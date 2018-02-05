Будущие звезды «Краснодара» и «Реала». Кто они?

7 февраля в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА «Краснодар» принимает «Реал». «Матч ТВ» рассказывает о главных звездах в составах обеих команд.

Иван Игнатьев, «Краснодар»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Молодежное первенство России: 16 голов

Юношеская лига УЕФА: 10 голов

Стоимость на Transfermarkt: 700 тыс. €

УЕФА включил Игнатьева в топ-50 самых многообещающих игроков 2018 года. Компанию нападающему «Краснодара» составили известные в Европе ребята: кипер «Атлетика» Кепа Аррисабалага, форвард «Аякса» Джастин Клюйверт, полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич.

В Юношеской лиге россиянин продемонстрировал особую жажду до голов. Оформил покер в игре с «Гонведом» и пента-трик во встрече с «Кайратом».

Помните летний триллер «Ахмат» – «Краснодар»? Именно Игнатьев тогда принес «быкам» победу.

Даниил Уткин, «Краснодар»

Возраст: 18 лет

Позиция: полузащитник

Молодежное первенство России: 11 голов

Юношеская лига УЕФА: 2 гола

Стоимость на Transfermarkt: 300 тыс. €

Уткин входил в список номинантов премии лучшему молодому игроку мира Golden Boy-2017. Годом ранее The Guardian назвал 60 самых перспективных футболистов планеты 1999 года рождения. Одним из них стал воспитанник академии «Краснодара». Британским обозревателям центральный полузащитник «быков» напомнил Пола Скоулза за «длинный пас, умение менять фланги в атаках и тактическое чутье». А старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов отметил, что по манере игры Уткин напоминает Зидана.

Также Уткин напоминает Зидана прической. Доказательство – на видео, отметка 2:47.

Магомед-Шапи Сулейманов, «Краснодар»

Возраст: 18 лет

Позиция: нападающий

Молодежное первенство России: 5 голов

Юношеская лига УЕФА: 1 гол

Стоимость на Transfermarkt: 500 тыс. €

Сулейманов – один из главных рекордсменов «Краснодара» прямо сейчас. Ничего лишнего, только факты:

Нападающий стал самым молодым в истории российских и советских команд автором гола в еврокубках, побив рекорд Сергея Родионова.

Стал вторым и самым юным воспитанником клубной Академии, отличившимся в официальном матче за клуб, и первым, сделавшим это в еврокубках.

Стал самым молодым воспитанником «Краснодара», сыгравшем в официальном матче за главную команду в РФПЛ.

Маловато фактуры? Смотрите сюда.

Дани Гомес, «Реал»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Испания. Сегунда Б: 5 голов

Юношеская лига УЕФА: 7 голов

Стоимость на Transfermarkt: 200 тыс. €

Гомес – взрывной (по самохарактеристике на клубном сайте) форвард, и лучший нападающий молодежки последних двух лет.

Отец футболиста выступал за юниоров «Атлетико». Отпрыск семейные традиции не разделил. В сезоне-2016/17 Гомес-младший поучаствовал разгроме «матрасников» – 6:1. Возможно из-за этого парень никак не может подписать новый контракт с «Реалом» – папа устал от унижений.

Прошлым летом Гомес присоединился к основе «галактикос» в предсезонном туре по США. После этого гордо выложил в сеть фотку с Погба. А «Реал», кстати, тогда проиграл.

Оскар Родригес, «Реал»

Возраст: 19 лет

Позиция: нападающий

Испания. Сегунда Б: 3 гола

Юношеская лига УЕФА: 3 гола

Стоимость на Transfermarkt: 500 тыс. €

Прошлым летом Родри (так футболиста называют друзья) хотели «Ман Сити», «Бавария» и «Монако».

– Чтобы отправить в аренду, – скажите вы.

Но нет! Испанская пресса отмечает, что при некоторых обстоятельствах футболист вскоре может пополнить основу «Реала». Первый шаг к цели сделан – есть контракт до 2021 года. Дальше – все в ногах Родри. К слову, о них. Эксперты отмечают способность Родригеса к шикарным штрафным и роскошным ассистам. И последнее. Про голову. Там у Родригеса – полный порядок. Судя по инстаграму, человек – насквозь «мадридиста» и этим гордится.

Прямую трансляцию матча смотрите на канале «МАТЧ! ФУТБОЛ 1». Начало – в 18:55 (мск).

Фото: ФК «Краснодар»