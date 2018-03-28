Инсинье спасает Италию от второго поражения подряд. Предварительно понадобился видеоповтор

Это была явно не неделя «Скуадры Адзурры».

Недавно сборная Италии дома уступила Аргентине (0:2) в матче, на который вышла в майках с фамилией Давиде Астори.

Вчера команда была близка к второму поражению подряд. В середине первого тайма англичане убежали в контратаку, успев там заработать штрафной и моментально его разыграть. Оказавшийся на ударной позиции Джейми Варди не сплоховал.

Лишь на 87-й минуте Лоренсо Иньсинье сравнял счет с одиннадцатиметровой отметки. Причем, сначала фол на Федерико Кьезе зафиксирован не был. Главный судья встречи назначил угловой, однако затем решил прибегнуть к услугам видеопомощникам. Пока не привыкшие к таким штукам англичане вступили в потасовку с соперниками, а сам удар под гул трибун взялся бить Инсинье.

Для сборной Англии эта ничья стала третьей подряд.

Товарищеские матчи. 2016-18. март-2018

Англия — Италия — 1:1 (1:0)

Голы: Варди, 27 (ВИДЕО). — Инсинье, 88 (с пенальти).

Фото: Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru