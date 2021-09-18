Софья Акатьева — новая звезда «Хрустального». Считает примером Щербакову и мечтает попасть в раздевалку старшей группы

А еще прыгает столько же четверных, сколько Камила Валиева.

А еще прыгает столько же четверных, сколько Камила Валиева.

На Гран-при среди юниоров в Красноярске 14-летняя фигуристка Софья Акатьева наконец-то сумела превратить в золотую медаль все те ожидания, которыми ее окружали восхищенные взрослые с тех пор, как Соня прыгнула свой первый четверной тулуп в январе 2019-го.

наконец-то сумела превратить в золотую медаль все те ожидания, которыми ее окружали восхищенные взрослые с тех пор, как Соня прыгнула свой первый четверной тулуп в январе 2019-го. В Красноярске она исполнила тройной аксель в короткой программе, а в произвольной пошла сразу на четыре элемента ультра-си — два четверных тулупа, четверной сальхов и тройной аксель.

Для нее это первый международный сезон: Акатьева родилась 7 июля 2007 года, а значит, на шесть дней превысила границу, позволяющую начать выступать на международном уровне в 13 лет.

Об Акатьевой пока мало что известно. Коньки четырехлетней Соне, как это нередко бывает, подарил Дед Мороз. Потом она посмотрела свою первую в жизни Олимпиаду в Ванкувере и ужасно захотела понять, как это — отрываться ото льда, крутиться в воздухе и в красивой позе выезжать из прыжка. Еще понравились платья и белоснежный лед. Имен вдохновивших спортсменов особенно не запомнила, но потом, став старше, пересматривала — отметила Мао Асаду.

Так после Ванкувера Соню привели на каток «Хрустальный» возле дома. Сначала была группа здоровья у тренера Ирины Капустиной, потом группа начальной подготовки Оксаны Булычевой, где она и тренировалась до конца 2016 года.

Группа Тутберидзе и группа Булычевой — фактически соседи по «Хрустальному». Поэтому Соня рассказывает, как иногда специально приходила пораньше и оставалась подольше, чтобы подсмотреть за тренировками Липницкой, Медведевой, Загитовой и Цурской.

Когда ей было девять лет, Соня пришла на просмотр к Этери Георгиевне. Он длился пару недель, за которые удалось выучить единственный недостающий тройной — риттбергер — и собрать каскад из двойного акселя и тулупа. Естественно, Софью Акатьеву приняли в группу. Талант налицо, как и трудолюбие.

Дальше все пошло по нарастающей. В группе запрыгали четверные прыжки Александра Трусова и Анна Щербакова — Соня была на той самой тренировке, где у одногруппниц впервые получились чистые попытки квадов. Вдохновленная их успехом и хорошо вписавшаяся в систему дисциплины и высоких нагрузок, Софья Акатьева начала тренировать четверной тулуп на удочке. Первая относительно чистая попытка случилась в начале 2019 года. Тогда же началась работа над тройным акселем, и его собрали уже к марту 2019-го.

Можно сказать, что Акатьева стала первой спортсменкой «Хрустального», которая стабильно запрыгала тройной аксель. Сама Соня называет его любимым прыжком — за то, что он исполняется не так, как четверные — на ход вперед.

Аксель добавляет Акатьевой преимущества, потому что его можно прыгать и в короткой программе тоже.

У Сони есть младший брат, который занимается шахматами. Они иногда играют вместе. Соня говорит, что видит некоторое сходство в шахматах и фигурном катании — и там, и там нужна продуманная стратегия. И еще ей близка философия, что игра не окончена, пока не поставлен мат.

На школу времени остается не так много. С 9 утра до 8 вечера Соня каждый день, кроме выходных, находится в «Хрустальном». Успевает ходить в школу только на один урок в будни и полный день в субботу, а так занимается с репетиторами и делает уроки в перерывах между тренировками прямо на катке. Любимые предметы — геометрия и биология.

Увлекается рисованием спиртовыми маркерами. Иногда рисует прямо перед тем, как выдвигаться на каток на соревнования — считает, что это здорово снимает напряжение и помогает прогнать ненужные мысли. Самая вредная мысль перед стартом по версии Софьи Акатьевой — о падении: если об этом не думать, тогда и падения не случится.

Платья Соня считает важной частью образа. Перед стартами она всегда надевает платье и в нем протанцовывает свою программу, чтобы лучше прочувствовать то, что предстоит показать на льду.

Не знаем, есть ли в этом какое-то суеверие, но ни одно платье со времен самых первых турниров Соня и ее родители не продали и не отдали. Все наряды висят в шкафу.

Первое платье и первый образ на соревнованиях — Царевна-Несмеяна.

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Как и многих других фигуристов, больше других Соню поддерживает мама. Она при этом еще работает, поэтому в первой половине дня держит с дочерью телефонную связь. Но на вечерний лед всегда приходит, и там уже Соня показывает ей, что было сделано за день.

Всей семьей Акатьевы обожают смотреть фигурное катание как зрители. Правда, Соня замечает, со временем стало труднее абстрагироваться — все время обращает внимание на музыку, образ, элементы тех, кто выступает. Кроме фигурного катания любит художественную гимнастику и балет. С нетерпением каждый раз ждет конца сезона, когда на хореографии появляется возможность потанцевать на пуантах. В обычное время тренеры не позволяют, потому что есть риск травмироваться.

В прошлом сезоне короткая программа у Софьи была про звезду, которая сияет на красной ковровой дорожке и купается во внимании. Можно сказать, что этот образ ей близок — Соня очень любит выступать перед зрителями. То, что у кого-то другого могло бы вызвать приступ паники и желание спрятаться, Софье только расправляет спину и заставляет до конца держать образ.

Но все же одна из самых любимых программ, по ее собственному признанию, — произвольная на музыку из мультфильма «Мулан». Она осталась у нее для первого международного сезона.

У Акатьевой есть собственная игрушка-салфетница, отличающая всех фигуристок «Хрустального», — белая кошка Мари из мультфильма «Кошки-аристократки». А один из самых памятных подарков — мягкая игрушка, брошенная на лед ее бабушкой на самых первых соревнованиях.

«Хрустальный» Софья ценит за возможность тренироваться у лучших тренеров и рядом с лучшими спортсменами. Среди всех одногруппниц особенно выделяет Анну Щербакову — называет ее «принцессой фигурного катания» за изящество и красоту. Именно ее считает своим мотиватором в разучивании четверных прыжков — на тренировках старалась следить за тем, как Аня заходит на элементы, сколько попыток делает, как работает над их качеством.

Перед началом этого сезона Соня с семьей отдыхала в Дубае в компании других фигуристов «Хрустального», где была и Анна Щербакова. Они радовали публику совместными фотографиями с растяжкой и акробатикой.

Акатьева с детства имела возможность смотреть каждый день на все уникальное, что было в группе Тутберидзе, и так или иначе перенесла это на себя. Сама она замечает, что не могла бы однозначно назвать одну лучшую фигуристку. Ей нравилось, как прыгает Алина Загитова, как Камила Валиева вращается, как Женя Медведева передает образ. Отсюда взялось и желание (и пожелание болельщикам) Софьи поддерживать всех спортсменов. Потому что она понимает, что много работают и стараются все, а лучшего все равно определят судьи.

Мечты у Софьи довольно серьезные: Олимпиада, как положено, а еще — взрослеть вместе со своими программами. И чтобы близкие были здоровы и счастливы.

Соня как-то говорила, что ей хочется попасть в раздевалку к старшим (вероятно, имеется в виду старшая группа, где тренируются Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова), но там ограничено количество мест, а кто может туда пойти — решает Этери Георгиевна.

Предположим, что в этом сезоне на фоне уже имеющихся успехов и больших планов Акатьева имеет все шансы окончательно перебраться в «звездную» раздевалку.

При подготовке материала использовано интервью Софьи Акатьевой с Youtube-канала Team Tutberidze Official.