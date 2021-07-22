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Дебют «Сочи» в еврокубках – первый соперник из Азербайджана. Прямая трансляция

18:41
Дебют «Сочи» в еврокубках – первый соперник из Азербайджана. Прямая трансляция
Фото: © Василий Пономарев / Матч ТВ
Сегодня начинается еврокубковый сезон для России.
Лига конференций. Квалификация. Сочи - Кешля
  • «Сочи» на своем поле встречается с азербайджанским клубом «Кешля» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций
  • Для прохода в групповой этап «Сочи» нужно будет пройти трех соперников. В случае успеха в матчах с «Кешля» российских клуб ждет победитель в паре «Партизан» (Сербия) — «ДАК 1904» (Словакия)
  • Для «Сочи» это дебют в еврокубках. В РПЛ команда появилась всего два года назад

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч

«Сочи» (Россия) — «Кешля» (Азербайджан) — Live 

«Сочи»: Заболотный, Заика, Барач, Родригао, Прохин, Маргасов, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Дуганджич

«Кешля»: Намашко, Салахлы, Гулиев, Бойович, Гыртымов, Велизаде, Гаджиев, Гигаури, Нету, Фелипе Сантос, Юнанов

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