10 крутейших голов недели. Выберите лучший!

Вратарь «Кана» валится с ног от неожиданности, Кавани забивает пяткой, «ПСЖ» выигрывает (3:1).Открыть видео
Хуан Мата – ювелир, а «МЮ» на последних секундах таки упускает победу в Лестере (2:2).Открыть видео
Аллан вытворяет чудеса, Гамшик бьет рекорд Марадоны, а «Наполи» обыгрывает «Сампдорию» (3:2).Открыть видео
Никуда не уезжаем из Неаполя и наслаждаемся шедевром Гастона Рамиреса.Открыть видео
Крутейший выстрел Гранита Джаки из триллера на «Эмирейтс». «Арсенал» – «Ливерпуль» (3:3).Открыть видео
Вы не поймете, как мяч залетел в ворота и что изображал Фабрицио Каччаторе во время празднования. Но это гол, вернувший «Кьево» в игру «Болоньей». Увы, команда из Вероны в итоге уступила (2:3).Открыть видео
«Эвертон» справляется со «Суонси» (3:1), а Гильфи Сигурдссон закладывает феноменальный голешник.Открыть видео
Макс Майер забивает победный мяч в кубковой битве «Шальке» – «Кельн» (1:0).Открыть видео
Самый рождественский гол недели. Гарри Магуайр спасает «Лестер» от поражения на 94-й минуте. Радуются все, даже Санта.Открыть видео
Настало время удивительных комбинаций. «Аталанта» в три передачи проходит сквозь всю «оборону» «Милана». Йосип Иличич нокаутирует Доннарумму, команда Гаттузо проигрывает (0:2).Открыть видео
Фото анонса: globallookpress.com
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