На Спартакиаде-2022 выступят 373 фехтовальщика из 27 регионов России

В фехтовальном турнире в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года примет участие 373 атлета, в том числе олимпийские чемпионки София Лоханова (Позднякова) и Яна Егорян, сообщает пресс‑служба Федерации фехтования России (ФФР).

Соревнования пройдут в столичном Дворце гимнастики Ирины Винер‑Усмановой с 22 по 27 августа.

В рапире выступят по 16 мужских и женских команд, в шпаге — по 15, а в сабле — 13 мужских и 12 женских команд. Некоторые регионы в ряде дисциплин будут представлены отдельными спортсменами. Всего в фехтовальном турнире Спартакиады будут участвовать 87 команд, 373 спортсмена из 27 субъектов Российской Федерации.

На дорожках Спартакиады встретятся сильнейшие фехтовальщики нашей страны, среди которых саблисты Лоханова (Позднякова), Егорян, Ольга Никитина, Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, рапиристы Марта Мартьянова, Аделина Загидуллина, Антон и Кирилл Бородачевы, Владислав Мыльников, Тимур Сафин, шпажисты Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Павел Сухов, Виолетта Колобова и Айзанат Муртазаева.

Личные соревнования будут проводиться по смешанной системе: предварительный тур (спортсмены соревнуются в группах), тур прямого выбывания, финальная часть (полуфиналы, финал). Бой за 3‑е место не проводится. В командных видах соревнований победители определяются по олимпийской системе с выявлением всех мест.

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