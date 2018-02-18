Гол Сандро и победа «Юве» в туринском дерби. Лучшие моменты

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Торино» уступил «Ювентусу» (0:1).
Факты о матче:
- Все решил мяч Сандро в середине первого тайма.
- Голевая передача на счету Бернардески.
- В дебюте встречи Игуаин получил травму и покинул поле.
- «Ювентус» выиграл девять матчей подряд в серии А.
Статистика и текстовая трансляция
Лучшие моменты
После удара Сандро мяч катится в ворота, но Де Сильвестри ликвидирует опасность.Открыть видео
1:0. «Юве» продолжает атаковать и добивается своего. Бернардески простреливает с фланга, и Сандро вколачивает мяч в ворота.Открыть видео
Дибала накручивает защитников «Торино», но сил на качественный удар не остается.Открыть видео
Гол и лучшие моменты.Открыть видео
Фото анонса: globallookpress.com
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