Ласицкене, Шубенков и Сидорова вошли в предварительный список участников Спартакиады сильнейших

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков и серебряный призер Игр по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова вошли в предварительный состав участников Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года, следует из документа Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Также в соревнованиях примут участие чемпион мира Александр Меньков, призер Олимпиады‑2012 Елена Соколова (оба — прыжки в длину), серебряный призер чемпионата Европы Тимур Моргунов, чемпионка России Полина Кнороз (оба — прыжки с шестом). В беге на 400 метров выступит Полина Миллер, в турнире по метанию молота — призер чемпионата мира Виталий Пронкин. Трехкратный призер чемпионатов Европы Илья Шкуренев вошел в список участников десятиборья.

Бронзовый призер чемпионата мира по прыжкам в высоту Илья Иванюк также должен выступить на Спартакиаде. Михаил Акименко и Данил Лысенко пропустят турнир.

Финальные соревнования по легкой атлетике пройдут в Челябинске с 24 по 29 августа.

Всероссийская спартакиада среди сильнейших спортсменов продлится с 10 августа по 2 октября. Соревнования пройдут в 12 регионах страны в 39 видах спорта. В заявку на турнир включены сильнейшие спортсмены страны, входящие в состав сборных команд субъектов России.

Читайте также: