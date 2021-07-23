Комбинезон Валиевой, корсет Туктамышевой и другие обсуждаемые наряды одиночниц сезона-2020/21

Топ-10 платьев, про которые все говорили. Версия «Матч ТВ».

Топ-10 платьев, про которые все говорили. Версия «Матч ТВ».

В фигурном катании соревновательные костюмы являются важной частью создания успешного сценического образа. «Красная балерина», «Девочка в красном пальто» — стоит только произнести эти слова, как тут же мы вспоминаем, о ком идет речь.

Перед началом нового сезона предлагаем рассмотреть топ-10 платьев одиночниц сезона прошлого, которые обсуждались наиболее горячо.

Камила Валиева

Комбинезон к произвольной программе «Болеро» Мориса Равеля

Камила Валиева / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Камила Валиева и её необозримые ноги — на первый взгляд, идеальная база для отказа от платья в пользу комбинезона. К тому же модерновая хореография программы тоже скорее соотносится с брюками, нежели с платьем.

Всего за усеченный ковидный сезон было показано три варианта комбинезона — минималистичный чёрный с открытых прокатов, коричневый с имитацией змеиной кожи с этапов Кубка России и чёрный с сине-зелёными камнями с последних стартов.

Пока ни от одного из них нет ощущения, что программа, костюм и Камила работают на общую цель — раскрыть образ и попасть в тему «Болеро». Скорее всего, в новом сезоне (а программа изначально рассчитывалась на два года, под Олимпиаду) мы увидим ещё не один вариант наряда для Камилы.

Майя Хромых

Платье для короткой программы «Бархатный блюз» на композицию «I’ll take care of you»

К сожалению, это платье в первоначальном виде мы увидели только один раз на этапе Кубка России в Сызрани — потом на нем перешили юбку, нарушив цельность образа. Но первый вариант выглядел замечательно. Здесь было идеально все, начиная с выбора цвета и заканчивая формой юбки и причёской Майи — не гладкий пучок, а конский хвост. Юбка из бахромы добавляла костюму изюминки и динамичности.

Александра Трусова

Платье для произвольной программы «Ромео и Джульетта»

Александра Трусова / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Александра Трусова в прошлом сезоне довольно часто меняла платья. Этот костюм с шипами оказался, пожалуй, самым ярким. Саша была не Джульеттой, а в образе злого рока, преследующего Ромео и его возлюбленную.

Привлекающих внимание деталей на платье много: полупрозрачные вставки по бокам, большое количество страз на груди, рукава и перчатки, как будто сплетенные воедино с платьем тонкими ниточками. Цвет из чёрного переходит в темно-розовый.

Александра Трусова / Фото: © Дмитрий Челяпин / Матч ТВ

В этом образе есть две фишки — во-первых, сложный крой спины с узором, похожим не то на скелет, не то на сердце. И, конечно же, трансформирующиеся шипы. По замыслу дизайнера, Саша перед дорожкой шагов должна была открыть специальную застежку на рукавах, выпуская шипы. Правда, на Гран-при в Москве прокат получился нервным, а момент трансформации — скомканным, поэтому от трансформации впоследствии решили отказаться. Но сам макет платья менять не стали.

Дарья Усачева

Платье для короткой программы «Мулен Руж»

Финал Кубка России по фигурному катанию. / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

В этом сезоне Дарья заметно повзрослела по сравнению с прошлым — пропорциональная красивая фигура и чувственность в передаче образа способствуют этому впечатлению. Красное платье к программе «Мулен Руж» особенно удалось и содержательно презентует тему постановки. У Дарьи был образ Сатин, и несмотря на множество костюмов под эту музыку, Усачева выделяется на фоне предыдущих образов.

В основе костюма — волшебный бордовый цвет с градиентом, как в лучших дизайнерских домах. Открытые плечи и спина выглядят игриво. Все продуманно, нет переборов в платье. Очень интересная задумка получилась с длинными перчатками — рукав вроде бы напрашивается, но тогда нужно было бы закрывать плечи. А так длинные перчатки гармонично завершили образ.

Станислава Константинова

Платье для произвольной программы «Shades Of Black»

Графичное лаконичное платье с минимумом украшений у Станиславы Константиновой — тот случай, когда задумка художника по костюмам абсолютно соответствует идее программы. Образ получился привлекательным и подходящим музыке. В нем есть и строгость, и флирт, но при этом профессионализма дизайнера хватило, чтобы не сделать достаточно открытый костюм пошлым.

Анна Щербакова

Платье для короткой программы на музыку «O Doux Printemps D’autrefois»

Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Первое, на что обращаешь внимание в этом платье — гармоничный переход цветов из иссиня-черного в нежно-голубой. Анне эта гамма очень подходит. Классический фасон подчеркивает женственную фигуру, а минимализм в декоре помогает фигуристке не «потеряться» в наряде.

Дизайнер использовал некоторые интересные детали: непростой лиф со сборкой и небольшим вырезом в области груди, воротник с камнями и эффектная спина со сложным узором.

Елизавета Туктамышева

Платье для произвольной программы «Хроники заводной птицы»

Платье получилось интересным, но несколько перегруженным. Возможно, нужно было сделать упор только на восточный стиль или отказаться от части деталей и сделать образ более минималистичным. Здесь сразу и имитация корсета, и глубокий вырез, и волнистые лоскуты на рукавах, и иероглиф на спине, и прозрачная сетка.

В одном из интервью сама Елизавета рассказала, что с платьем она определилась довольно быстро. Единственное, чего ей точно хотелось — чёрный корсет и иероглиф на спине, — в остальном она дала возможность экспериментировать дизайнеру.

Елизавета Нугуманова

Платье для произвольной программы под музыку «Dusk Till Dawn» и «The Mountain Between Us»

Необычайно нежное платье получилось у женственной Елизаветы Нугумановой. Белый выглядел на льду на редкость хорошо, хотя многие другие фигуристки в таком цвете рисковали бы со льдом слиться.

При этом вкрапления синего и голубого цветов воспринимаются скорее как тени, не отвлекая внимание от королевского белого.

Едва заметные рукава и линия проймы, а также украшение в виде белых страз придают образу простоту и легкость. Привлекательно выглядит выбранная длина рукава и открытые пальцы рук, которые не стали совсем прятать в перчатки. Совместно с дизайнером Нугуманова отказалась от излишних аксессуаров и деталей. Несмотря на это, платье кажется очень цельным.

Александра Трусова

Платье для короткой программы под «Apassionata» Secret Garden

Александра Трусова / Фото: © Олег Бухарев / Матч ТВ

Учитывая количество экспериментов и новых идей в прошлом сезоне, неудивительно, что Трусова попала в нашу подборку дважды. Ещё более обсуждаемым, чем черно-розовое платье к «Ромео и Джульетте», получилось зелёное платье к короткой программе «Апассионата».

Это платье болельщики обычно либо обожают, либо считают модным провалом. Его перешивали в двух вариантах — удобнее сажали по фигуре, подрезали юбку, иначе расставляли акценты цвета и украшений. Но дольше первой половины сезона магия зелёного не продержалась — на смену ему пришло нежно-розовое платье, в котором Саша доехала до бронзы чемпионата мира. И тем не менее, если говорить о преображении Трусовой в сезон без Тутберидзе, в первую очередь вспоминается тот самый зелёный наряд с открытых прокатов.

Алёна Косторная

Платье для короткой программы «Зима» Антонио Вивальди

Алёна Косторная / Фото: © Денис Гладков / Матч ТВ

Платье просчитано и выполнено превосходно, хотя в нем и нет какой-то особенной новизны и свежего концепта. Классическое платье для фигуристки, но качественно сшитое и хорошо сидящее. Под платье подобрана высокая прическа.

Украшения на плечах и лифе напоминают морозные узоры, дополняя визуальными ассоциациями музыку и хореографию.

Единственный момент, который может смущать, — схожесть цветовой гаммы платья с градиентом синего в костюме Анны Щербаковой. При том, что платье Алёны Косторной появилось позже.

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