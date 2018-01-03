«Арсенал» вырвал ничью у «Челси» в добавленное время: голы и лучшие моменты

«Арсенал» вырвал ничью у «Челси» в добавленное время: голы и лучшие моменты

3 января 22:44

«Арсенал» в 22-м туре АПЛ сыграл вничью с «Челси», уйдя от поражения уже в добавленное время – 2:2.

Факты:

  • «Челси» нанес 19 ударов (8 в створ), «Арсенал» – 12 (5)
  • «Арсенал» спас гол Бельерина на 93-й минуте
  • После этого матча «Челси» занимает третье место с 46-ю очками, «Арсенал» – шестой с 39-ю баллами
  • «Арсенал» не проигрывает «Челси» уже четыре игры подряд
  • В последних пяти гостевых матчах «Челси» выиграл лишь однажды (три ничьи и поражение)
  • «Арсенал» 25 матчей подряд забивает на «Эмирейтс», но в последних четырех играх дома победил лишь однажды
  • Стартовый состав «Арсенала»: Чех, Мустафи, Бельерин, Чэмберс, Холдинг, Озил, Уилшир, Джака, Мэйтленд-Найлз, Санчес, Лаказетт
  • Стартовый состав «Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Маркос, Кристенсен, Фабрегас, Азар, Мозес, Бакайоко, Канте, Мората

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 22

«Арсенал» (Лондон) — «Челси» (Лондон) — 2:2 (0:0)

Голы: Уилшир, 63 (ВИДЕО). Бельерин, 90 (ВИДЕО). — Азар, 67 (с пенальти) (ВИДЕО). Маркос Алонсо, 84 (ВИДЕО). 

Лучшие моменты

Удар Санчеса со штрафного

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Неточная передача Санчеса

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Мората упускает великолепную возможность открыть счет

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Санчес пробил в штангу

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Бакайоко не сумел обработать мяч в хорошей позиции

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Озил бьет рядом со штангой

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Объятия Фабрегаса и Санчеса после фола чилийца

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Фабрегас пробил выше ворот

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Петр Чех спасает два раза подряд

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Лаказетт наносит опасный удар

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Джек Уилшир выводит «Арсенал» вперед – 1:0

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Эден Азар с пенальти сравнивает счет – 1:1

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Опасный удар Канте

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Прекрасный пас пяткой от Азара и прострел Мораты

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После паса Дзаппакосты Маркос Алонсо вывел "Челси" вперед - 2:1

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Эктор Бельерин спас "Арсеналом" в добавленное время - 2:2

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Статистика и текстовая трансляция

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Фото: Mike Hewitt/Getty Images Sport/Getty Images

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