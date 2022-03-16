«Поезд стоит в Глазове две минуты». Откуда берутся российские чемпионки по фигурному катанию

Казань, Екатеринбург, Рязань не уступают Москве.

Казань, Екатеринбург, Рязань не уступают Москве.

В попытках понять феномен одаренности российских фигуристок болельщики иногда доходят до ироничных аргументов — наверное, если у нас столько чемпионок и суперзвезд, значит, где-то есть чемпионское месторождение? Как якутские алмазы, калининградский янтарь или алтайский кедр.

Сейчас планета готовится к чемпионату мира по фигурному катанию, а российские фигуристы, включая тех, кому нет равных от полюса до полюса, забанены решением ISU и вынуждены сидеть дома. «Матч ТВ» решил сосредоточиться на своих и разобраться, где именно у нас растут золотые дети, готовые к большим победам.

Чудес не бывает. Все фигурное катание, как часть спорта и жизни вообще, — это чистая математика с элементами теории вероятности. Спортивный результат — сложнейшая формула, уравнение со множеством неизвестных и одновременно констант, значение которых сводится к одному: мало просто родиться талантливым в любом, пусть даже самом большом и богатом городе на свете. Еще нужно встречать на своем пути толковых тренеров и расти в нормальной семье. Немаловажен достаток семьи: тренировки, костюмы, сборы, поездки на соревнования и даже коньки — все это много лет придется оплачивать родителям без каких-либо гарантий окупаемости «проекта». Все вышеназванное как бы нивелирует значимость географии.

Есть еще и фактор здоровья, и фактор везения, зачастую играющий чуть ли не решающую роль. Например, сколь талантливыми бы ни были родившиеся в Москве Софья Акатьева, Софья Самоделкина и Софья Муравьева, они сейчас рискуют так никогда ничего и не выиграть, кроме чемпионата России, если ISU еще долго не будет отменять бан наших спортсменов. Трем Софьям не повезло набирать силу тогда, когда в результате обстоятельств, повлиять на которые их семьи уже не могут, фигуристки не имеют возможности соревноваться на международном уровне.

Или как Камила Валиева (родом из Казани) — возможно, самая гениальная фигуристка современности на своей первой же Олимпиаде стала героиней допингового скандала и осталась без личного золота. И выиграет ли еще что-то весомее чемпионата мира среди юниоров? Очень хочется в это верить.

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады Евгения Медведева, как и уже упомянутые юные звезды Акатьева, Самоделкина, Муравьева, родились в Москве. В столицах — и в Москве, и в Санкт-Петербурге — традиционно вырастает много сильных спортсменов. Никакой аномалии: просто в столицах больше людей, больше катков и математически больше детей приходит в спортивные секции. Есть возможность менять тренеров, брать дополнительные уроки и чаще участвовать в соревнованиях.

Другой распространенный сценарий — самородок не из столицы. У нас есть рязанка Александра Трусова, ижевчанка Алина Загитова, Юлия Липницкая из Екатеринбурга и другие, пусть и менее известные, но очень классные фигуристки. Каждой повезло однажды попасть к неплохому тренеру, который поставил базовую технику и помог полюбить спорт. Дальнейшее здорово характеризует решимость родителей. Эти истории объединяет одно: в определенный момент семьи всех фигуристок приняли сложное решение. Чтобы выйти на принципиально другой уровень и претендовать на сборную, им нужно было переехать в Москву.

Что это значит для семьи? Часто — разлуку и рост расходной части семейного бюджета, потому что кто-то из родителей остается работать, а другой сопровождает ребенка, снимает квартиру и вообще коренным образом меняет свою жизнь. В общем, высокие результаты невозможны без жертвенности мамы, бабушки или кого-то еще из членов семьи. Вот это действительно имеет значение, а совсем не география.

Наконец, еще одна история для трогательного кино — пример Елизаветы Туктамышевой. Она родилась в городе Глазов в Удмуртии — всего 90 тысяч населения и 1000 километров от Москвы. «Поезд стоит в Глазове две минуты», — любит подчеркивать Татьяна Тарасова, вспоминая, какой путь проделала Лиза до той вершины, где сейчас находится.

И не помогла бы решимость мамы маленькой Лизе, если бы не ее счастливая встреча в 9 лет с Алексеем Мишиным на соревнованиях в Белгороде. И еще — не преданность работе и чувство ответственности перед талантливой, несомненно, ученицей Светланы Веретенниковой, первого тренера Туктамышевой. Несколько лет она вместе с Лизой ездила каждые две недели на тренировки в «Юбилейном» по приглашению Мишина. А потом и вовсе переехала с ней в Петербург, опекала до переезда мамы Лизы и какое-то время тренировала ее параллельно с Алексеем Николаевичем.

90 тысяч жителей Глазова — это почти в четыре раза меньше, чем аудитория фигуристки в социальных сетях. Объективно у Туктамышевой было, пожалуй, не так много шансов с ее стартовых позиций добраться до элиты фигурного катания, выиграть чемпионат мира и Европы, стать любимицей болельщиков. Но на каждое препятствие нашлись силы преодолевать его и у самой Лизы, и у окружающих ее взрослых.

Чемпионы растут не на деревьях, их не добывают пластами в глубине сибирских руд. В принципе это невозможно — составить карту золотых спортивных месторождений. В России везде есть талантливые дети, целеустремленные родители и сильные тренеры — и это единственное реальное объяснение тому, почему наши фигуристки лучшие в мире. Если даже им не дают с этим миром соревноваться.

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