

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- Массовый болельщик, не очень сведущий в тонкостях юношеского футбола, наверное, обрадуется, что «Краснодар» сыграл вничью со знаменитым «Реалом». Мадридцы по юношам такой же европейский гранд?

- Гранд на юношеском уровне – «Бенфика». «Реал» - добротная, талантливая команда, но без обязательной цели победить и показать экстраординарный футбол. Философия устроена немножко по-другому: игроки прежде всего учатся. И все получается: средняя линия уже сейчас выглядит будущим клуба. Хотя мне очень понравилась шутка, что это те футболисты «Реала», вместо которых будут покупать игроков сборной Германии.

- Забавно.

- Но все равно по тому же Оскару Родригесу видно, насколько это большой талант, да и вообще бросается глаза, как мадридцы превосходят наших футболистов прежде всего в работе с мячом. Это какой-то космос. Например, центральный нападающий Дани Гомес – просто топ. Думаю, если к нему найти правильный подход, то он будет забивать огромное количество голов чуть ли не с закрытыми глазами. Интуиция великолепная.

- Как на фоне такой средней линии «Реала» смотрелся краснодарский талант Уткин, которого считают будущим нашего футбола?

- Уткин входит в топ-100 самых талантливых игроков своих лет. Это очень крутой игрок, у него быстрые ноги, несмотря на то, что он находится в том возрасте, когда организм продолжает стремительно расти. При этом не по годам мудр. У него есть такое важное качество, как, например, у Серхио Бускетса. Когда ты можешь придержать мяч, осмотреться и поменять направление атаки. На данном этапе юные краснодарцы могут играть со сверстниками из «Реала» на равных.

Будущие звезды «Краснодара» и «Реала». Кто они?

- Хочется верить, что это поколение будет не уступать грандам и в более зрелом возрасте.

- Мы все были молодыми и знаем, сколько соблазнов в 18-19 лет. Часто думаешь: «Сегодня я немножко поотдыхаю, а поработаю потом». Как это было, к примеру, с Андреем Демченко, который уехал в «Аякс» из ЦСКА, а потом его потеряли. Не можем прогнозировать, как станут развиваться события, но футболисты большого таланта должны подтверждать его трудолюбием. Иначе в нем нет никакого смысла.

Фото: из личного архива Романа Нагучева