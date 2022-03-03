Санкции ударят по РУСАДА, это уже понятно. Разбираемся, насколько сильно

Антидопингу в России придется резко перестраиваться.

Антидопингу в России придется резко перестраиваться.

В потоке новостей о санкциях, обрушившихся на Россию за последние дни, молчит только одна сторона — Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Российских спортсменов уже отстранили от Паралимпиады, наши лыжники не смогли принять участие в оставшихся этапах Кубка мира, что грозит Наталье Непряевой потерей лидерства в общем зачете, биатлонисты тоже лишились права на выступления. По сути лишь немногие международные федерации (гимнастика, дзюдо, самбо) оставили российским атлетам право выступать, но не под флагом страны, а предложив вместо него флаг уже собственный, с символикой самой федерации.

А WADA молчит. Почему?

На самом деле, все просто. Им не нужно ничего делать. Санкции, в кольце которых оказалась Россия и, соответственно, РУСАДА, все сделают сами. Нужно лишь подождать и затем зафиксировать проблемы. А они неизбежно будут.

Для начала, чтобы понять суть этих проблем, стоит посмотреть на то, чем в основном занимается РУСАДА, что является главным маркером работы агентства для WADA. Вопреки иллюзиям, это не образовательная деятельность, не создание «нулевой терпимости» к допингу, нет. Эти вещи нельзя оценить количественно, они абстрактны. Количественно можно оценить другое: сколько проб собрали, какие виды спорта проверяли, сколько проб оказались положительными. Вот это поддается количественной оценке и, следовательно, аналитике. А на основании аналитики уже делаются выводы об эффективности работы агентства, о том соответствует ли его программа тестирования требованиям WADA, о том дает ли эффект образовательная программа и т. д.

Ключевое, повторюсь — статистика по пробам. Пробы эти нужно: а) собрать, b) доставить в лабораторию и c) оплатить их проверку.

Начнем с первого пункта. Многие аэропорты на юге России сейчас закрыты, отправить пробы в один из хабов, откуда их уже перешлют за рубеж, быстро не получится. Но задержка в доставке проб недопустима, во-первых, потому что пробы крови должны проверятся достаточно быстро, максимум в пределах 60 часов после забора. А во-вторых, потому что даже пробы мочи нельзя просто хранить, это может привести к бактериальному загрязнению — моча не стерильна, она может просто «забродить», а это, в свою очередь, повлиять на результаты анализа. Именно поэтому пробы доставляются самолетом, через курьерскую компанию, которая, среди прочего, способна соблюсти требования WADA к транспортировке проб и, при необходимости, предоставить отчет о деталях доставки, в том числе — температурном режиме. И поезд тут не вариант. Так что тестирование на юге сильно осложняется.

Но даже если пробу доставили в курьерскую службу достаточно быстро, возникает следующий вопрос — куда ее отправлять на проверку? А перед этим — еще один вопрос: какой компанией пробу отправлять?

Стандартно для этого РУСАДА работало с DHL, но теперь возникнут очевидные сложности — компания уходит с российского рынка, как и FedEx, как и UPS. Кто будет доставлять? Кто гарантирует соблюдение всех требований? Предположим, найдется игрок на этом рынке, который возьмется.

Но куда везти? Европейские лаборатории находятся в странах, небо над которыми закрыто для российской авиации. Финансовые расчеты с ними также затруднены, тем более в значительных объемах, которые возникают при массовых заказах на проверку проб.

Из 29 аккредитованных WADA лабораторий проще перечислить те, что находятся в странах, куда из России можно что-то относительно быстро довезти:

Нью-Дели, Индия.

Доха, Катар.

Анкара, Турция.

Все остальное либо закрыто для российских самолетов (ЕС, США, Канада), либо находится уж слишком далеко (КНР, Япония, Таиланд, Корея).

Из перечисленных вариантов наиболее предпочтительно выглядит Анкара, она ближе всех. Цены на доставку ожидаемо вырастут. Понимая свою почти монопольную позицию, турецкая лаборатория может поднять и цены на услуги (и с этим придется смириться).

Теперь финализируем комплекс проблем: доставить пробу быстро (что в случае с южным регионом страны сейчас затруднительно), качественно (для чего нужно найти курьерскую компанию, соответствующую требованиям) и организовать ее анализ в лаборатории, которая одобрена WADA. Слишком много подводных камней, слишком много рисков и вопросов, уже сейчас.

А в случае, если объемы тестирования упадут, WADA будет иметь все основания указать на это РУСАДА и поставить вопрос об очередном несоответствии. Прислушиваться к доводам российской стороны никто не будет: это наши проблемы, мы сами должны их решать, как угодно.

Невыполнение объемов тестирования и провалы в целевом тестировании, в сборе внесоревновательных проб очевидно поставят вопрос о том, можно ли считать российских спортсменов достаточно надежно проверенными. Это особенно актуально для легкоатлетов, получающих свой нейтральный статус только при соответствии требованиям международной федерации по количеству тестов, что уже давно очевидно. Не хватит тестов — не дадут статус.

Более того, международные федерации не смогут нормально проверять тех российских спортсменов, которые входят в их пулы тестирования, потому что для этого они пользуются услугами не РУСАДА, а других организаций, осуществляющих подобную деятельность, например IDTM. Но теперь подобные структуры будут иметь все основания также свернуть свою работу на российском рынке, и международные федерации столкнутся с той же проблемой, что и РУСАДА — как забрать пробу, как ее доставить и куда?

Введенные санкции переводят Россию в «серую» зону, позволяя, придравшись к неизбежным задержкам, упущениям и сложностям, заявить: полноценный допинг-контроль на территории РФ невозможен. А это уже повод, чтобы не допустить на соревнования даже под нейтральным флагом, просто потому что спортсмен не соответствует требованиям по тестированию.

Вот именно поэтому сейчас WADA не нужно вводить санкции. Им достаточно подождать и, получив основания, ввести их уже позже с гораздо более серьезной правовой базой.

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