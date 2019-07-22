Михаил Коляда женился на венгерской фигуристке. Какие еще супружеские пары есть в фигурном катании?

Лето — свадебный сезон

Лето — свадебный сезон

Призер чемпионата Европы, чемпион России и серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда женился на фигуристке Дарье Беклемищевой, выступающей в парном катании. Ранее Коляда сам объявил о факте свадьбы, не назвав имени невесты. Сегодня Дарья опубликовала в инстаграм-аккаунте свадебное фото, на котором они изображены с Михаилом Колядой.

Дарья Беклемищева до сезона-2010/11 была одиночницей, тренируясь в одной группе с Колядой у Валентины Чеботаревой. Потом перешла в парное катание. Последним ее партнером в России был Максим Бобров, их лучший результат в карьере — 4 место юниорского финала Гран-при.

С 2016 года выступает за Венгрию с Марком Мадьяром.

«Матч ТВ» вспоминает, кто еще из фигуристов создал семью с коллегой по виду спорта.

Мэрил Дэвис и Федор Андреев

Она — олимпийская чемпионка Сочи в танцах на льду и одна из любимых учениц великого тренера Марины Зуевой. Он — единственный сын Зуевой, фигурист, в прошлом выступавший за Россию. Мэрил и Федор долго встречались и сыграли свадьбу месяц назад, собрав друзей и близких во французском Провансе.

Алена Леонова и Антон Шулепов

21 апреля 2019 года вице-чемпионка мира Алена Леонова вышла замуж за Антона Шулепова. На тот момент оба фигуриста тренировались в группе Евгения Рукавицына.

Екатерина Боброва и Андрей Депутат

Екатерина — семикратная чемпионка России, двукратный призер Олимпийских игр в команде, выступавшая в танцах на льду. Ее муж Андрей Депутат представлял парное катание, но после завершения спортивной карьеры выучился на судью. Пара поженилась 16 июля 2016 года, а несколько месяцев назад в семье появился малыш — сын Александр.

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Олимпийская чемпионка Турина в парном катании Тотьмянина и олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин поженились 22 февраля 2016 года. У них две дочери — Лиза и Мишель.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков

Пара двукратных олимпийских чемпионов на льду стала официально парой в жизни еще 18 августа 2015 года. Татьяна и Максим вместе по сей день, воспитывают дочку Анжелику.

Оксана Домнина и Роман Костомаров

Оба они выступали в танцах на льду и когда-то даже были соперниками. Роман выиграл золото Турина вместе с Татьяной Навкой, а Оксана — бронзу Ванкувера в дуэте с Максимом Шабалиным. В 2014 году Роман и Оксана официально стали мужем и женой, а сейчас у них уже двое детей — дочь Настя и сын Илья.

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