Дебют «Сочи» в еврокубках – первый соперник из Азербайджана. Прямая трансляция

Сегодня начинается еврокубковый сезон для России.
- «Сочи» на своем поле встречается с азербайджанским клубом «Кешля» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций
- Для прохода в групповой этап «Сочи» нужно будет пройти трех соперников. В случае успеха в матчах с «Кешля» российских клуб ждет победитель в паре «Партизан» (Сербия) — «ДАК 1904» (Словакия)
- Для «Сочи» это дебют в еврокубках. В РПЛ команда появилась всего два года назад
Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. Первый матч
«Сочи» (Россия) — «Кешля» (Азербайджан) — Live
«Сочи»: Заболотный, Заика, Барач, Родригао, Прохин, Маргасов, Юсупов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Дуганджич
«Кешля»: Намашко, Салахлы, Гулиев, Бойович, Гыртымов, Велизаде, Гаджиев, Гигаури, Нету, Фелипе Сантос, Юнанов