Как из Плющенко сделали сексуального качка, а Ягудину удлинили ноги. Легендарные костюмы фигуристов

Что нужно надеть, чтобы войти в историю.

Что нужно надеть, чтобы войти в историю.

Фигуристов часто встречают «по одежке». Случается и так, что «одежка» остается в памяти гораздо дольше, чем программа, прокат, медали или вообще вся спортивная судьба.

Сегодня «Матч ТВ» рассказывает о шести образах фигуристов, которые остались навсегда в нашей памяти и стали золотым фондом мирового фигурного катания.

Юлия Липницкая, «Список Шиндлера»

«Девочка в красном пальто» стала символом начала новой эпохи в российском и мировом фигурном катании. Выступление Юли в командном турнире Олимпийских игр — это отправная точка для бесконечной гегемонии юных российских одиночниц.

«Красное пальто» было первой работой Ольги Рябенко для группы Этери Тутберидзе. На пошив оставалось совсем мало времени, первый старт Юли должен был состояться уже через две недели. Ольга придумала и сшила это платье с первого раза. Задача стояла такая: придумать пальто, которое не будет смотреться платьем. В итоге костюм был сшит из двух слоев сетки, темного и светлого, а сверху прокрашен красным. Кстати, если вы сейчас пересмотрите выступление Юли, попробуйте найти молнию. Не найдёте, она спрятана в рукаве и визуально почти незаметна. Все это, а еще огромные Юлины глаза и гениальная музыка Джона Уильямса сыграли на образ, который сделался легендарным, запомнился на годы и стал классикой мирового фигурного катания

Алексей Ягудин, «Зима»

Олимпийская программа Алексея Ягудина была одной из первых постановок молодого хореографа Николая Морозова. Она была другой, отличной от того, что было принято на мировой фигурной арене. Алексей позволял себе кидаться снегом из-под коньков, а знаменитая «ягудинская дорожка» до сих пор выглядит наглой и как будто провоцирует: «А вам слабо?» Честно говоря, большинству людей до сих пор слабо.

Костюм, как и положено шедевру, рождался в муках. Вот что об этом рассказывала дизайнер Нателла Абдуллаева:

«Для костюма Ягудина было около ста эскизов! Тарасова говорит: «Это не олимпийский костюм». Мы часами вместе с ней ходили-бродили, искали образ. Нельзя фантазировать без удержу, надо еще учитывать кучу нюансов, фигуру спортсмена в первую очередь — ведь он должен быть красив на льду!

Примерки проходили так: стоит Леша Ягудин, а мы втроем — я, Татьяна Тарасова и Лена Данилова, наш портной, — ходим вокруг, ссоримся, обсуждаем, закалываем ткань, снова ссоримся, раскалываем, но потом непостижимым образом получается красота! Костюм должен подчеркивать или скрывать, чтоб на льду спортсмен выглядел как можно более эффектно. Вот, например, Леше Ягудину нужно было зрительно удлинять ноги, поэтому почти все его костюмы с завышенной талией» (из книги Ягудина «Напролом»).

В итоге задуманное получилось — черные деревья, припорошенные снегом. Это было графично, монохромно, не отвлекало от главного. И на Алексея образ сел идеально.

Евгений Плющенко, «Sex bomb»

Примерно в тот же период времени Евгений Плющенко бомбил своим главным в жизни показательным (а то и вообще главной в жизни программой, если позволите).

Сейчас раздеванием на льду никого не увидишь, но вообще-то ученики Мишина начали оголяться на льду, когда это еще не было мейнстримом.

Плющенко катался под достаточно провокационную песню Тома Джонса, тут просто брюками и рубашкой не отделаешься. Нужно было удивлять, и он удивил.

Идея сделать из фигуриста качка принадлежала Давиду Авдышу, много лет сотрудничавшему с питерскими фигуристами и конкретно группой Мишина. Сначала Евгений скептически отнесся к предложению Авдыша. Он не видел себя качком и не представлял, как можно отыграть те движения, которые поставил хореограф. И тут вступила дизайнер Ирина Сафронова. Она сконструировала костюм, в котором абсолютно все нарочитые движения перекачанного силача смотрелись органично.

Плющенко: «Дизайнеры сшили мне мышечный корсет — такой классный, большой. А сверху надели на него трусы и жилетку. Когда я все это примерил и посмотрелся в зеркало, чуть не умер со смеху — в отражении на меня смотрел Рэмбо из комикса. И те движения, которые Давид поставил, заиграли» (эта и последующие цитаты из книги Плющенко «Другое шоу»).

Ирина Сафронова в те годы заведовала кафедрой дизайна в Петербургском университете технологии и дизайна и работала костюмером Ленинградского малого театра оперы и балета, создавая костюмы для классических постановок — «Фауста», «Дон Кихота» и «Тихого Дона». Но теперь навсегда осталась в истории мирового фигурного катания, создав один поролоновый шедевр.

Шедевр состоял из двух поролоновых комбинезонов, прошитых в стратегических местах и уплотненных синтепоном. К нему липучками прикреплялась остальная одежда, которую спортсмен должен был оперативно сбрасывать. Корсет, имитирующий мышцы, весил больше 3 кг и совсем не пропускал воздух — первое время Евгений толком не мог прыгать в этой конструкции. Но все мучения того стоили.

Плющенко: «Каждый раз, откатав «Секс-бомб» и стягивая с себя груду мышц, я чувствовал себя так, словно только что вышел из сауны. Поролон не пропускает воздух, тело не дышит, я был весь мокрый. Но зато — какой эффект! Какая диета!»

Илья Кулик, «Rhapsody in blue»

В 1998 году Олимпиаду в Нагано выиграл юный ученик Татьяны Тарасовой Илья Кулик. Выиграл триумфально с вишенкой на торте в виде четверного тулупа в произвольной (а квады были большой редкостью) и знаменитого жирафового костюма. Не перечесть, сколько раз с тех пор он попадал в рейтинги самых нелепых, самых ужасных и самых чудовищных костюмов. Но раз его помнят и обсуждают до сих пор, разве он не легендарный?

Впрочем, возможно, здесь сыграла роль божественная рука, создавшая этот костюм. Все, что создано Славой Зайцевым, обречено если не на всеобщую любовь, то точно на всеобщее обсуждение. Маэстро не умеет шить скучное, его костюмы всегда вызывали массовые разговоры, осуждение, одобрение и еще полный спектр человеческих эмоций.

Кстати, Татьяна Тарасова тогда поддержала Кулика, надев шарф жирафовой расцветки. Возможно, это было неосознанное решение, но точно продиктованное откуда-то сверху.

Ксения Столбова и Федор Климов, «Семейка Аддамс»

Ксения Столбова и Федор Климов ворвались в топ мирового фигурного катания, буквально открыв дверь ногой. Три блестящих проката на Олимпийских играх в Сочи, командное золото и личное серебро, великолепные образы: все тогда работало на них.

Программа «Семейка Аддамс» была поставлена в предыдущем, досочинском, сезоне. Тогда же были пошиты костюмы, их автором стала Мария Евстигнеева.

Платье Столбовой — настоящий гимн минимализму. Ярко-красный цвет, черные детали и крупные камни, которые с первого взгляда можно не разглядеть. На черной окантовке пришиты 72 кристалла Swarovski, это все декоративные украшения.

Редкий случай, когда костюм партнера выглядит более украшенным, чем платье партнерши. По сути, Федя одет в простой классический костюм, но три базовых цвета — красный, белый и черный — превращают его в сценический. Здесь никакого промаха быть не могло, Евстигнеева славится своими мужскими костюмами, кстати, не только ледовыми. Федор даже на свадьбу к другу Максиму Транькову приходил в смокинге авторства Евстигнеевой.

Пегги Флеминг, «Самсон и Далила»

Углубимся в историю. В 1968 году американка Пегги Флеминг выиграла Олимпийские игры в нежно-зеленом платье, которое сшила ее мама Дорис Флеминг.

История этого платья очень трогательная. Дорис, готовя дочь к Олимпиаде, которая проходила в Гренобле, узнала, что такой зеленый оттенок называется «шартрез» в честь цвета ликера, который придумали монахи монастыря, расположенного неподалеку от Гренобля. Он был настоян на необычных травах, из-за которого и приобрел такой оттенок. Дорис решила, что этот цвет станет добрым знаком для Пегги и местные жители будут более расположены к ней.

Платье получилось нежным, красивым и абсолютно вне времени. Сейчас, когда из ледового костюма уходит театральность, все чаще можно увидеть на фигуристках платья, похожие на те, что сшила мама для Пегги Флеминг. Минимум украшений, простота и лаконичность.

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