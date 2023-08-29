В Москве пропала фигуристка Горбачева. Что об этом известно? Live

«Матч ТВ» следит за развитием событий и верит в лучшее.

«Матч ТВ» следит за развитием событий и верит в лучшее.

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 16-летняя Алина Горбачева пропала в столице во вторник, 29 августа.

Проверкой по факту случившегося занимаются правоохранительные органы, прокуратура Москвы держит ситуацию на контроле.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе волонтеров для поисков юной спортсменки.

17:07 Судя по всему, спасатели на воде закончили работу. Поиски безуспешные.

17:05 А вот так выглядит сам парк в районе Покровской набережной и Владимирской церкви. Там в 19:08 камеры засекли Горбачеву в последний раз.

Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

16:50 Наши корреспонденты выехали к «Чкалов-Арене». По их прикидкам, пешком до парка Алина шла больше 20 минут. С одной стороны гаражи, с другой — пустыри и стройка. Странный, прямо скажем, маршрут для совсем юной девушки.

Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

Фото: © Вадим Тихомиров / Матч ТВ

15:03 Поисково‑спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил о сборе людей для поисков пропавшей в Москве чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой, сообщается на сайте организации.

14:35. Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств исчезновения чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой, сообщается в Telegram канале ведомства.

13:49. Следственный комитет РФ организовал проверку по факту исчезновения чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Алины Горбачевой на северо‑западе Москвы, сообщается в Telegram‑канале ведомства.

13:45 Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала заявление: «Поступила информация о пропаже 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия»

13:12. Там же уточняется, что вещи юной фигуристки обнаружили на пляже на Покровской набережной.

13:08. Телеграм-канал 112 сообщает: в Москве загадочно исчезла фигуристка Алина Горбачёва после ссоры с тренером.