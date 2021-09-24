Проигрывал конкуренцию Барриосу в Дортмунде, искал варианты в Словакии. Роберт Левандовский не сразу стал звездой Бундеслиги

- Сегодня Роберт Левандовский может повторить рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству матчей подряд с голами в Бундеслиге (16)
- Соперником «Баварии» станет «Гройтер Фюрт», идущий на последнем месте в таблице (1 очко в 5 матчах). Прямая трансляция на «Матч! Футбол 3» и matchtv.ru в 21:25
- В текущем сезоне 33-летний Левандовский забивает в каждом матче: всего на его счету 11 голов в 7 играх различных турниров
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Тяжело найти персонажа подобного масштаба в современном футболе с такой чистой репутацией. Роберт — лучшая «девятка» современности, идеальный семьянин, кумир нации и звезда соцсетей. Даже вооружившись археологической лопатой, вы не накопаете и пары скандалов возле его имени.
В новостях все совсем скучно — рекорды Герда Мюллера, рекорды «Баварии», рекорды сборной Польши, рекорды в ЛЧ, рекорды в Бундеслиге, рекорды, рекорды. Рекорды. За такую стерильную биографию не возьмется ни один голливудский режиссер.https://www.instagram.com/p/CT98pRUtkZv/
Но это если снимать сказку после второго сезона в Бундеслиге. Тогда Роберт в одиночку принес дортмундцам Кубок (7 голов в 6 матчах) и сильно повлиял на второе подряд чемпионство команды Клоппа (третье место в списке бомбардиров, разделенное с Марио Гомесом).
Уже потом были покер «Реалу», переход в «Баварию» и конвейер мюнхенских трофеев. Что было до — история, которую даже сам Левандовский не особо любит вспоминать.
«Тормошить то время — мое нелюбимое дело. Я часто возвращаюсь туда и помню, как чуть не ушел из «Боруссии» через год после переезда. Мой агент искал для меня варианты даже в Словакии».
Но вернемся чуть-чуть дальше. В 1988 год, когда в пригороде Варшавы в семье Левандовских появился долгожданный сын.
Место, где родился Роберт, сегодня точно назовут депрессивным. Район Беляны стал Варшавой только в 1951-м и сразу массово был забит типичной советской застройкой. В 1960-е здесь почти невозможно было найти не «хрущевку», а до ближайшего стадиона было 5 километров.
Квартира считалась стартовым шагом провинциальной семьи, переехавшей в Варшаву. Родители Роберта переместились в столицу только ко времени рождения детей. В стране бушевала деятельность диссидентской «Солидарности», боровшейся под руководством электрика Валенсы против коммунистического режима, а уровень социальной мобильности повысился до самой высокой точки за век.
В этом соцлагерном Сайлент-Хилле, как потом признавался отец Роберта, было очень трудно растить детей в плане спорта. Для брака дзюдоиста и волейболистки физическая активность детей была не последним аргументом. Благодаря этому Левандовский уже в три года начал посещать футбольную секцию. На дорогу до нее у мамы уходило по 2 часа в одну сторону. В то же время отец возил сестру Роберта на волейбол, секция которого располагалось еще дальше от дома.
Вторая страсть, к которой в семье пытались приучить, религия. Походы в местный костел — каждодневная рутина, которая, как утверждал Левандовский, круто дисциплинировали всех детей из его двора.
И надо сказать, что в футболе у Роберта получалось куда хуже, чем на католических службах. Сначала тренер варшавского «Партизана» вообще не разглядел в будущем форварде футболиста. Держать бесплатно Левандовского не стали, поэтому он переехал на запад столицы в академию «Варсовии». Здесь началось восхождение.
Польская история Роберта довольно банальна. Молодежка главной команды Варшавы «Легии», после нее могучая командировка в провинциальный «Знич». Дальше «Лех», где о Левандовском уже узнали все скауты мира. Пик молодого Роберта — бронза с познаньским клубом, кубок Польши и 14 голов за сезон (кстати, лишь третий показатель чемпионата). С «Лехом» в 2008 Левандовский заезжал в Москву на матч Кубка УЕФА против ЦСКА. Забить 20-летнему форварду не удалось. Любопытно, что и позже в двух матчах за «Баварию» армейцам он также забить не сумел.
После футбольной известности пришла медийная. В 2009 году Левандовский уже красовался на обложке FIFA в локальной версии игры. Кстати, вечные конкуренты из PES выбрали для главного героя будущего игрока «Рубина» Рафала Муравского. После получения главной награды польского футбола — звания лучшего игрока страны — отъезд Роберта был делом времени.
Отбросив артхаусные варианты в виде украинских (хотя «Шахтер был близок), российских и арабских клубов, Левандовский размышлял между АПЛ и Бундеслигой. Выбор в пользу Германии, кстати, состоялся не из-за агента, а школьного предмета. Роберт учил немецкий и, как он сам не раз говорил, круто преуспевал в нем. Наконец, от Варшавы до Дортмунда не так много, как до Великобритании.
Контракт был подписан 1 июля 2010-го, а по деньгам стороны остановились на цифре 4,75 млн евро. Скромная сумма, но для «Леха» на тот момент она была рекордной в истории клубных продаж. База, экскурсия по городу и новый дом — Роберт реально кайфовал в тот момент. «Я тогда и желать большего не мог. Я пытался представить, каким будет следующий шаг, но в тот момент я имел все и был королем Польши».
Та «Боруссия» была первой с 2002-го года, которой удалось выиграть Бундеслигу. Молодой Клопп разбивал на тренировках замотанные очки, а состав состоял из ультрамолодых пацанов, которые через пару лет разъедутся в разные концы мира. Левандовский, тем не менее, попал в адаптационные жернова.
К осени Роберт серьезно загрустил. К проблемам с игрой прибавилась противная травма икроножной мышцы, которая долго беспокоила поляка.
По итогу сезона он отличился лишь 9 раз за 43 матча. И радость от трофея будет очень скомканной. В зимнее окно поляк мог реально покинуть команду. Основным форвардом команды тогда был будущий спартаковец Лукас Барриос, который забил 16 мячей в чемпионском сезоне. «Вместе с агентом мы говорили с Клоппом. Я не был первым выбором, поэтому рассматривал разные варианты. Юрген был не против, чтобы я ушел в аренду».
Как потом раскроет агент Левандовского, предложений было не так много, но в каких-то переговоры дошли почти до стадии подписания контракта. Так, поляк точно отказался играть за другие немецкие команды в этом сезоне. Из топ-5 звали в итальянский «Бари», но команда шла на последнем месте и безнадежно боролась за выживание. Помимо этого, Роберта пугала новая среда и языковое пространство, где он совсем не ориентировался.
Тогда Левандовский выбирал между возвращением в Польшу и переходом в чемпионат Словакии (звали в чемпионский «Слован» из Братиславы). Последнее было самым реальным, так как у «Боруссии» была особая договоренность с клубом. Все изменил случай.
На два месяца прямо за пару дней до аренды у «Боруссии» вылетел Барриос и Клопп лично наложил бан на все переговоры по Левандовскому. Игра у поляка все равно не наладилась, но трансферное окно уже закрылось — Роберт был вынужден остаться в «Боруссии» минимум до лета.
А дальше случился второй сезон. И уже там Левандовский был неудержим. Все, что было дальше, сладостное послевкусие. Как говорят поляки, главное, когда пробуешь гжанец (местный алкогольный напиток) перетерпеть первую горечь и сглотнуть — дальше наступает момент яркого неповторимого вкуса. Роберт неплохо воспользовался этой схемой.
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