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18:45 Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция из Сочи. "Локо" (Россия) - "Оттава Кэпиталз" (Канада)
18:45
Хоккей. Кубок мира среди молодёжных команд. Прямая трансляция из Сочи. "Локо" (Россия) - "Оттава Кэпиталз" (Канада)
21:25
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Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полулёгком весе. Прямая трансляция из Великобритании. К. Фрэмптон - Л. Джексон. Т. Фьюри - Ф. Пьянета
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Футбол. Чемпионат Испании. "Вильярреал" - "Реал Сосьедад" [0+]
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Смешанные единоборства. WFCA. Трансляция из Москвы. А. Емельяненко - Т. Джонсон [16+]
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Валерий Карпин. Снова тренер. [12+]
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Темы
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Футбольные трансферы

«Челси» — «Арсенал». Онлайн и лучшие моменты

19:55
«Челси» — «Арсенал». Онлайн и лучшие моменты
Главный матч 2-го тура АПЛ.
Футбол. Чемпионат Англии. Челси - Арсенал

Лучшие моменты:

Момент Озила

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Педро Родригес открывает счет - 1:0

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Удар Росса Баркли

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Обамейанг едва не сравнял счет

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Челси - Арсенал. 2:0. Альваро Мората

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Мхитарян не использует момент

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Челси - Арсенал. 2:1. Генрих Мхитарян

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Челси - Арсенал. 2:2. Алекс Ивоби

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Обамейанг бьет рядом со штангой

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Кронке выкупил акции «Арсенала» у Усманова. Болельщики негодуют

«Ман Сити» – главный фаворит сезона в АПЛ. Но защитить титул Пепу будет сложнее

Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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