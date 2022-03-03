Убили мечту. Российских паралимпийцев отстранили от Игр в Пекине под давлением соперников

Как и в 2016-м, Паралимпиада пройдет без наших спортсменов.

Как и в 2016-м, Паралимпиада пройдет без наших спортсменов.

Международный паралимпийский комитет (IPC) сначала допустил российских спортсменов до участия в Играх в Пекине, а спустя день отстранил их

Произошло это на фоне угроз нескольких сборных, которые отказались выходить на соревнования из-за участия россиян

Казалось, IPC — почти единственная адекватная организация

Российский спорт стал заложником всем известной ситуации. Хотя спортсмены ни в чем не виноваты, всегда считалось, что спорт должен быть вне политики, что спорт должен объединять нации. Но международные спортивные федерации с подачи Международного олимпийского комитета выступили как никогда единым фронтом — поголовно начали отнимать у России международные турниры и запрещать российским спортсменам выступать на международной арене.

Международный паралимпийский комитет был одной из немногих организаций, которая не стала оголтело применять суровые санкции к ни в чем не повинным паралимпийцам из нашей страны. В среду IPC допустил российских и белорусских спортсменов до Паралимпийских игр в Пекине в качестве нейтральных атлетов при выполнении определенных условий.

Все спортсмены и вспомогательный персонал должны были участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе под паралимпийским флагом, в честь их побед должен был звучать гимн IPC. Члены делегации Паралимпийского комитета России (ПКР) обязаны были закрывать на форме символ ПКР на официальных церемониях и спортивных соревнованиях.

Вот же, вот более-менее адекватное решение — отняли флаг, но не тронули самих спортсменов, они смогут выступить на соревнованиях своей мечты.

Соперники подняли бучу, IPC сдался под давлением

Наши паралимпийцы, которые уже находятся в Пекине, с большим воодушевлением восприняли первоначальное решение IPC о допуске. Двукратный чемпион Паралимпийских игр, многократный победитель чемпионатов мира по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владислав Лекомцев в интервью «Матч ТВ» благодарил Международный паралимпийский комитет за возможность выступить на Играх.

— Знал по новостям, что многие российские сборные и федерации отстраняют от международной спортивной жизни, так что переживания были. Если бы нас еще и в Пекин не допустили, получилось бы, что Россия 12 лет без Паралимпиад, это был бы очень серьезный удар по спортсменам. Благодарен IPC за верное решение, все-таки спорт должен быть вне политики, а сражениям место только на спортивных аренах, — сказал Лекомцев.

Но мы рано радовались…

Спустя день пошла волна сообщений о том, что наши соперники стали угрожать отказом выходить на соревнования в Пекине из-за того, что допустили русских и белорусов. В частности, сборная Латвии по керлингу на колясках объявила о своем отказе встречаться с командой России на Паралимпиаде. Также Федерация хоккея Канады официально выступила против участия сборных России и Белоруссии.

Многие национальные паралимпийские комитеты просто поставили ультиматум IPC.

— От позиции «Мы должны запретить их» (национальные комитеты) требования стали «Мы не будем участвовать, если вы не запретите». Вот что изменилось за последние 14 часов. Было бы странно, если бы мы ничего не предприняли, — сказал в четверг директор IPC по связям с общественностью Крейг Спенс.

IPC изменил свое первоначальное решение и в четверг утром (по московскому времени) запретил российским и белорусским спортсменам участвовать на Паралимпийских играх в Пекине. «Ситуация в олимпийских деревнях обостряется, и обеспечение безопасности спортсменов становится невозможным», — говорится в сообщении IPC.

По словам Спенса, правительства нескольких стран угрожали отозвать своих паралимпийцев из Пекина за день до церемонии открытия Игр, если бы российские и белорусские атлеты приняли участие в соревнованиях.

— Юридическая позиция остается той же. Но когда за кулисами правительства разговаривают со своими делегациями и угрожают отозвать свои команды за сутки до церемонии открытия... Не это мы хотим сделать, чтобы вдохновить весь мир, поэтому мы вернулись к старту и пересмотрели решение. И атмосфера в деревнях неприятная, — отметил Спенс.

Заявление ПКР: спорт инвалидов всегда был аполитичен

Паралимпийский комитет России отреагировал заявлением, в котором говорится, что решение Международного паралимпийского комитета от 3 марта совершенно необоснованно, так как очевидно противоречит одному из основных принципов паралимпийской семьи — аполитичности спорта инвалидов. В качестве виновников нынешних политических конфликтов в этом решении оказываются ПКР и российские паралимпийцы.

Между тем они не только не совершали ничего, что хоть каким-то образом может быть истолковано как участие в нынешних политических осложнениях, но, напротив, в полном соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) вывели из руководящих органов ПКР лиц, имевших какое-либо отношение к политическим структурам.

В связи с этим ПКР считает решение IPC незаконным и оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях. ПКР продолжит работу по развитию отечественной физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья и созданию для этого всех необходимых условий.

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Для многих спортсменов Олимпийские игры — это вершина карьеры, мечта и цель, к достижению которой они идут всю свою спортивную жизнь. Идут сквозь усердный труд, сквозь многие лишения и преграды. Для паралимпийцев спорт — это редкая возможность реализовать себя, а Паралимпийские игры — жизненно важные соревнования.

Когда работаешь на Паралимпиаде журналистом, когда узнаешь долгий путь этих отважных спортсменов к Играм, видишь их эмоции в микст-зоне, слышишь их радостный смех или боль досады от результата, начинаешь болеть за каждого атлета, ведь просто невозможно остаться равнодушным. Паралимпийские игры для них — это вся жизнь на данный момент. И этой жизни сейчас лишили ни в чем не повинных российских спортсменов.

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