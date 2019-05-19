Они лишат «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

История, которая доказывает, что надо до конца верить в свои идеи.

История, которая доказывает, что надо до конца верить в свои идеи.

В серии А — самая крутая битва за ЛЧ

За два тура до конца на 3-е и 4-е место (дающее право играть в Лиге чемпионов) претендуют 5 команд:

3. Интер — 66 очков. Календарь: «Наполи» (г), «Эмполи» (д)

4. «Аталанта» (65): «Ювентус» (г), «Сассуоло» (д)

5. «Рома» (63, 37 игр): «Парма» (д)

6. «Милан» (62): «Фрозиноне» (д), СПАЛ (г)

7. «Торино» (60): «Эмполи» (г), «Лацио» (д)

Главное открытие сезона, конечно, «Аталанта». Она проводит очень мощный год:

Больше всех забила в серии А — 73 мяча (всего 2 с пенальти)

Вторая по количеству ударов за матч (в среднем 16,9) и острых пасов (13,6). Больше только у «Наполи» (18,5 и 14,8)

Провела самый дикий матч года , нанеся 47 ударов, 18 — в створ, имея минимум 5 стопроцентных моментов. Но сыграв 0:0

, нанеся 47 ударов, 18 — в створ, имея минимум 5 стопроцентных моментов. Но сыграв 0:0 Выбила «Ювентус» из Кубка Италии (3:0). Это стало самым крупным поражением туринцев в Кубке за 23 года

Далее «Аталанта» пробилась в финал Кубка (впервые за более чем 20 лет), но проиграла «Лацио» (0:2)

Забила 4 гола за первые 15 минут матча — такого не было 87 лет. Как итог победа над «Болоньей» — 4:1

За два тура до конца «Аталанта» близка, чтобы не пустить в Лигу чемпионов «Милан» и «Рому». Рассказываем об «Аталанте» больше.

Тренер, в которого мало кто уже верил

Джан Пьеро Гасперини всегда был одним из самых интересных тренеров в плане идей, новых решений. Именно он первым стал регулярно использовать схему 3-4-3 в Италии (после стажировки в «Аяксе» модернизировал классические 4-3-3) и делать игру геометрически выверенной (создание «треугольников» и «ромбов» — как важнейшая часть продвижения мяча).

Гасперини ставит персонально-ориентированный прессинг (когда игроки следят больше за конкретными оппонентами, чем за мячом) и накрывает соперника максимально высоко. Много использует фланги и автоматизирует позиционную атаку. Более необычного подхода в серии А, пожалуй, нет.

Но когда в 2011-м Гасперини провалился в «Интере» всего за 2 месяца, казалось, ему больше никогда не светит быть даже близко к Лиге чемпионов и топ-команде.

Затем последовало издевательское увольнение из «Палермо» (убрали за плохие результаты, потом вернули, а после двух матчей снова убрали) — и сомнения окончательно ушли. Даже 3 неплохих сезона в «Дженоа» (однажды заскочили на 6-е место) ничего не поменяли.

В 2016-м ему было уже 58. Лучший тренерский сезон он провел в 2008 и 2009 годах. Когда его «Дженоа» вместе с Тьяго Моттой и Диего Милито до последнего бился за Лигу чемпионов. Но, набрав столько же очков, как и «Фиорентина», уступил по дополнительным показателям.

Поэтому приход в «Аталанту» в 2016-м меньше всего походил на грандиозный камбэк. Клуб годами торчал в середине таблицы (периодически вылетая в серию B), не обладал сильным составом и не попадал в еврокубки более 25 лет. Единственный плюс — адекватный менеджмент и сильная академия, которую, правда, быстро растаскивали топ-клубы.

Как ни странно, это сработало. Гасперини в первый же сезон занял 4-е место (тогда это была лишь зона Лиги Европы) и открыл сразу несколько талантов:

Роберто Гальярдини — уже через полгода ушел в «Интер» за 22 млн евро

Маттиа Кальдара — ушел за 19 млн евро в «Ювентус». Летом 2018-го за 35 млн отправился в «Милан»

Андреа Конти — летом 2017-го ушел в «Милан» за 24 млн евро

Франка Кесси — летом 2017-го был арендован «Миланом» за 8 млн евро, через два года выкуплен за 24 млн

Алессандро Бастони — летом 2017-го ушел в «Интер» за 31 млн евро

Важно: это все воспитанники «Аталанты», которые заиграли именно при Гасперини. И потеряв лучших после первого сезона, во втором тренер занял достойное 7-е место, а в этом году снова идет 4-м, показывая лучший футбол в Италии.

Новую банду «Аталанта» собрала уже на трансферах:

Арендовала 27-летнего Сапату на два года — за 14 млн евро. Он сделал 22 гола и 9 передач в серии А. Раньше его рекордом были 16 очков — 11+5

Взяла Иличича у «Фиорентины» за 5,5 млн. Он долго лечился, ему был уже 31 год, поэтому так дешево. В итоге — 11 голов и 7 голевых в сезоне

Откопала 26-летнего де Рона в «Мидлсбро» — за 13,5 млн. Один из ключевых игроков сейчас

Нашли в «Перудже» защитника Джанлуку Манчини — за 300 тысяч евро. Сейчас он стоит 15 млн и забил 5 голов в сезоне

Главная звезда — Сапата. Бенитес считал его непрофессионалом

Дуван Сапата до нынешнего сезона считался неплохим форвардом, но не более. Высокий (186 см), мощный, немного медлительный и очень прямолинейный. Нигде не забивал больше 11 мячей. В «Наполи» Бенитес откровенно разочаровался в нем (намекая на непрофессионализм). А в «Удинезе» его считали ограниченным.

Прогресс Сапаты начался только у Марко Джампаоло в «Сампдории». А окончательно раскрылся форварда у Гасперини в «Аталанте», к зиме выдав сумасшедший отрезок — 17 голов за 10 матчей во всех турнирах. Сейчас второй после Квальяреллы в бомбардирской гонке (26 против 22). Позади Роналду и Пентек — по 21 мячу.

Здесь играет экс-хавбек «Спартака»

Марио Пашалич / Фото: © globallookpress.com

Одним из тех, кому доверяет Гасперини, является Марио Пашалич. Тот самый хорват, который провалился в «Спартаке» и запомнился только тем, что всегда ходил с грустным лицом.

Пашалич — игрок ротации (17 матчей в основе из 31), но внес вклад в текущее место в Лиге чемпионов — 4 гола, в том числе важнейший победный мяч «Наполи» (2:1). Футболист до сих пор принадлежит «Челси».

Наполи — Аталанта — 1:2. Голы и лучшие моменты

Первую часть сезона за «Аталанту» также играл зенитовец Ригони, но ему не подошла схема команды. В качестве крайнего полузащитника, который должен играть глубоко, аргентинец терялся. А впереди его выпускали нечасто (итог — только 12 матчей).

Сегодня «Аталанта» может практически обеспечить себе 4-е место. Надо победить «Ювентус».

Прямая трансляция — в 21:30 (мск).

Чемпионат Италии. Ювентус — Аталанта

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