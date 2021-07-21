Фиолетовые волосы Косторной, рыжая коса Трусовой и короткая челка Медведевой. Фигуристы меняют внешность

Фотоподборка «Матч ТВ».

Фотоподборка «Матч ТВ».

В начале июля Алена Косторная опубликовала в своем инстаграме фото с новым образом — 17-летняя фигуристка покрасила волосы в фиолетовый.

«Матч ТВ» вспомнил другие запоминающиеся смены образов в фигурном катании — тут будут каре, радикальные стрижки и эксперименты с цветом.

Для Александры Трусовой ее волосы — часть личного бренда. Они очень длинные и густые и до недавнего времени были природно-русыми. Но весной Саша удивила поклонников, перекрасившись в огненно-рыжий цвет, и, кажется, пока ничего менять не собирается. Новый облик навевает ассоциации с боттичеллевским «Рождением Венеры». А что, если это нужно для образа в новых программах на олимпийский сезон?

Евгения Медведева начинала свой путь в большом спорте с длинными темными волосами натурального цвета. Первые эксперименты начались тогда, когда Женя уехала тренироваться в Канаду — в какой-то момент она обрезала короткую прямую челку. В следующем сезоне челка отросла, и уже длинные волосы Женя тонировала в вишневый цвет. Случайно или намеренно, непонятно, но этот образ попал в программу «Мемуары гейши» в синем кимоно с цветками сакуры — японской вишни.

Фото: © Instagram Евгении Медведевой, Kenjiro Matsuo / AFLO / Global Look Press

Джейсон Браун еще на юниорском уровне запомнился болельщикам не только пластикой паркетного танцора и суперрастяжкой, но и длинными кудрявыми волосами, которые на выступления он собирал в хвост. Несколько лет назад Браун сменил тренера, начал учить четверные и обрезал хвост. Кудри остались, но при помощи укладки Джейсон с ними легко справляется.

Елизавета Худайбердиева от природы обладательница темной объемной гривы, но иногда ей хочется перемен. У нее был опыт осветления волос в технике шатуш — с переходом цвета от корней к концам волос. Так Лиза проходила не слишком долго, а в последнем сезоне сделала удлиненное каре.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов известны болельщикам и как «рыжики» — когда они начинали кататься вместе еще по юниорам, оба были рыжеволосыми. Потом Женя покрасилась в блонд, которому не изменяет уже много лет, а Владимир два сезона назад начал отращивать длину и отпускать бороду. Идея смены его образа принадлежит тренеру Марине Зуевой — так она стремилась вытащить из пары скрытую индивидуальность.

Фото: © Raniero Corbelletti / AFLO / Global Look Press, Claudio Villa / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Пожалуй, одно из самых радикальных преображений случилось с Сарой Уртадо — испанской фигуристкой, выступающей в танцах на льду. Свои волосы длиной ниже лопаток Сара при помощи парикмахера превратила в стрижку пикси с удлиненными висками. Получился взрослый драматичный образ.

Действующая чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина (выступает в паре с Никитой Кацалаповым) в какой-то момент решила быть брюнеткой — возможно, чтобы добавить образу контраста. Под новый цвет волос пришлось немного окрасить и брови. Этот эксперимент был не слишком продолжительным, и потом Виктория вернулась к своему привычному пшеничному блонду. Идеальное сочетание с синими глазами.

Диана Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. От природы у Дианы темные вьющиеся волосы, как и у ее мамы Этери Тутберидзе. Как и мама, однажды Диана захотела попробовать блонд, но потом снова стала брюнеткой.

Ксения Столбова — одна из самых стильных фигуристок нашего времени. У нее всегда были необычные лаконичные платья и продуманные образы на льду и в жизни. Олимпийские награды Сочи Ксения в паре с Федором Климовым завоевывала с волосами ниже плеч на прямой пробор, а потом сделала короткую стрижку, подчеркивающую геометрию черт лица.

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