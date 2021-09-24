Старики-разбойники: 10 звезд прошлого, которые доигрывают в середняках Ла Лиги – от Фалькао и Хоакина до Пасторе и Сольдадо

Зачем ехать на Ближний Восток или в США, когда можно зажигать в одной из лучших лиги Европы?

Зачем ехать на Ближний Восток или в США, когда можно зажигать в одной из лучших лиги Европы?

Радамель Фалькао, 35 лет («Райо Вальекано»)

Где поиграл: «Порту», «Атлетико», «Монако», «Манчестер Юнайтед», «Челси»

Главные достижения: двукратный победитель Лиги Европы, чемпион Франции, лучший бомбардир в истории сборной Колумбии

В начале прошлого десятилетия это был лучший игрок Ла Лиги, игравший не за «Реал» или «Барселону». Про Фалькао шутили, что он найдет свободное пространство даже в тесно забитом лифте. Пожалуй, его карьера сложилась не так, как многие ждали — он мало поиграл в Лиге чемпионов и не закрепился в настоящих европейских грандах («Атлетико» стал таковым уже после его ухода).

В последние годы у колумбийца наметились проблемы со здоровьем, но когда он был в строю, то забивал всегда много. Вальекас встретил Фалькао как настоящую суперзвезду, и суперзвезда не подвела — два забитых мяча в двух сыгранных матчах.

Хоакин, 40 лет («Бетис»)

Где поиграл: «Валенсия», «Малага», «Фиорентина»

Главные достижения: двукратный обладатель Кубка Испании, открытие сезона Ла Лиги в 2002 году

Участиник ЧМ-2002 — главное связующее звено между Ла Лигой прошлого и Ла Лигой настоящего. За основную команду «Бетиса» он дебютировал в 2000 году, а всего провел в бело-зеленой футболке больше 450 матчей. Стабильность, физическая форма и желание Хоакина играть в футбол поражают — он не просто на правах взрослого дядьки сидит на скамейке запасных и травит байки (а их у Хоакина очень много), он до сих пор игрок основы.

Хавьер Пасторе, 32 года («Эльче»)

Где поиграл: «Палермо», «ПСЖ», «Рома»

Главные достижения: пятикратный чемпион Франции

Когда-то Пасторе считался новой большой аргентинской «десяткой», наследником Хуана Романа Рикельме. Видение поля, техника обращения с мячом — все выдавало в нем будущую звезду. Когда из «Палермо» Пасторе взяли в «ПСЖ», казалось, что вот оно — сейчас будет сверкать. Но аргентинца подвели травмы и нестабильность выступлений. Он так и остался игроком эпизода, чей потенциал всегда превышал результаты.

Последние шесть лет карьеры Пасторе был резервистом, что в Париже, что в Риме, поэтому «Эльче» для него — одна из последних возможностей напомнить о себе. Возможно, ему стоило переехать в Испанию много лет назад. В конце концов, именно здесь состоялся Рикельме.

Альваро Негредо, 36 лет («Кадис»)

Где поиграл: «Севилья», «Манчестер Сити», «Валенсия»

Главные достижения: чемпион Англии, обладатель Кубка Испании

Негредо дважды брал приз Сарры, вручаемый лучшему бомбардиру Ла Лиги испанской национальности. Сделав себе имя в «Альмерии» Унаи Эмери, Негредо был хорош в клубах второго испанского эшелона (те, что боролись не за чемпионство, а за путевку в Лигу чемпионов), но не смог заиграть в АПЛ.

В Негредо сборная Испании пыталась рассмотреть своего следующего центрфорварда после того, как сошли со сцены Фернандо Торрес и Давид Вилья, но без особого успеха. В «Кадисе» форвард проводит второй сезон — в прошлом году забил восемь мячей, что для его возраста и статуса клуба вполне достойный показатель.

Роберто Сольдадо, 36 лет («Леванте»)

Где поиграл: «Реал», «Валенсия», «Тоттенхэм», «Вильярреал»

Главные достижения: чемпион Испании

Про Негредо и Сольдадо всегда хочется рассказывать через запятую, потому что их карьеры во многом схожи. Оба играли за дубль «Реала», стали забивными форвардами в скромных клубах (Сольдадо — в «Хетафе»), перешли на уровень выше в родной стране, не смогли закрепиться в Англии и через годы скитаний вернулись на родину. Даже в прицеле национальной команды находились в один и тот же промежуток времени.

Сольдадо два прошлых сезона провел в «Гранаде», где стабильно забивал за сезон свои 10–15 мячей (во всех турнирах). Сейчас пробует себя в «Леванте», клубе примерно того же калибра. Таким образом уроженец Валенсии поиграл в карьере за все большие команды региона — «Валенсию», «Вильярреал» и «Леванте».

Диего Лопес, 39 лет («Эспаньол»)

Где поиграл: «Вильярреал», «Севилья», «Реал Мадрид», «Милан»

Главные достижения: победитель Лиги чемпионов

Воспитанник «Реала» долго ждал возможности дебютировать за клуб своего детства, но куда там протиснешься вперед Касильяса. Пришлось сначала провести пять успешных лет в «Вильярреале» и дождаться, пока мадридскую команду возглавил Жозе Моуринью. Португальский специалист стал конфликтовать с Икером и дал Диего Лопесу возможность стать основным в чемпионате. Правда трофей Лиги чемпионов, выигранный при Анчелотти, Лопес получил постольку-поскольку — в еврокубках он почти не играл.

После неудачных проб в Италии вратарь перешел в «Эспаньол», да так по сей день там и играет. Не стал покидать команду даже после вылета во второй дивизион, и отыграл в воротах весь год от начала до конца. Сейчас также остается основным.

Карлос Бакка, 35 лет («Гранада»)

Где поиграл: «Севилья», «Милан», «Вильярреал»

Главные достижения: трехкратный чемпион Лиги Европы

Бакка стал открытием в «Севилье» и был наречен новой гениальной находкой спортивного директора Мончи. Проблема в том, что колумбиец реализовал себя в сильной команде довольно поздно — в 27–28 лет. И если дебютный сезон в «Милане» получился качественным, то на второй Бакке уже не хватило сил.

В «Вильярреале» он тоже провел только один сильный сезон — первый — после чего постепенно превратился в игрока ротации, забивающего по праздникам. В «Гранаде» статистика пока не радует — пять появлений на поле, ноль забитых мячей.

Клаудио Браво, 38 лет («Бетис»)

Где поиграл: «Реал Сосьедад», «Барселона», «Манчестер Сити»

Главные достижения: победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Испании, чемпион Англии

Чилийский вратарь прошел большой путь в Сан-Себастьяне — от трех сезонов подряд во втором дивизионе до статуса одного из лучших киперов страны, не выступающих в топ-клубе. В 2014 году после яркого ЧМ в исполнении сборной Чили и Браво «Барселона» решила именно им заменить уходящего Виктора Вальдеса, и в первый же сезон на новом месте вратарь выиграл все трофеи.

Затем стал проигрывать конкуренцию Марку-Андре тер Штегену и по приглашению Пепа Гвардиолы уехал в «Манчестер Сити», где довольно быстро превратился в запасного — слишком часто ошибался при игре в пас. Сейчас борется за игровое время с португальцем Руем Силвой в «Бетисе».

Нолито, 34 года («Сельта»)

Где поиграл: «Барселона», «Бенфика», «Манчестер Сити», «Севилья»

Главные достижения: чемпион Лиги Европы, чемпион Испании, обладатель Кубка Португалии

Мы уже несколько раз упоминали игроков, не пригодившихся «Реалу», а Нолито в свое время не пробился в «Барселону» — неудивительно, учитывая, что его время в этом клубе пришлось на золотые времена Гвардиолы. На пик формы Нолито вышел в «Сельте», когда местный идол Яго Аспас попытался выйти на следующий уровень и перешел в «Ливерпуль». После трех сезонов в Галисии Нолито уже сам почувствовал, что готов к АПЛ, уехал в «Манчестер Сити» и… проявил там себя не сильно лучше Аспаса.

Оба они, в конечном счете, вернулись в команду, где стабильно забивали. Иногда лучше оставаться первым парнем на деревне, чем быть последним в городе.

Рауль Гарсия, 35 лет («Атлетик»)

Где поиграл: «Осасуна», «Атлетико»

Главные достижения: чемпион Лиги Европы, чемпион Испании

Единственный из нашего списка, кто так и не попробовал себя за границей. При этом на уровне Испании Гарсия вполне себе звезда и состоявшийся игрок — мешок трофеев разного достоинства, пара вызовов в национальную команду, участие в финале Лиги чемпионов.

Просто Гарсия — однолюб. В родном клубе «Осасуна» провел четыре сезона, в «Атлетико» — семь лет, а сейчас седьмой сезон проводит в баскском «Атлетике». В Испании очень сложно стать чемпионом или выиграть еврокубок, если ты не выступаешь за «Реал» или «Барселону». Но у Рауля Гарсии получилось.

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