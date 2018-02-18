Гол Сандро и победа «Юве» в туринском дерби. Лучшие моменты

Гол Сандро и победа «Юве» в туринском дерби. Лучшие моменты

18 февраля 17:56

В матче 25-го тура чемпионата Италии «Торино» уступил «Ювентусу» (0:1).

Факты о матче:

  • Все решил мяч Сандро в середине первого тайма.
  • Голевая передача на счету Бернардески.
  • В дебюте встречи Игуаин получил травму и покинул поле.
  • «Ювентус» выиграл девять матчей подряд в серии А. 

Статистика и текстовая трансляция

Лучшие моменты

После удара Сандро мяч катится в ворота, но Де Сильвестри ликвидирует опасность.

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1:0. «Юве» продолжает атаковать и добивается своего. Бернардески простреливает с фланга, и Сандро вколачивает мяч в ворота.

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Дибала накручивает защитников «Торино», но сил на качественный удар не остается.

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Гол и лучшие моменты.

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Фото анонса: globallookpress.com

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