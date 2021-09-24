Проигрывал конкуренцию Барриосу в Дортмунде, искал варианты в Словакии. Роберт Левандовский не сразу стал звездой Бундеслиги

Сейчас польский суперфорвард бьет рекорды немецкой Бундеслиги, но 11 лет назад все было иначе.

Сейчас польский суперфорвард бьет рекорды немецкой Бундеслиги, но 11 лет назад все было иначе.

Сегодня Роберт Левандовский может повторить рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству матчей подряд с голами в Бундеслиге (16)

может повторить рекорд легендарного Герда Мюллера по количеству матчей подряд с голами в Бундеслиге (16) Соперником «Баварии» станет «Гройтер Фюрт», идущий на последнем месте в таблице (1 очко в 5 матчах). Прямая трансляция на «Матч! Футбол 3» и matchtv.ru в 21:25

В текущем сезоне 33-летний Левандовский забивает в каждом матче: всего на его счету 11 голов в 7 играх различных турниров

Звезды нового поколения Мбаппе и Холанд заявили о себе уже в 18-19 лет, у поляка путь к топовому статусу занял больше времени

Тяжело найти персонажа подобного масштаба в современном футболе с такой чистой репутацией. Роберт — лучшая «девятка» современности, идеальный семьянин, кумир нации и звезда соцсетей. Даже вооружившись археологической лопатой, вы не накопаете и пары скандалов возле его имени.

В новостях все совсем скучно — рекорды Герда Мюллера, рекорды «Баварии», рекорды сборной Польши, рекорды в ЛЧ, рекорды в Бундеслиге, рекорды, рекорды. Рекорды. За такую стерильную биографию не возьмется ни один голливудский режиссер.

Но это если снимать сказку после второго сезона в Бундеслиге. Тогда Роберт в одиночку принес дортмундцам Кубок (7 голов в 6 матчах) и сильно повлиял на второе подряд чемпионство команды Клоппа (третье место в списке бомбардиров, разделенное с Марио Гомесом).

Уже потом были покер «Реалу», переход в «Баварию» и конвейер мюнхенских трофеев. Что было до — история, которую даже сам Левандовский не особо любит вспоминать.

«Тормошить то время — мое нелюбимое дело. Я часто возвращаюсь туда и помню, как чуть не ушел из «Боруссии» через год после переезда. Мой агент искал для меня варианты даже в Словакии».

Но вернемся чуть-чуть дальше. В 1988 год, когда в пригороде Варшавы в семье Левандовских появился долгожданный сын.

Место, где родился Роберт, сегодня точно назовут депрессивным. Район Беляны стал Варшавой только в 1951-м и сразу массово был забит типичной советской застройкой. В 1960-е здесь почти невозможно было найти не «хрущевку», а до ближайшего стадиона было 5 километров.

Квартира считалась стартовым шагом провинциальной семьи, переехавшей в Варшаву. Родители Роберта переместились в столицу только ко времени рождения детей. В стране бушевала деятельность диссидентской «Солидарности», боровшейся под руководством электрика Валенсы против коммунистического режима, а уровень социальной мобильности повысился до самой высокой точки за век.

В этом соцлагерном Сайлент-Хилле, как потом признавался отец Роберта, было очень трудно растить детей в плане спорта. Для брака дзюдоиста и волейболистки физическая активность детей была не последним аргументом. Благодаря этому Левандовский уже в три года начал посещать футбольную секцию. На дорогу до нее у мамы уходило по 2 часа в одну сторону. В то же время отец возил сестру Роберта на волейбол, секция которого располагалось еще дальше от дома.

Вторая страсть, к которой в семье пытались приучить, религия. Походы в местный костел — каждодневная рутина, которая, как утверждал Левандовский, круто дисциплинировали всех детей из его двора.

И надо сказать, что в футболе у Роберта получалось куда хуже, чем на католических службах. Сначала тренер варшавского «Партизана» вообще не разглядел в будущем форварде футболиста. Держать бесплатно Левандовского не стали, поэтому он переехал на запад столицы в академию «Варсовии». Здесь началось восхождение.

Польская история Роберта довольно банальна. Молодежка главной команды Варшавы «Легии», после нее могучая командировка в провинциальный «Знич». Дальше «Лех», где о Левандовском уже узнали все скауты мира. Пик молодого Роберта — бронза с познаньским клубом, кубок Польши и 14 голов за сезон (кстати, лишь третий показатель чемпионата). С «Лехом» в 2008 Левандовский заезжал в Москву на матч Кубка УЕФА против ЦСКА. Забить 20-летнему форварду не удалось. Любопытно, что и позже в двух матчах за «Баварию» армейцам он также забить не сумел.

После футбольной известности пришла медийная. В 2009 году Левандовский уже красовался на обложке FIFA в локальной версии игры. Кстати, вечные конкуренты из PES выбрали для главного героя будущего игрока «Рубина» Рафала Муравского. После получения главной награды польского футбола — звания лучшего игрока страны — отъезд Роберта был делом времени.

Отбросив артхаусные варианты в виде украинских (хотя «Шахтер был близок), российских и арабских клубов, Левандовский размышлял между АПЛ и Бундеслигой. Выбор в пользу Германии, кстати, состоялся не из-за агента, а школьного предмета. Роберт учил немецкий и, как он сам не раз говорил, круто преуспевал в нем. Наконец, от Варшавы до Дортмунда не так много, как до Великобритании.

Контракт был подписан 1 июля 2010-го, а по деньгам стороны остановились на цифре 4,75 млн евро. Скромная сумма, но для «Леха» на тот момент она была рекордной в истории клубных продаж. База, экскурсия по городу и новый дом — Роберт реально кайфовал в тот момент. «Я тогда и желать большего не мог. Я пытался представить, каким будет следующий шаг, но в тот момент я имел все и был королем Польши».

Та «Боруссия» была первой с 2002-го года, которой удалось выиграть Бундеслигу. Молодой Клопп разбивал на тренировках замотанные очки, а состав состоял из ультрамолодых пацанов, которые через пару лет разъедутся в разные концы мира. Левандовский, тем не менее, попал в адаптационные жернова.

К осени Роберт серьезно загрустил. К проблемам с игрой прибавилась противная травма икроножной мышцы, которая долго беспокоила поляка.

По итогу сезона он отличился лишь 9 раз за 43 матча. И радость от трофея будет очень скомканной. В зимнее окно поляк мог реально покинуть команду. Основным форвардом команды тогда был будущий спартаковец Лукас Барриос, который забил 16 мячей в чемпионском сезоне. «Вместе с агентом мы говорили с Клоппом. Я не был первым выбором, поэтому рассматривал разные варианты. Юрген был не против, чтобы я ушел в аренду».

Как потом раскроет агент Левандовского, предложений было не так много, но в каких-то переговоры дошли почти до стадии подписания контракта. Так, поляк точно отказался играть за другие немецкие команды в этом сезоне. Из топ-5 звали в итальянский «Бари», но команда шла на последнем месте и безнадежно боролась за выживание. Помимо этого, Роберта пугала новая среда и языковое пространство, где он совсем не ориентировался.

Тогда Левандовский выбирал между возвращением в Польшу и переходом в чемпионат Словакии (звали в чемпионский «Слован» из Братиславы). Последнее было самым реальным, так как у «Боруссии» была особая договоренность с клубом. Все изменил случай.

На два месяца прямо за пару дней до аренды у «Боруссии» вылетел Барриос и Клопп лично наложил бан на все переговоры по Левандовскому. Игра у поляка все равно не наладилась, но трансферное окно уже закрылось — Роберт был вынужден остаться в «Боруссии» минимум до лета.

А дальше случился второй сезон. И уже там Левандовский был неудержим. Все, что было дальше, сладостное послевкусие. Как говорят поляки, главное, когда пробуешь гжанец (местный алкогольный напиток) перетерпеть первую горечь и сглотнуть — дальше наступает момент яркого неповторимого вкуса. Роберт неплохо воспользовался этой схемой.

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