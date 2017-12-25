10 крутейших голов недели. Выберите лучший!

10 крутейших голов недели. Выберите лучший!

Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
11:43
Эдинсон Кавани, Гастон Рамирес или Гранит Джака. Кто автор лучшего гола минувшей недели?

Вратарь «Кана» валится с ног от неожиданности, Кавани забивает пяткой, «ПСЖ» выигрывает (3:1).

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Хуан Мата – ювелир, а «МЮ» на последних секундах таки упускает победу в Лестере (2:2).

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Аллан вытворяет чудеса, Гамшик бьет рекорд Марадоны, а «Наполи» обыгрывает «Сампдорию» (3:2).

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Никуда не уезжаем из Неаполя и наслаждаемся шедевром Гастона Рамиреса.

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Крутейший выстрел Гранита Джаки из триллера на «Эмирейтс». «Арсенал» – «Ливерпуль» (3:3).

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Вы не поймете, как мяч залетел в ворота и что изображал Фабрицио Каччаторе во время празднования. Но это гол, вернувший «Кьево» в игру «Болоньей». Увы, команда из Вероны в итоге уступила (2:3).

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«Эвертон» справляется со «Суонси» (3:1), а Гильфи Сигурдссон закладывает феноменальный голешник.

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Макс Майер забивает победный мяч в кубковой битве «Шальке» – «Кельн» (1:0).

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Самый рождественский гол недели. Гарри Магуайр спасает «Лестер» от поражения на 94-й минуте. Радуются все, даже Санта.

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Настало время удивительных комбинаций. «Аталанта» в три передачи проходит сквозь всю «оборону» «Милана». Йосип Иличич нокаутирует Доннарумму, команда Гаттузо проигрывает (0:2). 

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Фото анонса: globallookpress.com

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