Они лишат «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

ЧМ по хоккею МАТЧ! СТРАНА РПЛ Новости Передачи Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
live
12:55 Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
12:55
Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" (Мадрид) - "Бетис". Прямая трансляция
14:55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
15:50
Новости
15:55
Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. "Нижегородское кольцо". Туринг. Прямая трансляция
17:00
Новости
17:05
Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США. Прямая трансляция из Словакии
19:40
Новости
19:45
После футбола с Георгием Черданцевым
20:40
"Братислава. Live". Специальный репортаж [12+]
21:00
Реальный спорт. Баскетбол
21:25
Баскетбол. Евролига. Мужчины. "Финал 4-х". Финал. "Анадолу Эфес" (Турция) - ЦСКА (Россия). Прямая трансляция из Испании
23:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00:10
"Кибератлетика" [16+]
00:40
Футбол. Кубок Англии. Финал. "Манчестер Сити" - "Уотфорд" [0+]
02:40
Прыжки в воду. "Мировая серия". Трансляция из Великобритании [0+]
04:00
Художественная гимнастика. Чемпионат Европы. Трансляция из Азербайджана [0+]
05:00
Тхэквондо. Чемпионат мира. Трансляция из Великобритании [0+]
06:00
"Вся правда про ...". Документальный цикл [12+]
06:30
"Капитаны" [12+]
07:00
Новости
07:05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08:05
Новости
08:10
Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Аталанта" [0+]
10:00
Новости
10:05
Футбол. Чемпионат Испании. "Севилья" - "Атлетик" (Бильбао) [0+]
11:55
Новости
12:00
Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" - "Интер" [0+]
ЧМ по хоккею
МАТЧ! СТРАНА
РПЛ
Новости
Передачи
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Хоккей Биатлон Бокс/ММА Баскетбол Фигурное катание Лыжные гонки Зимние виды Летние виды Киберспорт Формула 1 Авто/мото Теннис Легкая атлетика Волейбол Шахматы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы

Италия

Они лишат «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»

10:33
Они лишат «Рому» и «Милан» Лиги чемпионов. Главное открытие Италии: лучшая атака, тренер без титулов и экс-игрок «Спартака»
Пьеро Гасперини / Фото: © globallookpress.com
История, которая доказывает, что надо до конца верить в свои идеи.

В серии А — самая крутая битва за ЛЧ

За два тура до конца на 3-е и 4-е место (дающее право играть в Лиге чемпионов) претендуют 5 команд:

3. Интер — 66 очков. Календарь: «Наполи» (г), «Эмполи» (д)

4. «Аталанта» (65): «Ювентус» (г), «Сассуоло» (д)

5. «Рома» (63, 37 игр): «Парма» (д)

6. «Милан» (62): «Фрозиноне» (д), СПАЛ (г)

7. «Торино» (60): «Эмполи» (г), «Лацио» (д)

Дженнаро Гаттузо / Фото: © Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Главное открытие сезона, конечно, «Аталанта». Она проводит очень мощный год:

  • Больше всех забила в серии А — 73 мяча (всего 2 с пенальти)
  • Вторая по количеству ударов за матч (в среднем 16,9) и острых пасов (13,6). Больше только у «Наполи» (18,5 и 14,8)
  • Провела самый дикий матч года, нанеся 47 ударов, 18 — в створ, имея минимум 5 стопроцентных моментов. Но сыграв 0:0
  • Выбила «Ювентус» из Кубка Италии (3:0). Это стало самым крупным поражением туринцев в Кубке за 23 года
  • Далее «Аталанта» пробилась в финал Кубка (впервые за более чем 20 лет), но проиграла «Лацио» (0:2)
  • Забила 4 гола за первые 15 минут матча — такого не было 87 лет. Как итог победа над «Болоньей» — 4:1

За два тура до конца «Аталанта» близка, чтобы не пустить в Лигу чемпионов «Милан» и «Рому». Рассказываем об «Аталанте» больше.

Тренер, в которого мало кто уже верил

Пьеро Гасперини / Фото: © globallookpress.com

Джан Пьеро Гасперини всегда был одним из самых интересных тренеров в плане идей, новых решений. Именно он первым стал регулярно использовать схему 3-4-3 в Италии (после стажировки в «Аяксе» модернизировал классические 4-3-3) и делать игру геометрически выверенной (создание «треугольников» и «ромбов» — как важнейшая часть продвижения мяча).

Гасперини ставит персонально-ориентированный прессинг (когда игроки следят больше за конкретными оппонентами, чем за мячом) и накрывает соперника максимально высоко. Много использует фланги и автоматизирует позиционную атаку. Более необычного подхода в серии А, пожалуй, нет.

Но когда в 2011-м Гасперини провалился в «Интере» всего за 2 месяца, казалось, ему больше никогда не светит быть даже близко к Лиге чемпионов и топ-команде.

Затем последовало издевательское увольнение из «Палермо» (убрали за плохие результаты, потом вернули, а после двух матчей снова убрали) — и сомнения окончательно ушли. Даже 3 неплохих сезона в «Дженоа» (однажды заскочили на 6-е место) ничего не поменяли.

В 2016-м ему было уже 58. Лучший тренерский сезон он провел в 2008 и 2009 годах. Когда его «Дженоа» вместе с Тьяго Моттой и Диего Милито до последнего бился за Лигу чемпионов. Но, набрав столько же очков, как и «Фиорентина», уступил по дополнительным показателям.

https://www.instagram.com/p/BYvgrh7lVgU/?utm_source=ig_web_copy_link

Поэтому приход в «Аталанту» в 2016-м меньше всего походил на грандиозный камбэк. Клуб годами торчал в середине таблицы (периодически вылетая в серию B), не обладал сильным составом и не попадал в еврокубки более 25 лет. Единственный плюс — адекватный менеджмент и сильная академия, которую, правда, быстро растаскивали топ-клубы.

Как ни странно, это сработало. Гасперини в первый же сезон занял 4-е место (тогда это была лишь зона Лиги Европы) и открыл сразу несколько талантов:

  • Роберто Гальярдини — уже через полгода ушел в «Интер» за 22 млн евро
  • Маттиа Кальдара — ушел за 19 млн евро в «Ювентус». Летом 2018-го за 35 млн отправился в «Милан»
  • Андреа Конти — летом 2017-го ушел в «Милан» за 24 млн евро
  • Франка Кесси — летом 2017-го был арендован «Миланом» за 8 млн евро, через два года выкуплен за 24 млн
  • Алессандро Бастони — летом 2017-го ушел в «Интер» за 31 млн евро
Франк Кесси / Фото: © globallookpress.com

Важно: это все воспитанники «Аталанты», которые заиграли именно при Гасперини. И потеряв лучших после первого сезона, во втором тренер занял достойное 7-е место, а в этом году снова идет 4-м, показывая лучший футбол в Италии.

Новую банду «Аталанта» собрала уже на трансферах:

  • Арендовала 27-летнего Сапату на два года — за 14 млн евро. Он сделал 22 гола и 9 передач в серии А. Раньше его рекордом были 16 очков — 11+5
  • Взяла Иличича у «Фиорентины» за 5,5 млн. Он долго лечился, ему был уже 31 год, поэтому так дешево. В итоге — 11 голов и 7 голевых в сезоне
  • Откопала 26-летнего де Рона в «Мидлсбро» — за 13,5 млн. Один из ключевых игроков сейчас
  • Нашли в «Перудже» защитника Джанлуку Манчини — за 300 тысяч евро. Сейчас он стоит 15 млн и забил 5 голов в сезоне

Главная звезда — Сапата. Бенитес считал его непрофессионалом

Дуван Сапата / Фото: © globallookpress.com

Дуван Сапата до нынешнего сезона считался неплохим форвардом, но не более. Высокий (186 см), мощный, немного медлительный и очень прямолинейный. Нигде не забивал больше 11 мячей. В «Наполи» Бенитес откровенно разочаровался в нем (намекая на непрофессионализм). А в «Удинезе» его считали ограниченным.

Прогресс Сапаты начался только у Марко Джампаоло в «Сампдории». А окончательно раскрылся форварда у Гасперини в «Аталанте», к зиме выдав сумасшедший отрезок — 17 голов за 10 матчей во всех турнирах. Сейчас второй после Квальяреллы в бомбардирской гонке (26 против 22). Позади Роналду и Пентек — по 21 мячу.

Здесь играет экс-хавбек «Спартака»

Марио Пашалич / Фото: © globallookpress.com

Одним из тех, кому доверяет Гасперини, является Марио Пашалич. Тот самый хорват, который провалился в «Спартаке» и запомнился только тем, что всегда ходил с грустным лицом.

Пашалич — игрок ротации (17 матчей в основе из 31), но внес вклад в текущее место в Лиге чемпионов — 4 гола, в том числе важнейший победный мяч «Наполи» (2:1). Футболист до сих пор принадлежит «Челси».

Наполи — Аталанта — 1:2. Голы и лучшие моменты

Первую часть сезона за «Аталанту» также играл зенитовец Ригони, но ему не подошла схема команды. В качестве крайнего полузащитника, который должен играть глубоко, аргентинец терялся. А впереди его выпускали нечасто (итог — только 12 матчей).

Сегодня «Аталанта» может практически обеспечить себе 4-е место. Надо победить «Ювентус».

Прямая трансляция — в 21:30 (мск).

Чемпионат Италии. Ювентус — Аталанта

Читайте также:

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2015 — 2019 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+