Тяжеловесы из России, которые обгоняют Федора Емельяненко в рейтинге

11 бойцов ММА, которые выше Федора Емельяненко в рейтинге Fightmatrix. Некоторым вы удивитесь.

Александр Волков (место в рейтинге – 9)

29 лет, 28 побед, 6 поражений

Где дрался: М-1 (10–3), Bellator (6–3), UFC (3–0)

На свой шестой бой в ММА против ветерана Pride Ибрагима Магомедова Волков выходил 21-летним каратистом, ростом 200 см и весом 96,7 кг. То есть у него было почти все, чтобы в этом бою проиграть. Если бы у Волкова был Инстаграм уже тогда, то 97% комментариев рассказывали бы ему, как согнать еще 3,6 кг и драться в полутяжелом весе. Волков выиграл, остался в тяжелой весовой, стал расти и учить бразильское джиу-джитсу. Сейчас он показывает на взвешивании 111 кг и дерется в UFC, закрыв два поражения в Bellator победами на М-1.

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Первый же бой Волкова в самой популярной ММА-организации заставил судей сомневаться при выборе победителя, а Александра– приходить в себя после тяжелого удара, пропущенного от Тимоти Джонсона. Чтобы еще раз проверить россиянина, UFC снова предложило ему мясистого тяжеловеса с тяжелым ударом правой. Волков методично разбирал Роя Нельсона, не обращал внимания на усмешки и после победы в бою вышел на Стефана Штруве, бойца, который оказался значительно выше самого Волкова. В бою со Штруве Волков впервые, выступая в UFC, победил досрочно.

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Виталий Минаков (12)

33 года, 21 победа, 0 поражений

Где дрался: М-1 (3–0), Лига S-70 (2–0), Fight Nights (9–0), Bellator (5–0).

Четырехкратный чемпион мира по самбо провел три совершенно разных боя в 2017-м. Приехавший в Химки и уставший с виду Ди Джей Линдерман внезапно начал встряхивать Минакова точными ударами в голову и превратил бой для галочки в бой-подвиг. Минаков восстановился после нокдауна и все-таки избил Линдермана. Летом в Петербурге Виталий выступил блестяще. Драться с ним приезжал экс-боец UFC Антонио Силва. В России нет допинг-контроля и Силва не скрывал, что будет использовать инъекции искусственного тестостерона, а с их помощью он бил и Федора Емельяненко, и Алистера Оверима. Против Минакова это не помогло – Виталий подарил Силве разбитый вдребезги нос и округлил количество своих побед. А зимой в Москве Минаков разложил Тони Джонсона, который когда-то побеждал Волкова.

Самая большая интрига с его фамилией связана с отношениями с Bellator. 15 ноября 2013-го Минаков стал чемпионом организации, нокаутировав Александра Волкова. 4 апреля 2014-го провел очень сложную защиту в бою с Чиком Коного. А после этого действующий чемпион Bellator проводил поединки только в организации Fight Nights (7 боев). 14 мая 2016-го Bellator официально лишила россиянина титула, не разорвав контракт. Минаков впоследствии рассказал, что почти договорился с новым президентом Bellator о возвращении в организацию, но утка о том, что Виталий переходит в UFC, снова охладила отношения с промоушеном до нуля градусов.



Алексей Олейник (18)

40 лет, 55 побед, 11 поражений

Где дрался: М-1 (7–2), KSW (4–0), Bellator (1–1), Oplot (6-0) UFC (4–2)

Алексей начинал выступать в 1997-м (для сравнения – дебют Федора – 21 мая 2000 года), тренируется в зале American Top Team и, скорее всего, у него лучшая техника приемов в партере среди всех российских бойцов, поэтому большим сюрпризом было встретить его ниже Павловича и Ерохина меньше года назад.

Олейник на год младше Федора и, выступая, он больнее, чем своих соперников, бьет тех, кто говорит, что в 40 лет пора заканчивать. При этом в 40+ заканчивать точно придется и здесь не менее интересен выбор Алексея. Боец одновременно прогрессирует как спортсмен и осваивает английский вместе с ролью инсайдера. Кажется, Олейнику по оконачании карьеры могут предложить работу в США и в качестве инструктора, и в самом промоушене, при условии, что UFC вроде бы начинает вторжение на территорию России.

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Мухумат Вахаев (23)

27 лет, 6 побед, 4 поражения

Где дрался: Pro FC (1–3), АСВ (5–1)

Вас может это удивить, но Вахаев обгоняет и Сергея Павловича, и Александра Емельяненко, и Сергея Харитонова. Причин несколько: во-первых, рейтинг FightMatrix рассчитывается строго по заданному алгоритму и исключает субъективную оценку. Во-вторых, Вахаев сейчас чемпион АСВ, организации, которая считается одной из самых конкурентных в мире. Единственный недостаток – соперник Вахаева и бывший чемпион АСВ Денис Гольцов после боя сказал в интервью «Вестнику ММА», что больше не хотел бы драться в Южных регионах.

Сергей Павлович (24)

25 лет, 12 побед, 0 поражений

Где дрался: Fight Nights (12–0)

Сергей Павлович стал чемпионом Fight Nights в тяжелом весе в июне 2017 года. У бойца пока есть все, что нужно, чтобы стилистически претендовать на место Федора, но пока этот набор сам по себе выглядит скромно: 0 поражений, очень сдержанные интервью, совершенный богатырский образ. Павлович занимался греко-римской борьбой, потом стал выступать на соревнованиях по рукопашному бою и оказался в ММА.

Если вы отправитесь на поиски интересных фактов, то, скорее всего, вернетесь поздно ночью, злым и уставшим от безрезультатной работы. Самым интересным фактом для самого Павловича могла бы стать победа над кем-то из оппонентов принципиально другого уровня. Им мог бы стать Андрей Орловский, если бы он уволился из UFC, но вряд ли Fight Nights согласится делать претендентом на титул человека с пятью поражениями подряд. А Кирилл Сидельников, более известный как главный спарринг-партнер Федора Емельяненко в последние 10 лет, чуть-чуть не дотягивает до оппонента с мировым именем. Тот случай, когда пояс чемпиона становится ремнем безопасности.

Сергей Харитонов (25)

37 лет, 27 побед, 6 поражений

Где дрался: Pride (8–3), Strikeforce (1-1), М-1 (5-0), Bellator (1-1)

Харитонов провел свой последний бой 25 февраля и выглядел в нем не идеально. Джоуи Белтран, даже показав на взвешивании 118 кг, оказался легче Сергея на 8 кг, но это не помешало ему растянуть бой на три раунда и поставить Харитонову неприятное рассечение. Сергей пообещал вернуться в другой форме, но вместе с этим было бы здорово сделать положительным соотношение побед и поражений в американском промоушене. О следующем бое Харитонова в Bellator пока не говорят ничего.

Денис Гольцов (26)

26 лет, 19 побед, 4 поражения

Где дрался: М-1 (3–2), Pro FC (1–2), Tech-Kreep (7–0), ACB (3–0).

Неизвестно, что произошло с Гольцовым в июне 2012-го, но если до этого момента его статистика была 5 побед, 4 поражения, то после стала 14 побед, 0 поражений. Гольцов был чемпионом одной из самых серьезных организаций, АСВ, в тяжелом весе, но после поражения от Вахаева в отношениях АСВ и Гольцова наступила некая пауза. Последний бой Гольцов провел в Екатеринбурге на турнире RCC.

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Оппозиция Гольцова стандартная для бойца, который имеет перспективы, но дерется только в России. Гольцов бил Пола Буэнтелло, который дрался в UFC и притормозил карьеру спарринг-партнера Федора, Кирилла Сидельникова. Побеждал Бретта Роджерса, крепкого тяжа, который дрался с Федором, Андреем Орловским и Алистером Оверимом. В титульном бою в АСВ немного утомил зрителей пятью раундами с Салимгереем Расуловым.

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Александр Емельяненко (29)

36 лет, 26 побед, 7 поражений

Где дрался: Pride (7–3), М-1 (7-2), WFCA (2-0)

Для промоушена из Чечни сейчас очень сложно найти по-настоящему интересного соперника Александру. Емельяненко 36 лет, и, несмотря на завидные природные данные, его стиль жизни не всегда способствовал развитию атлетических качеств. Сейчас боец действительно находится в своей наилучшей форме, но это еще не значит, что вывести его на бой с очень сильным соперником будет верным решением. Плюс стилистически для Александра не удобны бои с россиянами, а ММА в мире популярны достаточно, чтобы все именитые тяжеловесы находили свои гонорары и за пределами России.

Блестяще выглядел бы реванш с Мирко Крокопом, и хорвату делали предложение, но он выбрал подраться с ветераном UFC Роем Нельсоном на турнире Bellator. И сложно за что-то осудить Крокопа в этой ситуации.

В топ-50:

Салимгерей Расулов (32); 31 год, 16 побед, 7 поражений



Шамиль Абдурахимов (35); 36 лет, 18 побед, 4 поражения (3-2 в UFC)



(35); 36 лет, 18 побед, 4 поражения (3-2 в UFC) Зелимхан Умиев (44); 36 лет, 10 побед, 1 поражение



P. S.

Федор занимает в рейтинге 52-е место после поражения от Мэтта Митриона. Предыдущая позиция была под номером 29.

Рейтинг FightMatrix рассчитывается по специальному алгоритму и не учитывает субъективное впечатление от бойца.

Фото: Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com, vk.com/rccboxing, vk.com/acb_mma, vk.com/m1_mixfight, vk.com/fightnightsofficial,