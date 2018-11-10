«Самая слабая «Бавария» за последние годы». Кривохарченко — о «Боруссии» и будущем Ковача

Мнение комментатора «Матч ТВ» о главном событии вечера.

2018-11-10T17:00:43+03:00 Мнение комментатора «Матч ТВ» о главном событии вечера.

«Бавария», у нас проблемы

«Бавария» начинала очень бодро, а потом оказалась в кризисе. Была серия из четырех матчей без побед и серия из нескольких матчей без побед дома, худшая с 2001 года. Плюс серьезные игровые проблемы, которые видны невооруженным глазом. Проблемы есть в каждой линии – даже на последнем рубеже, где недавно лучший голкипер мира Мануэль Нойер пропускает каждый второй удар в створ и по этому показателю является худшим вратарем бундеслиги. Понятно, что виноват не только Нойер, но также очевидно, что вратарь еще не обрел форму после травмы, из-за которой он пропустил целый год.

Существует точка зрения, что ЧМ-2018 в целом плохо повлиял на футболистов «Баварии». Игроки, которые ездили в Россию, теперь оказались не в лучших физических и психологических кондициях. Например, не блещет пара Хуммельс – Боатенг, или взять Томаса Мюллера – он тоже не тот, что раньше.

Как говорят, есть проблемы и в раздевалке. Не все футболисты доверяют Нико Ковачу, многие считают, что он не в состоянии руководить такой командой, как «Бавария». Некоторые обвиняют Ковача в том, что он слишком много внимания уделяет обороне и порой дает чересчур осторожные задания игрокам. Например, требует, чтобы трое защитников оставались сзади, когда «Бавария» находится с мячом на чужой половине поля. Но этот коллектив привык по-другому подходить к соперникам.

Некоторые футболисты полагают, что, делая акцент на оборону, Ковач не уделяет достаточного внимания атаке, считая, что уровень игроков должен и так приводить к созданию опасных моментов и голов. А в результате «Бавария» смотрится тускло в нападении в этом сезоне. Много подач с флангов, и это выглядит примитивно. Даже в выигранных матчах мало моментов и изобретательности.

Была история, когда Хамес Родригес ругался в раздевалке и говорил: «Здесь ему не Франкфурт», намекая на то, что с более слабой командой Ковач работал лучше. Кому-то из футболистов не нравилось малое количество игрового времени. Испаноязычная фракция в какой-то момент была недовольна, потом они стали играть чаще, но, соответственно, негодовать принялись другие.

Да и сам Ковач начал нервничать. В частности, он посчитал, что кто-то из игроков регулярно сливает информацию прессе. Поэтому однажды объявил состав на грядущий матч не заранее, как это всегда бывало, а за час до игры, и это имело последствия. Франк Рибери, не попавший в основу, узнал об этом поздно и был очень недоволен тем, что ему не сообщили раньше и не объяснили причины.

В кризисе виновато также и руководство «Баварии». Кажется, что функционеры проспали момент, когда нужно было активно проводить смену поколений и, по сути дела, блокировали какие-то трансферы. Известно, что из-за наличия в команде Роббена и Рибери мюнхенцы не купили, к примеру, Лероя Зане, понимая, что он будет не всегда выходить в старте и из-за этого могут возникнуть сложности.

В результате «Бавария» не потратила ни одного цента на игроков, вернув из аренды Гнабри и бесплатно взяв Горетцку. А сегодня из-за травм игроков на каких-то позициях банально не хватает.

Словом, проблемы у мюнхенцев комплексные, и сейчас «Бавария» кажется самой слабой командой за последние годы.

В чем сила, «Боруссия»?

У «Боруссии» обратная история. Клуб проанализировал проблемы прошлых лет, выявил все слабые места (и тактически, и психологически), и летняя трансферная кампания была проведена таким образом, чтобы эти слабые места усилить. Были куплены опытные полузащитники Дилейни и Витсель. Последний считается лучшим приобретением, потому что, будучи опытным игроком, он быстро стал лидером в раздевалке и на поле.

Позиция центрального нападающего у Люсьена Фавра стоит особняком, но среди атакующих полузащитников огромный выбор. Можно заниматься и ротацией состава, плюс всегда здорово работают замены. В этом сезоне «Боруссия» — лучшая команда в Европе по количеству голов футболистов, вышедших на замену. Из-за этого было много матчей, когда во втором тайме дортмундцы резко прибавляли.

Но существуют прорехи в обороне. Получил травму купленный за большие деньги Диалло, распалась его связка с Аканджи. Поэтому приходится постоянно менять сочетание футболистов, что, естественно, сказывается на сыгранности. С другой стороны, резко прибавил Роман Бюрки. Он заиграл гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, и регулярно выручает. Сейчас Бюрки получил травму, и выйдет Хитц. Хороший вратарь, но игровой практики у него было мало.

Если оценивать текущую форму команд, — не столько турнирную таблицу, сколько содержание игры, — не знаю, можно ли считать фаворитом «Баварию». Если только за Мюнхен сыграет опыт.

Дортмундская молодежь смотрится пока очень здорово. Помимо Пулишича, о котором говорили еще в прошлом сезоне, и Ройса, ставшего живой легендой клуба, появились Пако Алькасер (забивающий много), Джейдон Санчо, дебютировавший в 18 лет за сборную Англии, и Бруун Ларсен. В общем, выбор футболистов у Фавра очень хороший. И это большой плюс.

Если «Бавария» проиграет, Ковача уволят?

Не думаю. Эта команда знает, как увольнять тренеров. Просто для этого должно быть больше оснований, чем теперь. По большому счету Карло Анчелотти уволили игроки. Они были крайне недовольны содержанием тренировок и считали нагрузки недостаточно серьезными. И когда накопились негативные результаты, разумеется, руководство «Баварии» отреагировало на постоянные сигналы со стороны футболистов. Там это принятая практика, и опытные игроки, такие как Рибери и Мюллер, могут напрямую звонить Ули Хенессу.

Если случится поражение от «Боруссии» и оно окажется болезненным (хотя и минимальное поражение в таком случае будет болезненным), конечно, Руммениге, Хенесс и Салихамиджич будут обсуждать ситуацию с игроками и тренером. Но не думаю, что последуют какие-то резкие движения.

А всегда ли «Боруссия» блещет?

«Боруссия» идет без потерь в бундеслиге (7 побед, 3 ничьих, 0 поражений) и забивает в среднем три гола за игру. Но эта статистика довольно обманчивая, потому что сюда входит, допустим, победа над «Нюрнбергом» (7:0). Да и по остальным играм – не всегда Дортмунд блещет, не всегда показывает яркую, атакующую игру.

Да, Ковач заявил перед матчем: «Жду минимум ничью». Но, возможно, он адекватно оценивает ситуацию, зная происходящее в команде. Кстати, также Ковач приводил слова одного из ассистентов «Баварии» Патрика Херманна, который подтвердил, что в прошлом сезоне количество ударов по воротам соперника было таким же, как и в этом году. Просто раньше залетало, а теперь – нет. Но однажды должно «полететь».

То, что перед игрой сказал главный тренер Мюнхена, — это, может быть, чтобы футболисты «Боруссии» дополнительно подумали: «Мы – точно фавориты, нужно брать свое». А с другой стороны, такие слова могут взвинтить игроков «Баварии», потому что они – люди с менталитетом победителя. Они взбесятся и решат: «Какая ничья? Мы должны побеждать». Такая вот дополнительная мотивация.

Смотрите встречу «Боруссии» с «Баварией» 10 ноября, в 20:30 (мск) на канале «Матч ТВ», сайтах sportbox.ru и matchtv.ru, а также в мобильном приложении «МАТЧ! КЛУБ».

Футбол. Чемпионат Германии. Боруссия Д – Бавария

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