Когда именно Россия может досрочно выиграть командник? Упражняемся в математике перед важнейшим днем Олимпиады

Все расклады на произвольные программы пар, танцев на льду и одиночниц.

Все расклады на произвольные программы пар, танцев на льду и одиночниц.

Для начала — расстановка сил. После бомбической произвольной Марка Кондратюка и Камилы Валиевой, которая уже перестает удивлять своей неземной мощью, мы из отставания в два балла от американцев выбрались в трехбалльное преимущество — 45:42. Осталось ровно три проката — произвольные у пар, танцев и девушек, и если мы отдадим командник в подобных условиях, то это будет катастрофа.

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Скорее всего, таковой все же не случится. Мы решили выпускать тот же состав, что и в короткой, без замен. С учетом того что китайская сборная у пар заменила двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин / Хань Цуна на вторых номеров команды Чен Пен / Цзинь Яна, это практически досрочная победа. Теперь никто не помешает нам набрать максимальные 10 очков в парной произвольной, а вот американцам Алексе Книрим / Брэндону Фрэйзеру еще предстоит обойти как китайцев, так и японцев Рику Миуру / Рюичи Кихару.

По сути, уже после пар командник можно будет официально заканчивать. Если Книрим/Фрэйзер в произвольной берут только четвертое место (7 очков), тогда мы при условии победы у пар в произволке получаем 7-балльное преимущество. И на этой отметке мы, по сути, досрочно становимся чемпионами — для того чтобы это подтвердить, Камиле Валиевой и Виктории Синициной / Никите Кацалапову нужно:

1) не заболеть, не травмироваться и просто выйти на произвольную;

2) кому-то из них надо занять предпоследнее место даже с условием, что второй (вторые) — пятое. Думается, и для Камилы, и для Вики с Никитой это задача на уровне той, что выполняют на одной ноге.

То есть весь дальнейший турнир имеет смысл только в том случае, если Книрим/Фрэйзер становятся хотя бы третьими. Тогда перед двумя заключительными дисциплинами сборная США будет проигрывать 6 очков, но и это повлияет лишь на то, какими с конца надо стать Синициной/Кацалапову, чтобы Валиева поехала произвольную уже в статусе олимпийской чемпионки.

Им нужно будет улететь на четвертое место, пропустив вперед не только американцев Мэдисон Чок / Эвана Бэйтса, но и канадцев Пайпер Гиллес / Поля Пуарье и кого-то из азиатов — либо китайцев Ван Шиюэ / Лю Синьюй, либо японцев Мисато Комацубару / Тима Колето. Ни тот, ни другой вариант невозможен даже в теории. Но даже в этом случае (при условии победы Валиевой в произвольной) нас ждет тай-брэйк — правда, в нем мы американцам все же проиграем за счет худшей суммы двух наивысших мест в разных дисциплинах (у американцев есть две 10-ки за короткую мужчин и ритм-танец, у нас при этом раскладе будет только 10-ки Валиевой, так что придется брать к одной из них в дополнение одну из девяток).

Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

Так что Вике с Никитой все-таки придется стать третьими. Правда, с этой задачей с легкостью справились бы и дебютанты международного уровня Диана Дэвис / Глеб Смолкин, а уж действующие чемпионы мира и двукратные чемпионы Европы…

Ну, а дальше Камила. Если вдруг Вика с Никитой исполнят неожиданное и невероятное, тогда ей надо будет обязательно выигрывать произвольную. А теперь — внимание на тех, кто может ей помешать: Чжу И (личный рекорд в произволке — 111,25 балла), Мадлен Скизас (126,19) либо Карен Чен (143), Каори Сакамото (154).

Личный рекорд Камилы — 193,10, и в этом сезоне она еще ни разу не получала меньше 168. В общем, не имеет смысла подсчитывать очки — после того как Синицина/Кацалапов проедут (уверен, победно) произвольный танец, все остальное перестанет иметь значение.

А вот если Книрим/Фрэйзер выиграют произволку пар у Анастасии Мишиной / Александра Галлямова… Это, конечно, еще менее вероятно, чем поражение Валиевой, но давайте прокрутим в голове и этот вариант. Если Мишина/Галлямов становятся вторыми, а американцы — первыми, то перед танцами будет 54:52 в нашу пользу.

После них в худшем случае станет 62:62, да и то если Вика с Никитой проиграют не только американцам Мэддисон Чок / Эвану Бэйтсу, но и канадцам Пайпер Гиллес / Полю Пуарье.

В общем, забудьте. Если все будет идти буднично: Мишина/Галлямов берут произвольную, Книрим/Фрэйзер становятся третьими, а Синицина/Кацалапов выиграют произвольный танец, мы станем досрочными чемпионами, как бы ни откаталась Валиева. И этому, в принципе, можно радоваться уже сейчас. После этого всего остается только один вопрос — успеют ли наши лидеры подготовиться к личному турниру после командника? Но это будет уже совсем другая история.

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