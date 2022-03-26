Японкам и американкам не стыдно побеждать без наших фигуристок. В спорте нет места жалости и заботе о сопернике

Как гладиаторы в Древнем Риме.

Как гладиаторы в Древнем Риме.

Верхом спортивной несправедливости в эти мартовские дни кажется то, что где-то во Франции на чемпионате мира празднует победу японка Каори Сакамото, радуется прокату жизни бельгийка Луна Хендрикс и завоевывает первую в карьере большую медаль бывшая соперница Камилы Валиевой американка Алиса Лью. В то время как наши девушки — вроде бы самые сильные, неповторимые, те, за которыми тянется весь мир, — участвуют в ничего не значащем командном турнире непонятного статуса в Саранске.

Казалось бы, какое право они там, в Монпелье, вообще имеют радоваться? Неужели Сакамото, Хендрикс и Лью, равно как и их тренеры и болельщики, не понимают, что без действительно сильных соперниц эти золотые, серебряные и бронзовые награды все равно что шоколадные медали на детском утреннике?

Специалисты Татьяна Тарасова, Александр Жулин, Сергей Добрин в своих оценках результатов чемпионата мира предельно суровы, говоря, что женское одиночное без российских девушек откатилось на уровень 15-летней давности. Это в некоторой степени лукавство, хотя и заманчивое. Легко и приятно было бы поверить, что все годы после Олимпиады-2006 в Турине наши одиночницы сигали четверные прыжки, а иностранные фигуристки еле собирали двойные. Но это, конечно, не так. В реальности русская революция четверных началась совсем недавно, в 2018 году, и связана с конкретными именами: Трусова, Щербакова, Валиева, Акатьева, Самоделкина. А так еще Евгения Медведева в совсем недавних 2016–2017 годах выигрывала титулы чемпионки мира с каскадами три-три. Алина Загитова в 2019 году имела в качестве самого сложного элемента программы каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Даже Анна Щербакова год назад становилась чемпионкой, упав с единственного четверного флипа в произвольной программе. Если кто среди участниц чемпионатов мира и прыгал реально выше головы, так это Александра Трусова. Но судьями это не то чтобы поощрялось — ни в Стокгольме с ошибками год назад, ни без ошибок в Пекине на Олимпиаде совсем недавно.

Если все же простить спортивному миру, что он продолжает жить и даже имеет наглость побеждать в отсутствие наших, то никаких претензий к Каори Сакамото в ее чемпионстве объективно нет. Она честно выиграла обе программы, не допустила ни одной грубой ошибки и даже помарки. Она не каталась экономно, а выкладывалась на максимум и в плане эмоций, и в плане техники. Весь сезон Каори проводит на высоком уровне — именно она на Олимпиаде застолбила за собой следующее за непобедимыми Щербаковой и Трусовой третье место. Она же выступала за сборную Японии в командном турнире и в составе той команды тоже стала бронзовым призером.

Да, у нее нет каскадов с риттбергером и ойлером, но правила не запрещают фигуристкам с таким контентом существовать. Сакамото обошла Алису Лью, которая все же рисковала с тройным акселем, — так кого это удивляет? На Олимпиаде в Пекине в том или ином виде произошло то же самое — чистота прокатов победила техническую сложность. И в будущем, скорее всего, нас ждет то же самое, когда ISU все-таки поднимет возрастной ценз.

Каори Сакамото, кстати, не самая взрослая из всех последних чемпионок мира — ей всего 21. Например, Кейтлин Осмонд в 2018 году было 23 года. У Сакамото не самая низкая техническая база — у той же Осмонд было почти на балл меньше.

А теперь попробуем ответить на риторический вопрос, поставленный в самом начале этого текста: не стыдно ли соперницам побеждать без участия наших? Полагаю, не стыдно. Главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина пару дней назад спросили, как бы он вел себя на месте Польши? (Нашу сборную лишили права участвовать в стыковых матчах и отбираться в финальную часть чемпионата мира-2022, а соперник — Польша — без отбора прошел дальше. — «Матч ТВ».) Требовал бы Карпин прямого прохождения в следующий раунд без борьбы с забаненным повсюду конкурентом? Не сомневаясь, Карпин дал понять, что да и что точно не испытывал бы угрызений совести в такой ситуации.

Это яркая иллюстрация, что многие в этой системе, несмотря на свою кажущуюся политкорректность, на самом деле полностью принимают людоедскую сторону спорта. Соперника не жалеют, ему не сопереживают, о его снятии не печалятся. Спортсмены, как гладиаторы в Древнем Риме, в полной мере наслаждаются собственным моментом славы.

Состав участников — условности, которые забудутся уже через год, а золотая медаль — величие без условий, и оно на века. И для планеты в целом неважно, приехали ли в зацветающий весенний французский Монпелье российские фигуристки со своими четверными прыжками. Их отсутствие точно не будет вызывать чувства собственной неполноценности у тех, кого до соревнований допустили.

Каори Сакамото — классная фигуристка, а теперь еще и чемпионка мира. И было бы правильно ее с этим поздравить.

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