Погба и Моуринью: конфликт выходит на новый уровень?

Кажется, Жозе разучился налаживать микроклимат в команде.

Журналисты из The Sun считают, что конфликт Моуринью и Погба вышел на новый уровень. И есть все основания верить им. Но для начала небольшая предыстория.

Представьте, вы только что выиграли чемпионат мира, пропустили часть предсезонных сборов в клубе, потому что сами этого захотели (тренер был против), на первый же официальный матч вышли с капитанской повязкой и сыграли отлично, начав сезон с победы. А затем появились перед прессой и сказали следующее: «Комфортно ли мне в команде? Есть вещи, о которых я не могу говорить. Иначе меня оштрафуют».

Это слова Поля Погба после победы над «Лестером» в первом туре АПЛ. Помимо этого странного ответа была еще приличная тирада про то, что вот, мол, в сборной Франции все были едины – тренеры, администраторы и игроки, поэтому и случилась победа. «МЮ» француз охарактеризовал только одной фразой: «Это другая команда».

- Когда все вместе, все дается проще. Команда играет лучше и поднимается выше. Да, теперь я чемпион мира, но я все тот же Поль Погба. И сейчас я, очевидно, в другой команде. Буду по-прежнему отдавать всего себя на поле.

Именно эти слова, по мнению англичан, задели Моуринью. И тлеющая фаза конфликта между Погба и тренером закончилась вот этой фразой: «Если ты хочешь уйти, просто направь запрос на трансфер в клуб». Поль парировал тем, что дальше готов общаться с португальцем лишь через своего агента.

Почему в этот разговор легко можно поверить?

Первое: конфликт между ними действительно был. Начался он еще в сентябре 2017-го, когда Погба травмировался, а Моуринью обвинил игрока в том, что тот пренебрег рекомендациями врачей. Говорят, та 20-минутная беседа в кабинете Жозе очень разозлила Погба.

В феврале 2018-го Моуринью взбесили повторяющиеся тактические ошибки лидера, из-за чего страдала оборона команды. Игрок пропустил несколько матчей, в том числе его не оказалось в стартовом составе в противостоянии с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «МЮ» тогда бесславно вылетел, а недоверие тренера еще сильнее обидело Погба. С того времени конфликт в той или иной мере существовал.

Второй момент: то, как португалец поставил себя в команде. Только за прошлый сезон Моуринью скатывался до личной критики (то есть без слова «мы», а с конкретными фамилиями и претензиями в СМИ) 4-5 раз. Столько у редкого тренера за карьеру наберется. Очевидно, что это путь в некуда – и исключать повторения сценария второго прихода Моуринью в «Челси», когда большая часть команды была настроена против тренера, нельзя. Особенно, если будут проблемы с результатами. А как показал первый тур, в котором «МЮ» вновь играл очень серо, все может быть.

Вряд ли Погба уйдет этим летом. Клубов, способных купить такого игрока, очень мало. «Барселона», «Реал», «Ювентус», «Бавария» и, пожалуй, «ПСЖ». Конкурентам в АПЛ «МЮ» своего лидера не отдаст, это очевидно. «Бавария» и «ПСЖ» можно вычеркнуть, потому что статус (именно статус, а не сила) чемпионатов Германии и Франции серьезно уступает АПЛ или ла лиге, «Ювентус» уже потратился на Роналду, «Реал» обладает лучшей полузащитой в мире. Остается «Барселона», которая наиболее активно и боролась за Погба летом.

Но вероятность трансфера сейчас минимальна.

Во-первых, осталось слишком мало времени. Переход потребует очень сложных телодвижений – и от «МЮ» (нужно будет найти замену, а это очень сложно), и от покупателя (деньги на трансфер – раз, аппетиты агента Погба Мино Райолы – два, финансовый фэйр-плей – три).

Во-вторых, Погба не из тех футболистов, которые максимально быстро адаптируются под тактические условия и требования. Поль прекрасный атлет, он может бегать с соперникам на плечах, но - далеко не Модрич в плане тактики. Поэтому рассчитывать вписать его в состав без продолжительных сборов – большой риск.

В-третьих, о малой вероятности трансфера сказал недавно директор «Барселоны». Но это на самом деле может говорить только об одном: в Каталонии умеют хранить секреты.

Думается, проблемность трансфера понимал и Моуринью, поэтому так смело отправил Погба в клуб. Самое интересное сейчас, будет ли француз капитаном в следующем матче «МЮ» - против «Брайтон» в это воскресенье.

Но в любом случае до зимы лидер команды и Жозе должны доработать вместе. А если не случится увольнения тренера, то - и до лета. Но очевидно, что эта ситуация сильно ударит по команде. Если конфликт Погба (а его статус и авторитет после ЧМ ощутимо выросли) поддержат остальные недовольные, плохо будет всем.

Фото: Catherine Ivill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com

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