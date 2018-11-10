«Если «Ростов» не пропустит с аута, «Динамо» не забьет». Генич – о главном в РПЛ

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

2018-11-10T10:43:40+03:00 Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич – о главных событиях уик-энда, которые нельзя пропустить.

«Ростов» — «Динамо»

У «Динамо» не самая приятная полоса. За последние шесть матчей – всего один гол, и он был забит в ворота «Зенита». С атакой у команды Хохлова не очень. Все решают кадры: Панченко пока не показывает свои бомбардирские навыки, проблемы есть у Луценко, у Маркова, Кардозу играет нестабильно, Жоаозинью – то же самое.

Динамовцы неплохо выглядят в обороне, но непонятно, за счет чего москвичи планируют вскрывать защиту «Ростова». Она как раз славится тем, что может играть аккуратно и надежно, как, например, дома с «Анжи». Единственный момент махачкалинцы создали лишь на последних минутах.

«Ростов» очень неплохо смотрелся в игре с «Краснодаром». Ничья (2:2) – вполне закономерный результат той встречи. Валерий Карпин говорил: «Решим проблему аутов – в остальном у нас все нормально». Думаю, если с аута «Ростов» не пропустит – динамовцы вовсе не забьют.

«Ростов» безусловный фаворит и играет при поддержке своих болельщиков. С учетом того что команда Карпина сейчас выглядит предпочтительнее, полагаю, будет 1:0 – ростовчане наберут домашние три очка.

Футбол. Российская Премьер-лига. Ростов – Динамо

«Уфа» — «Спартак»

Уфимцы поменяли тренера. Вместо Томарова на пост заступил Кириченко. Давно пора – он уже как-то пробовал себя главным в «Ростове». А у «Уфы» есть хорошая обойма игроков, есть материал, с которым можно работать. Надеюсь, что этот заход Кириченко при поддержке Шамиля Газизова получится успешным.

Ситуация у «Уфы» непростая – нужно выбираться из нижней части таблицы. Команда очень редко побеждает, а тут приезжает «Спартак» с этой мельницей – Раулем Рианчо, который выпускает цитатник после каждой пресс-конференции.

Если судить по матчу с «Рейнджерс», в атаке «Спартак» показал более-менее приемлемый футбол, но в обороне – это просто ужас. В игре с шотландцами, было такое ощущение, что каждая атака гостей может стать голевой. Если красно-белые не наладят действия в защите – с «Уфой» будет очень непросто.

«Уфа» — команда кусачая, с хорошей и правильной философией. Может быть, она сейчас подавлена отсутствием положительного результата, но смена тренера – это всегда адреналиновый впрыск в вены футболистов. Возможно, теперь они по-новому задышат, заиграют. Пример «Крыльев» и Миодрага Божовича об этом свидетельствует.

«Спартак» играл в четверг вечером в ЛЕ, а после таких матчей непросто восстанавливаться – много эмоций потрачено, плюс – перелет в Уфу. Дневная встреча в воскресенье, о сопернике мы все уже сказали. Исходя из этого, полагаю, красно-белые не выиграют. И скорее всего, пропустят. Игра будет такая же сложная, как битва с «Рубином» в Казани. Как прогноз – ничья 1:1.

Футбол. Уфа - Спартак. Российская Премьер-лига. 14 тур

«Рубин» — «Локомотив»

«Локомотив» имеет небольшое преимущество. Пять побед в чемпионате подряд – хороший задел, чтобы продолжить эту серию. Да, с «Порту» в ЛЧ получилось не очень – неубедительно выглядела защита и Гилерме. Но те, кто смотрел матч, навряд ли скажут, что «Локо» провалился. Команда Семина смотрелась бодро, были моменты, при 0:2 удалось забить и, казалось, вернуть интригу. Но ее затем смыло португальским дождем над «Драгау».

Шансы в ЛЧ потеряны, поэтому «Локо» нужно сконцентрироваться на чемпионате и продолжать преследовать «Зенит». Однако в Казани всегда играть непросто. Железнодорожники в прошлом сезоне там еле отскочили с голом Кверквелии в компенсированное время.

Видел «Рубин» в последнем матче с «Оренбургом», и это просто ужас. Казанцы играли чудовищно – совсем без атаки и ударов по воротам. Но и в обороне имелись проблемы, команда Бердыева могла пропустить больше, чем один мяч с пенальти. «Локо» же в РПЛ правильно реализует свои положительные качества, а главное – класс собственных исполнителей. Поэтому что-то подсказывает мне, что москвичи выиграют в Казани – 1:0.

Футбол. Рубин - Локомотив. Российская Премьер-лига. 14 тур

ЦСКА – «Зенит»

Представьте: вы заходите в казино. Подходите к столу, где крупье раскручивает рулетку. Вы любите играть «красное-черное», смотрите на экран – там раз за разом выпадает красное. Вы думаете: по теории вероятности обязательно следующим должно выпасть черное. То же самое по матчу ЦСКА – «Зенит». Кажется, кто-то обязательно должен выиграть в этой паре. А они четыре раза подряд играли вничью, последние три из которых – и вовсе 0:0. Некоторые встречи вообще превращаются в битву, как это было на «ВЭБ-Арене» в прошлом сезоне. Есть все основания, что эта серия продлится.

У ЦСКА серьезные кадровые потери – нет Дзагоева, Эрнандеса, выбыл Марио Фернандес, без которого атакующий потенциал армейцев снижается на несколько процентов. Чалов – игрок зависимый. Влашич не очень хороший футбол показал с «Ромой». Сигурдссон, Ахметов и Обляков – ребята молодые, они слегка «наелись» — очень большое количество матчей. Сейчас видно, что ЦСКА не такой легкий, как месяц назад.

«Зенит» удручает по качеству игры, но есть класс исполнителей. Да, возможно, не будет Дзюбы и точно не будет Паредеса, который дисквалифицирован.

То, что питерцы показывали в матчах с «Крыльями», «Ахматом» и «Бордо», — это ужас. У «Зенита» нет игры, но зато есть отрыв в чемпионате и группе ЛЕ. Парадокс – игры нет, результат есть. Но отталкиваясь от результата можно улучшать качество и строить дальше команду. В том числе в плане подбора футболистов – кто знает, что произойдет в зимнее трансферное окно.

«Зениту» важно победить на выезде, а ЦСКА сейчас не располагает ресурсами, чтобы питерцев остановить. Также хочется, чтобы команды забили. Мой вариант на эту игру – ничья 1:1.

Футбол. ЦСКА - Зенит. Российская Премьер-лига. 14 тур

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