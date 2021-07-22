«Сочи» не стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Разбор изменений перед дебютом в Европе

Сегодня команда Владимира Федотова начнет свой путь в Лиге конференций.

Сегодня команда Владимира Федотова начнет свой путь в Лиге конференций.

Во 2-м квалификационном раунде «Сочи» примет на своем поле представителя Азербайджана «Кешля» . Смотрите на Matchtv.ru в 18:50 по Москве

примет на своем поле представителя Азербайджана . Смотрите на Matchtv.ru в 18:50 по Москве «Сочи» дебютирует на европейской арене. Из российских команд в июле больше не стартует никто

Кто ушел?

Ключевые потери:

Нападающий Антон Заболотный (перешел в ЦСКА на правах свободного агента)

Форвард с большим набором достоинств: мощный, скоростной, координированный, умеющий забивать обеими ногами и головой. Есть и серьезный недостаток — реализация: может отличиться из невероятной позиции, но промахнуться из очевидной.

Четыре факта, почему его будет сложно заменить:

Стал вторым бомбардиром «Сочи» (9 голов) и первым по голам без учета пенальти (9) в прошлом сезоне Тинькофф РПЛ. Вошел в топ-10 лучших бомбардиров лиги, а из отечественных футболистов уступил лишь зенитовцу Дзюбе (20) и спартаковцу Соболеву (14)

Не только забивал, но и играл важную роль при построении атак. В прошлом сезоне среди всех основных центрфорвардов своих команд стал лидером по доле выигранных единоборств (57%)

Грамотно действовал при обороне, за что получал комплименты от Станислава Черчесова. Приносил пользу, играя по опорнику соперника, либо прессингуя защитников

В прошлом чемпионате вошел в пятерку лучших игроков «Сочи» по проведенному времени на поле (1962 минуты)

Центральный защитник Миха Мевля (перешел в «Аланьяспор» на правах свободного агента)

Хладнокровный и мощный центральный защитник (рост 190 см).

Причины, почему его будет трудно заменить:

Лидер «Сочи» по сыгранным минутам в прошлом сезоне РПЛ (2579) и количеству выходов в стартовом составе (29)

У него хорошее качество единоборств (66% — лучший в «Сочи») и отборов (67%)

Из защитников «Сочи», которые более чем в половине матчей выходили в стартовом составе, Мевлю в прошлом сезоне обыгрывали реже всех (4 раза за весь чемпионат)

Фолил грамотно и без ненужной грубости: получил лишь 4 желтые карточки

Другие потери не столь существенны. Игроки ушли, так как клуб не увидел в них необходимости. Это касается защитников Новосельцева и Набиуллина.

Кто пришел?

Фото: © Алексей Ерёмин / Матч ТВ

За «Сочи» продолжат выступать защитники Терехов, Прохин и Маммана, которые играли и в первой половине года. Первого клуб выкупил у «Оренбурга», второго арендовал у «Ростова», а третьего — у «Зенита».

Список новых игроков:

Центральные защитники Родригао (свободный агент из «Жил Висенте») и Матео Барач (из «Рапида» в статусе свободного агента)

Центральный полузащитник Викториен Ангбан (трансфер из «Меца» за 4,1 млн евро)

Центрфорвард Дмитрий Воробьев (аренда из «Оренбурга»)

Фото: © Василий Пономарев / Матч ТВ

Два новичка могут стать заменой Мевле и Заболотному:

Родригао наигрывался на позиции самого центрального защитника. Как и Мевля, высок (195 см), но пока не столь хладнокровен. В игре Кубка Париматч Премьер с «Химками» забил при угловом. Против «Спартака» новобранец потерял мяч под прессингом Мелкадзе, позволив сопернику забить один из голов

У Воробьева есть шансы стать основным центрфорвардом, так как ни Барсов, ни Дуганджич не проявили себя должным образом на Кубке Париматч Премьер. Воробьев не столь высок (184 см), как Заболотный (191 см), зато более вариативен. Выступая за «Оренбург», успешно выходил и на фланге атаки. В общей сложности в прошлом сезоне ФНЛ забил 24 гола — по 12 за «Волгарь» и «Оренбург», то есть может быстро адаптироваться в новой команде

Смысл перехода двух других игроков:

Барач способен застолбить позицию левого центрального защитника, на которой у «Сочи» нет железного первого номера. В прошлом сезоне сюда двигали даже Терехова, которому привычнее действовать на бровке. Среди плюсов Барача умение начинать атаку пасом

Ангбан — усиление центра поля. Может стать напарником Нобоа. Умеет разрушать, но при этом заоблачными показателями не отличается. При атаке знает толк в сохранности мяча и его продвижении вперед — в Лиге 1 в двух сезонах подряд его точность передач составила 88%. В новой команде может стать основным уже скоро, так как Ибрагим Цаллагов сыграл не очень убедительно на Кубке Париматч Премьер, удалившись с «Рубином»

По какой схеме играет команда? Что с лидерами?

Фото: © Василий Пономарев / Матч ТВ

В межсезонье «Сочи» не стал отходить от своей привычной расстановки 3-4-3. В нее Владимир Федотов интегрировал новичков, наигрывая модуль на сборах. Эту схему специалист использует еще со времен работы в «Оренбурге», так что неожиданности не произошло.

Теперь о лидерах:

Ключевым игроком обороны должен стать голкипер Джанаев. Но он не играет с апреля из-за травмы приводящей мышцы, в том числе пропустил Евро-2020 и Кубок Париматч Премьер. Без него и Мевли на предсезонном турнире «Сочи» пропускал в каждой игре и получил в свои ворота в общей сложности семь мячей. А ведь команды Федотова славятся действиями сзади. По пропущенным мячом в прошлом сезоне РПЛ лучше «Сочи» (33) был только «Зенит» (26)

Лидер центра поля — Нобоа. И разрушает, и созидает. В прошлом сезоне стал четвертым игроком нашей лиги по результативным действиям (12+7). На Кубке Париматч Премьер сделал два голевых паса, оба с угловых

Ключевая фигура в атаке — Артур Юсупов. Когда в прошлом сезоне Федотов выдвинул его в атакующую тройку, полузащитник выдал свой самый результативный сезон в карьере (7+4). Умеет открываться в насыщенных зонах, играть при минимуме касаний мяча, делать тонкие передачи и наносить неожиданные удары. На межсезонном турнире забил, отдал и сделал предголевой пас

Несмотря на наличие лидеров, необходимо признать: сейчас «Сочи» не так мощен, как в прошлом сезоне. Из-за потерь. Но класс команды точно выше, чем у азербайджанского клуба «Кешля». Однако даже к такой команде стоит отнестись со всей серьезностью. В предыдущие сезоны мы уже неоднократно убеждались, что соперник классом ниже может оказаться успешнее.

Смотрите матч «Сочи» — «Кешля» сегодня в 18:50 по Москве:

Лига конференций. Квалификация. Сочи — Кешля

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