Суперкласико! По сравнению с ним «Барса» и «Реал» — это детский утренник

В финале самого престижного соревнования Южной Америки сойдутся «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый матч в эту субботу.

2018-11-10T13:51:02+03:00 В финале самого престижного соревнования Южной Америки сойдутся «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первый матч в эту субботу.

На чемпионате мира в России всех иностранных болельщиков можно было вычислить по футболкам их национальных сборных. Всех, кроме аргентинцев — они вместо бело-голубых одеяний расхаживали в клубных футболках «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Даже чемпионат мира не мог заставить их забыть о вечном противостоянии.

Хотя своеобразное «олимпийское» перемирие минувшим летом все же действовало: негласный аргентинский закон гласил, что за 13 тысяч километров от Буэнос-Айреса, в далекой России фанатам «Боки» и «Ривера» разрешается вести беседы без последующего мордобоя. И на улицах Санкт-Петербурга они обнимались, когда сборная Аргентины обыграла Нигерию и вышла в плей-офф. Тогда еще никто не мог предположить, что два непримиримых соперника сойдутся в финале Кубка Либертадорес.

Под охраной полиции

«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые сразятся в финале самого престижного клубного соревнования Южной Америки. Ранее они встречались на стадии четвертьфинала (2000 год, итоговая победа «Боки» - 4:2), полуфинала (2004 год, итоговая победа «Боки» по пенальти) и 1/8 финала (2015 год, итоговая победа «Ривера» из-за дисквалификации соперника).

«Фаворита в противостоянии нет, ближайшее Суперкласико будет уникальным. Шанс выиграть трофей 50 на 50», — считает форвард «Боки» Рамон Абила.

Путь обеих команд из Буэнос-Айреса к финалу лежал через бразильских монстров — «Палмейрас» и «Гремио». «Бока» со своей задачей справилась без скандала: обыграв в домашнем полуфинале «Палмейрас» - 2:0, в Бразилии аргентинцы сыграли с командой Луиса Фелипе Сколари вничью 2:2. «Мне понравилась командная игра «Боки». Нас ждет аргентинское дерби, оба коллектива заслужили выход в финал», — сказал Сколари после поражения.

А вот «Ривер Плейт» своего соперника одолел под свист трибун. Дома аргентинская команда проиграла со счетом 0:1, а на выезде победила - 2:1 благодаря пенальти, назначенному после просмотра VAR на пятой из 14 (!) добавленных к основному времени матча минут. После финального свистка главный арбитр матча Андрес Кунья вынужден был покидать поле под защитой местной полиции.

Впоследствии «Гремио» подавал апелляцию в КОНМЕБОЛ, федерацию южноамериканского футбола, поскольку дисквалифицированный тренер «Ривера» Марсело Гальярдо нарушил запрет на приближение к бровке и пообщался со своими футболистами в перерыве матча. «Я нарушил правило, я это признаю, но так было нужно. Ни о чем не жалею», — ответил тренер «Ривер Плейт» на претензии со стороны бразильцев. Федерация наложила на Гальярдо денежный штраф и продлила дисквалификацию, но результат полуфинала пересмотрен не был.

Номер один в мире

Суперкласико считается главным противостоянием в мировом футболе по версии большинства спортивных изданий. FourFourTwo наряду с Daily Telegraph назвали его «главным дерби мира» в 2016-м, а Daily Mirror поместило аргентинское дерби на первое место в списке главных футбольных противостояний. Издание Observer Sport Monthly пошло еще дальше и объявило Суперкласико номером один в списке «50 спортивных мероприятий, которые вы должны посетить до своей смерти».

Как и многие другие футбольные противостояния, дерби Буэнос-Айреса базируется на классовой ненависти. «Боку» исторически представляли работяги из портовой части аргентинской столицы «Ла Бока», тогда как «Ривер» прозвали «миллионерами» за то, что их поддерживала куда более респектабельная часть города.

Вот уже четыре года как в Аргентине Суперкласико проходит без фанатов выездной команды. Сам президент Аргентины Маурисио Макри на прошлой неделе выразил надежду, что ради финала Кубка Либертадорес будет сделано послабление, но клубы решили иначе — матчи на «Ла Бомбонере» и «Эль Монументаль» будут открыты только для болельщиков домашних команд.

Два этих клуба разыграли между собой 69 титулов чемпионов страны (на счету «Ривера» 36, у «Боки» - 33), но они еще никогда не встречались в финале Кубка Либертадорес. Это вообще был их последний шанс на двухматчевое противостояние в финале, поскольку со следующего года формат соревнования будет изменен.

Главное, чтобы еще до финала фанаты не поубивали друг друга. На днях выяснилось, что в небольшом аргентинском городке Аполстолес в результате спора двух болельщиков о финале Кубка Либертадорес сгорел дом. 29-летний Артуро жил с бывшим мужем сестры Оскаром. Когда они находились в гостях у друзей, зашел разговор о предстоящей игре «Боки» и «Ривера». Разобидевшийся Оскар отправился в дом сожителя и поджег его со всеми вещами.

Первая игра пройдет 10 ноября на «Ла Бомбонере». В случае победы футболисты «Бока Хуниорс» по числу континентальных титулов догонят «Индепендьенте», еще одну команду из Аргентины. Ответная встреча пройдет 24 ноября на «Монументаль де Нуньес». Игроки «Ривера» нацелены на свой четвертый титул, последний они выигрывали в 2015 году.

В ближайшие две недели летнее перемирие между фанатами будет казаться кем-то придуманной сказкой. В России аргентинцы были вместе, но на родине они будут порознь.

Фото: Marcelo Endelli / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com