Кошмарное падение американки на чемпионате мира. В фигурном катании таких историй становится все больше

Эшли Кейн-Гриббл не смогла закончить прокат, и они с партнером лишились медали.

Эшли Кейн-Гриббл не смогла закончить прокат, и они с партнером лишились медали.

Соревнования спортивных пар на чемпионате мира в Монпелье обернулись драмой, которая, как мы все надеемся, и останется драмой, не перейдя в разряд трагедии. Американская фигуристка Эшли Кейн-Гриббл, выступающая с Тимоти Ледюком, после падения с прыжка не смогла встать. Ей понадобилась помощь врачей — лед Эшли покинула на каталке.

Сайт американской федерации сообщал, что она доставлена в больницу для обследования. По последней информации, Кейн-Гриббл выписана из больницы и находится в официальном отеле турнира.

«Матч ТВ» разбирается, что произошло с Эшли Кейн-Гриббл, и почему это не первый и не последний подобный кошмарный случай в фигурном катании.

Среди всех американских пар Эшли Кейн — Тимоти Ледюк, пожалуй, самая известная в России и самая нам близкая. Почему известная? Потому что партнер публично признался в своей небинарности — состоянии, в котором человек не может точно идентифицировать собственную гендерную принадлежность. Иначе говоря, не может определиться, мужчиной или женщиной ему себя считать. Это все широко обсуждалось — корректно и не очень — в российских СМИ и просто среди болельщиков.

Почему самая близкая? Потому что несколько сезонов Эшли и Тимоти стажировались в Москве в группе Нины Мозер, ездили на сборы с нашими спортсменами, тренировались у российских специалистов и всегда с большим удовольствием и при поддержке трибун выступали на московском этапе Гран-при.

В отсутствие отстраненных от соревнований российских фигуристов Кейн-Гриббл — Ледюк в Монпелье получили огромный шанс впервые в жизни выиграть не просто медаль чемпионата мира — сразу золото. У них две интересные постановки, в том числе на музыку к фильму «Белый ворон» про жизнь танцовщика Рудольфа Нуреева. У них сложные элементы — например, тройной риттбергер. Им присуща параллельность и парность катания — след той самой русской школы, в которой долго набирались опыта американцы.

После короткой программы Эшли и Тимоти шли вторыми с минимальным отставанием от другой американской пары Книрим — Фрейзер. При чистом прокате более сложной технически произвольной они могли вырваться вперед и выиграть долгожданное золото. Нетрудно предположить, насколько заряженными фигуристы выходили на лед.

На ютубе есть видеозапись произвольной программы с трибун. Внимательный взгляд позволяет заметить, что с Эшли что-то не так еще в самом начале проката. Она выглядит потерянной уже в стартовой позе, хотя и продолжает движение до первого обязательного элемента. Подкрутка была исполнена, но на приземлении Эшли немного неуклюже втыкается коньком в лед, хотя обычно этот элемент у пары такого высокого уровня выглядит более аккуратным и выверенным.

На параллельном тройном риттбергере Эшли не смогла ни оттолкнуться, ни сгруппироваться для крутки — там было первое падение, хотя визуально и не очень страшное.

Дальше — выброс и снова падение. Техническая ли это ошибка или недостаток координации из-за плохого самочувствия, определить сложно, но фигуристка словно была на ватных ногах.

Чудо, что благополучно получилась сложная поддержка, но она как будто отняла у Эшли остаток сил, и на каскад с сальховом их уже не хватило — она плохо вкрутилась в прыжок, упала и не смогла встать. Партнер пытался помочь, потом прибежали врачи, а зрители не могли понять, что им делать в такой ситуации, и поддерживающе хлопали и кричали.

Все происходящее в тот вечер вызвало у зрителей со стажем вполне осязаемые ассоциации — Эшли Кейн-Гриббл не первая фигуристка, которая покидает лед на носилках. Перед глазами стоят примеры из прошлого с жутким сотрясением Татьяны Тотьмяниной после падения с поддержки, рассечение щеки Джессики Дюбе с залитым кровью льдом. И это лишь то, что мы видели на соревнованиях — учебно-тренировочные падения, оборачивающиеся кучей проблем со здоровьем, мы обычно просто не видим.

Примечательно, что это не первый подобный случай даже для самой Эшли — пару лет назад на турнире в Братиславе она опасно упала с поддержки на излом шеи и на какое-то время потеряла сознание, но потом встала и — внимание — завершила программу, выполнив еще несколько сложных элементов. В кисс-энд-крае Эшли сидела в фиксирующем воротнике, а потом какое-то время лечилась и восстанавливалась.

Все эти кровавые истории отличаются от того, что случилось в Монпелье, одним существенным обстоятельством — в них были реально страшные падения на голову, которые объяснимо обернулись обмороком, врачами и каталкой. Вчера в произвольной программе Эшли не ударялась головой, но в середине проката ей стало так плохо, что она просто отключилась.

Возможно, она изначально выходила кататься нездоровой, потому что не хотела отдавать медаль чемпионата мира без борьбы. И это как раз очень похоже на правду — та самая романтизация спортивного подвига на грани жизни и смерти.

И ведь тут не спишешь все на тирана-тренера — Эшли взрослая спортсменка, ей 26 лет, и она в состоянии принимать решения самостоятельно.

О скольких подобных случаях обморочного катания мы никогда не узнаем, потому что фигуристы успели дойти со льда до раздевалки?

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