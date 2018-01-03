«Арсенал» вырвал ничью у «Челси» в добавленное время: голы и лучшие моменты

«Арсенал» в 22-м туре АПЛ сыграл вничью с «Челси», уйдя от поражения уже в добавленное время – 2:2.
Факты:
- «Челси» нанес 19 ударов (8 в створ), «Арсенал» – 12 (5)
- «Арсенал» спас гол Бельерина на 93-й минуте
- После этого матча «Челси» занимает третье место с 46-ю очками, «Арсенал» – шестой с 39-ю баллами
- «Арсенал» не проигрывает «Челси» уже четыре игры подряд
- В последних пяти гостевых матчах «Челси» выиграл лишь однажды (три ничьи и поражение)
- «Арсенал» 25 матчей подряд забивает на «Эмирейтс», но в последних четырех играх дома победил лишь однажды
- Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Мустафи, Бельерин, Чэмберс, Холдинг, Озил, Уилшир, Джака, Мэйтленд-Найлз, Санчес, Лаказетт
- Стартовый состав «Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Маркос, Кристенсен, Фабрегас, Азар, Мозес, Бакайоко, Канте, Мората
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 22
«Арсенал» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 2:2 (0:0)
Голы: Уилшир, 63 (ВИДЕО). Бельерин, 90 (ВИДЕО). — Азар, 67 (с пенальти) (ВИДЕО). Маркос Алонсо, 84 (ВИДЕО).
Лучшие моменты
Удар Санчеса со штрафногоОткрыть видео
Неточная передача СанчесаОткрыть видео
Мората упускает великолепную возможность открыть счетОткрыть видео
Санчес пробил в штангуОткрыть видео
Бакайоко не сумел обработать мяч в хорошей позицииОткрыть видео
Озил бьет рядом со штангойОткрыть видео
Объятия Фабрегаса и Санчеса после фола чилийцаОткрыть видео
Фабрегас пробил выше воротОткрыть видео
Петр Чех спасает два раза подрядОткрыть видео
Лаказетт наносит опасный ударОткрыть видео
Джек Уилшир выводит «Арсенал» вперед – 1:0Открыть видео
Эден Азар с пенальти сравнивает счет – 1:1Открыть видео
Опасный удар КантеОткрыть видео
Прекрасный пас пяткой от Азара и прострел МоратыОткрыть видео
После паса Дзаппакосты Маркос Алонсо вывел "Челси" вперед - 2:1Открыть видео
Эктор Бельерин спас "Арсеналом" в добавленное время - 2:2Открыть видео
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Фото: Mike Hewitt/Getty Images Sport/Getty Images