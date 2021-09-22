Роналду выше Месси, Иньеста получает больше Погба и Азара. Топ-10 самых зарабатывающих игроков мира

Изучаем свежий список Forbes.

Изучаем свежий список Forbes.

Минувшим летом трансферный рынок сотрясли два исторических перехода. Самые популярные игроки последнего десятилетия сменили клубы, что отразилось на доходах и Роналду, и Месси. Теперь первую строчку рейтинга Forbes занимает Криштиану, а не Лео. Португалец по-королевски вернулся в «МЮ»: забивает в каждом матче, приводит в экстаз «Олд Траффорд» и даже подсказывает Де Хеа, как взять пенальти на последней минуте. У Месси в Париже пока дела складываются не так радужно. В первой же игре его ударили по лицу, затем был неудачный выезд в Брюгге, в минувшие выходные его и вовсе заменили по ходу игры, плюс ко всем неприятностям добавилась травма.

Теперь еще один пункт в заочном споре великих остался за Роналду. Лидерство в топе Forbes точно тешит гигантское эго Криштиану. Португалец великолепно монитизирует свою популярность. А прямо сейчас именно он самый популярный спортсмен планеты: 346 миллионов подписчиков в Instagram (рекорд среди всех людей), 149 млн — в Facebook и 94,3 млн — в Twitter.

Понятно, что к Роналду и его представителям стоит очередь из рекламодаталей, плюс сам игрок уже неплохо поднимает на своем бренде CR7. У Криштиану есть многомилионные контракты с Nike, Herbalife, Clear. Коммерческие доходы самого амбициозного игрока в истории уже приближаются к сумме его ежегодного контракта с футбольным клубом. Сейчас португалец в общей сумме получает от коммерции 55 млн долларов в год. Только трое спортсменов в этом сегменте зарабатывают больше: теннисист Роджер Федерер (90 млн), баскетболист Леброн Джеймс (65 млн) и гольфист Тайгер Вудс (60 млн).

Возраст — не помеха для Роналду, который в 36 лет возглавляет рейтинг Forbes, опережая более молодых футболистов. В топ-10 только один игрок старше португальца — Андреас Иньеста, которому щедрые японцы отсыпали много денег. Но коммерческие доходы экс-звезды «Барселоны» не идут ни в какое сравнение с деньгами, которые рубит красавчик Криштиану.

Теперь давайте остановимся подробнее на каждом представителе первой десятки.

1. Криштиану Роналду, 36 лет («МЮ»)

Доход в год: 125 млн долларов (70 млн зарплата + 55 млн прочие доходы)

Вся карьера Роналду — подтверждение тезиса о том, что денег много не бывает. Он первым в мировом спорте превысил отметку в 1 миллиард долларов общего дохода за все годы. В сезоне-2021/22 на счет Криштиану упадет еще 125 млн, но с них еще нужно будет уплатить налоги. Судя по претензиям испанских фискальных органов, Роналду не очень любит этот неизбежный процесс. В этой истории больше всего жаль «Ювентус», который купил Роналду за 117 млн евро, а продал всего за 15 млн (плюс бонусы). Криштиану просто объявил, что он в Турине не счастлив, и у клуба не оставалось вариантов его удержать. Единственный плюс: «Юве» теперь серьезно разгрузил зарплатную ведомость.

Стоит отметить, что Forbes пишет о доходе Роналду от «МЮ» в 70 млн долларов, хотя оклад, о котором сообщали в прессе, значительно меньше — около 30 млн евро в год. Вероятно, журналистам удалось узнать о сумме подписного бонуса (а он может быть каким угодно), а также бонусах в случае выполнения определенных показателей, отсюда и цифра в 70 млн. По данным Daily Mail, даже без бонусов Роналду еженедельно зарабатывает 480 тысяч фунтов — это самая высокая зарплата в АПЛ. Правда, оклад Ромелу Лукаку отличается не так сильно — 450 тысяч фунтов.

2. Лионель Месси, 33 года («ПСЖ»)

Доход в год: 110 млн долларов (75 млн зарплата + 35 млн прочие доходы)

Если бы не гигантские проблемы «Барселоны» с финансами, Месси не потерял бы первую строчку в рейтинге. Невероятный контракт Лео в итоге разъел бюджет каталонского клуба, который не имел возможности продлить контракт со своей главной звездой на прежних условиях. «ПСЖ» живет по принципу «деньги — не проблема», поэтому сумма его владельцев совершенно не смущала. Плюс Месси продолжает неплохо зарабатывать на рекламе от Adidas, Pepsi и Budweiser. Аргентинец за свою карьеру также уже заработал более миллиарда долларов: «Барселона» обогатила его на 875 млн, рекламные контракты добавили еще 350 млн. В «ПСЖ» его зарплата немного снизилась по сравнению с барселонской: с 83 млн до 75 млн, но это все равно самый высокий оклад в мире наряду с другим парижанином.

3. Неймар, 29 лет («ПСЖ»)

Доход: 95 млн долларов (75 млн зарплата + 20 млн прочие доходы)

Руководство решило не напрягать атмосферу в раздевалке, повторив для Месси оклад Неймара, хотя, конечно, могло дать аргентинцу больше. Очевидно, дело здесь не в деньгах, а в сохранении статус-кво. Тень Лео все-таки догнала Нея, который четыре года назад бежал в Париж подальше от величия аргентинца.

Проект «Неймар» уже обошелся «ПСЖ» почти в полмиллиарда евро. Рекордные 222 млн были заплачены за трансфер, остальные деньги — это зарплата игрока за четыре года и всевозможные бонусы, включая продление контракта. Не так давно бразилец продлил соглашение с клубом до 2025 года.

4. Килиан Мбаппе, 22 года («ПСЖ»)

Доход: 43 млн долларов (28 млн зарплата + 15 млн прочие доходы)

«ПСЖ» был готов и Мбаппе платить столько же, сколько и Месси с Неймаром, но Килиан прискучило в Париже. Этим летом он едва не уехал в Мадрид — трансферу в «Реал» помешала упертость катарских шейхов. Их не испугала даже возможность лишиться дохода от трансфера в 200 млн, ведь в 2022 году Мбаппе станет свободным агентом. С другой стороны, владельцы клуба еще сохраняют надежду уговорить француза продлить контракт. Впрочем, независимо от того, с кем Килиан подпишет новое соглашение, в любом случае он войдет в элитную компанию четырех игроков, чей общий доход находится на отметке около 100 млн долларов в год.

5. Мохамед Салах, 29 лет («Ливерпуль»)

Доход: 41 млн долларов (25 млн зарплата + 16 млн прочие доходы)

В «Ливерпуле» египтянин стал звездой мирового масштаба, и клуб щедро платит за это. Салах — самый высокооплачиваемый игрок команды и при этом только 11-й во всей АПЛ. Выручают рекламные контракты, по которым он зарабатывает заметно больше Де Хеа, де Брюйне, Кейна или Стерлинга, которые не вошли в топ-10 Forbes. Тут играет большую роль принадлежность Салаха к мусульманскому миру (1,9 млрд человек), где он один из самых популярных и любимых спортсменов.

6. Роберт Левандовский, 33 года («Бавария»)

Доход: 35 млн долларов (27 млн зарплата + 8 млн прочие доходы)

«Бавария» умеет считать деньги, но на своей главной звезде мюнхенцы не экономят. Бомбардирские достижения помогли Левандовскому увеличить оклад вдвое — с 9 до 20 млн без учета бонусов. А еще у поляка есть личные спонсорские контракты с Nike, Huawei и Head & Shoulders. Кроме того, нападающий развивает бизнес одежды под собственным брендом RL9.

7. Андрес Иньеста, 37 лет («Виссел Кобе»)

Доход: 35 млн долларов (31 млн зарплата + 4 млн прочие доходы)

Сначала ты работаешь на имя, потом имя работает на тебя. Возраст совершенно не мешает Иньесте зарабатывать колоссальные деньги в Японии. Сперва он подписал контракт на два года, а затем получил предложение о продлении на такой же срок. В составе второго клуба в своей карьере испанец провел без малого сотню матчей, успел выиграть Кубок Японии и помог команде пробиться в Азиатскую Лигу чемпионов. В золотые годы в «Барселоне» Иньеста зарабатывал примерно вдвое меньше, чем сейчас.

8. Поль Погба, 28 лет («МЮ»)

Доход: 34 млн долларов (27 млн зарплата + 7 млн прочие доходы)

С таким агентом, как Мина Райола, у Погба не могло быть маленькой зарплаты. В этом году француз требовал себе самый высокий оклад в АПЛ, в ином случае грозился покинуть клуб. Приход Роналду несколько поумерил пыл француза, потому что теперь в «МЮ» точно никто не будет получать больше, чем Криштиану. Руководство готово повысить нынешний оклад Погба, но речь не идет о 500 тысяч фунтов в неделю, о которых мечтал Райола. Нынешнее соглашение с «МЮ» у Погба истекает уже в следующем году.

9. Гарет Бэйл, 32 года («Реал»)

Доход: 32 млн долларов(26 млн зарплата + 6 млн прочие доходы)

Руководству «Реала» остается только ждать окончания контракта валлийца, который истекает будущим летом. Пять лет назад Бэйл на улучшенных условиях продлил соглашение с мадридским клубом, но в последние три сезона реальной пользы Мадриду он не приносит. Клуб и рад бы расстаться с Гаретом, но тот сам не горит желанием уходить с такой сладкой зарплаты, а нигде больше в Европе ему схожих условий не предложат. В прошлом сезоне «Реалу» удалось пристроить Бэйла в «Тоттенхэм» и разделить пополам с лондонским клубом бремя контракта игрока. В АПЛ нападающий не зажег. Сейчас Бэйл привычно залечивает очередную травму.

10. Эден Азар, 30 лет («Реал»)

Доход: 29 млн долларов (26 млн зарплата + 3 млн прочие доходы)

Еще одна дорогая обуза «Реала». В Азаре видели замену Криштиану, но ничего похожего пока не произошло. В первом сезоне после перехода из «Челси» он из-за травм пропустил 25 матчей, во втором — 33. Огромная зарплата плюс трансфер за 118 млн евро делают переход Азара в «Реал» одним из самых провальных в истории мадридского клуба. Карло Анчелотти уже открыто сомневается в том, что организм бельгийца способен проводить два матча подряд на неделе. За два года Азар подешевел втрое, но даже после этого «Реалу» нелегко найти покупателя на хронически больного игрока.