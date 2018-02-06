Евгений Бушманов: «После «Краснодар» - «Реал» другие клубы могут дать молодежкам основные арены»

Главный тренер молодежной сборной России – о значимости завтрашнего матча Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – «Реал», который пройдет на главной краснодарской арене при аншлаге.

– 34 тысячи болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА в России! Как к этому относиться?

– Очень неординарное событие. Молодежная команда играет на центральном стадионе, да еще и с «Реалом» при таком количестве зрителей. Здорово!

– Вы как тренер молодежной сборной следите и за более младшими возрастами, где в сборных много ребят из краснодарской академии. Можно только порадоваться, что в стране появляются такие проекты?

– Безусловно. Сергей Галицкий в «Краснодаре», как и наши другие клубы - ЦСКА, «Спартак», «Зенит», «Локомотив», - очень много делают для развития футбола в стране. Можно только порадоваться, что у нас в клубах есть академии.

– В академии «Краснодара» бывали в гостях?

– Конечно, был. Условия фантастические. Самое сильное впечатление, что все сделано с любовью к футболу, к ребятам, которые там занимаются.

– Фантастическая академия, 34 тысячи зрителей на матче молодежной команды, и уже кажется, что не за горами реализация мечты Галицкого – «Краснодар», состоящий из собственных воспитанников?

– Желание и ориентир вполне себе нормальные. И почему не назвать участие в такое игре определенным шагом в этом направлении для краснодарской молодежи?

– В юношеских еврокубках играют и другие наши ведущие клубы, но на маленьких стадиончиках. После инициативы «Краснодара» шансы увидеть, допустим, молодежный «Спартак» на поле «Открытие Арены» станут выше?

– Молодежка «Спартака», кстати, сегодня играла с «Интером» на «Сан-Сиро». Тоже событие для молодых футболистов, пусть матч и гостевой. А вообще согласен: посмотрев на инициативу «Краснодара», другие ведущие клубы вполне могут предоставить молодежке свои лучшие стадионы на ключевые матчи евротурниров.

– Как после матча перед 34 тысячами зрителей вырастет желание у юных краснодарцев расти и развиваться, чтобы таких игр было больше и больше, можно даже не спрашивать?

– Огромный стимул для роста.

– 19-летнего бомбардира Игнатьева, который забивал в премьер-лиге, вы уже привлекали к молодежной сборной.

– На мой взгляд, очень перспективный игрок. Не зря привлекался в первую команду «Краснодара» и молодежную сборную. Вообще хочется, чтобы как можно больше выпускников футбольных академий становились заметными на взрослом уровне. Каждый в отдельности должен ставить перед собой максимальные цели. Матч с «Реалом» на полном стадионе никак не является венцом карьеры. Им надо понимать, что в наших условиях реально выйти на уровень Лиги чемпионов и успешно там выступать. Только такие задачи должны стоять.

– Мы же привыкли считать, что у наших футболистов ограниченные стремления.

– Так такие матчи, как сейчас у молодежки «Краснодара» с «Реалом», и должны менять мышление. Когда ты у себя в голове обозначишь, что все реально – почему не добиться-то?

– Другого краснодарца Уткина англичане называли «российским подрастающим Зиданом». Но никто же не верит, что выйдет на такой уровень?

– Голова светлая, ведет игру, использует нестандартные ходы. Диспетчер, как раньше говорили. Недаром же его отмечают те же англичане, но следующий шаг за ним. Надо показывать не только на юношеском уровне, а переносить свой талант и дальше.

– Вы же тоже можете подстегивать их развитие вызовами в молодежку, пусть те же Уткин и Сулейманов, уже забивавший в Лиге Европы, на три года младше выпускного возраста.

– Мы следим за всеми, особенно, кто успел себя проявить. Но у нас не так много игр в сезоне, и в основном официальные, где требуется результат. Поэтому проверять возможности нет.

– Но были же когда-то Радимов или Измайлов с Сычевым, которые в 18 лет играли за первую сборную. А сейчас, получается, 18-летние таланты даже на уровень молодежки не вполне годятся?

– Другое время. Во времена Измайлова и тем более Радимова практически не было легионеров. Теперь же сложнее пробиваться при любом таланте. В ведущих клубах очень тяжело выигрывать конкуренцию за место в составе у лучших игроков страны и сильных легионеров. Но стремиться к этому обязательно нужно.

Обращаем внимание, что прямая трансляция матча Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» – «Реал» будет платной. Ее можно посмотреть 7 февраля с 19:00 на сайтах Sportbox.ru и MatchTV.ru, на телеканале «Матч! Футбол 1» и в приложении «МАТЧ! КЛУБ».

Фото: ФК «Краснодар»