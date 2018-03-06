DOTA 2: The Buharest Major - Роман Дворянкин «Наши победы – лучший комментарий к любым шуткам в нашу сторону»

Сегодня прошел матч VP против Na’Vi, закончившийся победой Virtus Pro. Мы взяли комментарии о ходе турнира у менеджера VP Романа Дворянкина.

— Как проходят тренировки и игры в Бухаресте? Все ли устраивает?

— В целом все в порядке, игры проходят на студии компании PGL. Надеюсь, мы сможем пройти дальше и показать хорошую игру в плей-офф нашим румынским поклонникам.

— Не устали ли ребята после только что отыгранного турнира? Или, наоборот, два турнира один за одним позволяют не расслабляться?

— Конечно, им непросто. После победы в Польше они буквально на 2 дня вернулись в Москву, где у них было несколько важных активностей для наших партнеров, так что отдохнуть толком не получилось. В игре вышел новый патч, так что тренироваться приходится прямо по ходу турнира.

— Какие команды на турнире могут доставить вам наибольшее количество проблем?

— Из-за нового патча может произойти много неожиданного, мы это видели вчера в игре между бразильцами и Vici. Ключевые соперники традиционные – Team Secret, Team Liquid и китайские команды.

— Что-то можно сказать об успехах команды за три игры в групповом этапе - две победы (LFY, NaVi) и поражение (Optic)? Отчего проиграли Оптикам?

— У оптиков хорошая команда, они показали отличную игру, а мы только вкатывались в турнир. Как это часто бывает в традиционном спорте, более сильные команды набирают форму ближе к концу турнира, это позволяет на раннем этапе менее мастеровитым командам удивлять зрителей.

— Команда уже полностью сыгралась после последней замены или остались какие-то проблемы?

— Проблем и не было. Ребятам потребовалось буквально пару дней, чтобы найти общий язык.

— На руку ли вообще пиару команды оказался этот непрекращающийся поток шуток про Лила и Роджера?

— Шутки – это всегда здорово. Все мы смотрим на это с иронией, но самое главное – наши победы являются лучшими комментариями по этому поводу.

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