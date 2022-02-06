Эмоции в обмен на олимпийское спокойствие. Валиева побеждает с таким хладнокровием, что этому перестаешь удивляться

Редкое качество главной звезды женского фигурного катания.

Редкое качество главной звезды женского фигурного катания.

Камила Валиева сегодня вернула России преимущество перед сборной США, выдав ошеломляющий прокат короткой программы в командном турнире. Мне знаете что больше всего по ней запомнилось? Прокат — точно нет. Не уверен, что фигуристки сами их детально запоминают.

Этот вопрос очень хорошо разъяснила мне в интервью Аделия Петросян. Ей, конечно, всего 14 лет, а Камиле — целых 15, но вряд ли ситуация в группе Этери Тутберидзе настолько сильно разнится. Аделия сказала, что им уже все равно, на каких соревнованиях выступать.

Вероятно, потому что тренировочный процесс в «Хрустальном» максимально приближен к соревновательным условиям. В других группах, насколько мне доводилось слышать, так часто программы не катают. В некоторых — даже не слышать, а видеть. Прокаты по частям или целиком, но по одному за тренировку — в таком ритме работают, к примеру, школы в Питере, московский ЦСКА и «Ангелы Плющенко».

У Тутберидзе многоповторность была и есть одним из символов целой системы, дающей стабильный результат с самым разным набором исполнителей. «Если ты до автоматизма натренировал прыжок на тренировках, то почему он должен не получиться на соревнованиях?», — примерно так отвечали на это юные Саша Трусова, Алена Косторная и Аня Щербакова, когда их спрашивали, в чем секрет школы «Хрустального». Ровно те же слова я слышал и от 14-летней на тот момент Камилы Валиевой.

Сегодня, глядя на Камилу в микст-зоне после того, как она набрала немыслимые 90,18 балла за короткую программу командника, я поймал себя на мысли, что для нее в этом старте нет ничего уникального. Она бодро и весело чеканила слова в ответ на стартовые (зачастую — банальные, «разогревочные») вопросы, как будто готовилась к ним заранее, и все это выглядело так, как будто что Олимпиада, что Кубок России, что национальный чемпионат, что Турнир на призы Деда Мороза — «Я очень счастлива, выхожу и катаю свою программу» и так далее.

Интересно, что на самом деле значат для нее эти Игры. Может, для этого вопроса, конечно, пока рановато — до личного турнира еще далеко. Алина Загитова, когда мы с ней общались на эту тему в последний раз, сказала, что на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане она во время командника дух Игр не чувствовала совершенно — слишком уж быстро все происходит. Но, похоже, идеология «Работаем дальше» действительно дает фантастическую уверенность в себе, но взамен отбирает экзальтацию. Олимпийские кольца = эмблема юниорского этапа Гран-при, каток в Пекине = 3-тысячник в Саранске. Это замечательно для ментального спокойствия, но что Камила увезет с собой из Китая, помимо наменянных значков и олимпийского (может, и не одного) золота?

Вопрос пока риторический. Зато однозначно можно сказать, что сама Валиева для сборной России значит гораздо больше, чем можно себе представить. Камила — это спокойствие для всех остальных, гарантия того, что уж кто-кто, а она точно не подведет. То самое спокойствие, ценой которому становятся излишние, может быть, эмоции. И если за это нужно заплатить такую цену… Что ж. Думаю, Камила к этому точно готова.

Вопрос в другом — готова ли к этому Анна Щербакова и Александра Трусова? Ведь в произвольной олимпийского командника за максимальными 10 очками поедет кто-то из них.

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