«Челси» — «Арсенал». Онлайн и лучшие моменты

- В первом туре «Челси» победил «Хаддерфилд» - 3:0, а «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» - 0:2
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Лучшие моменты:
Момент ОзилаОткрыть видео
Педро Родригес открывает счет - 1:0Открыть видео
Удар Росса БарклиОткрыть видео
Обамейанг едва не сравнял счетОткрыть видео
Челси - Арсенал. 2:0. Альваро МоратаОткрыть видео
Мхитарян не использует моментОткрыть видео
Челси - Арсенал. 2:1. Генрих МхитарянОткрыть видео
Челси - Арсенал. 2:2. Алекс ИвобиОткрыть видео
Обамейанг бьет рядом со штангойОткрыть видео
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Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru