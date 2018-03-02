DOTA 2: The Bucharest Major - расстановка сил и за кого болеть

В Румынии, родине организаторов PGL, пройдет мэйджор-турнир по Dota 2 The Bucharest Major 2018, на котором, как и всегда, будут разыграны $1 млн и 1500 квалификационных очков. Участие в нем примут 16 команд, 10 из которых приглашены напрямую, а 6 отобраны через региональные квалификации. Впрочем, ничего нового, а вот чем этот турнир будет действительно важен?

Первый ивент в патче 7.10

Первого марта 2018-го вышел новый патч, который может изменить мету до неузнаваемости. В Captains Draft ввели Dark Willow, а многих героев и их таланты скорректировали, основываясь на опыте старой меты и успехах команд на ESL One Katowice 2018. Примечательно, что у команд есть всего 3 дня на подготовку к новой мете, тогда как новых возможностей и стратегий в игре появилось порядочно. А учитывая, что игроки только прибывают в Бухарест, морозный и заметенный снегом, на турнире может начаться сумбур в первые игровые дни.

Снова три состава из СНГ на одном турнире

На этот раз нас порадуют или огорчат коллективы: Virtus.pro; Natus Vincere и Vega Squadron. Медведи победили на прошлом мэйджоре и с заменой, похоже, достигли пика своей формы. Рожденные побеждать, напротив, облажались на прошлом мэйджоре, и их замены, разве что подняли их в DPC за счет очков Lil’а, заработанных в VP. А акулы так и вовсе не участвовали в крупных турнирах с незапамятных времен и очень маловероятно покажут достойный результат, но сперва, надо увидеть их в деле.

Главные фавориты турнира

Team Liquid

Чемпионы мира 2017 года сейчас потеряли форму и расслабились. Со слов самих игроков причиной их последних неудач стала недостаточно серьезная обстановка в команде, лень и психологический настрой. Судя по всему, после фиаско на прошедшем ESL One Katowice 2018 ребята решили снова взяться за голову и вновь набрать форму. Также они выпустили небольшой ролик в тему недавних решафлов, намекая на замену KuroKy, и хотя часть коммьюнити восприняла это всерьез, мы уверены, что это просто шутка и замен в составе чемпионов не будет.

Virtus.pro

Победители прошлого мэйдрожа и новые лидеры DPC, наши медведи. Разбив сильнейших VG, хоть и со второй попытки, состав стал обладателем двух лучших игроков по версии ESL - капитана Solo и новоиспеченной четверки RodjER. Находясь в наилучшей форме и вдохновленные недавней победой, они могут пуститься с места в карьер и не оставить шансов ни одному из соперников, однако стоит быть осмотрительными, потому что ловушки будут поджидать их в каждой встрече. Нынешнее положение команд не дает права ни одной их них расслабиться, ведь победа при таком высоком уровне конкуренции - задача непростая.

Newbee

На протяжении всего сезона у вице-чемпионов TI7 менялась форма и уровень игры. Слабое начало, подъем к середине сезона и - в последнее время - снова провал. Молодые китайцы могут опять набрать форму, а могут совсем померкнуть на фоне более успешных коллективов. Сейчас Newbee усиленно тренируются, поможет ли им это?

Evil Geniuses

А вот легендарные злые гении прервали череду своих неудач и впервые за сезон показали достойную игру. Долгий период решафлов и поиска своей игры подошел к концу, и, несмотря на неудачи на последних квалификациях к EPICENTER XL, они не потеряли боевой дух, победив достаточно серьезных противников на ESL One Katowice 2018. Провал на квалификациях, по словам Fear, был связан с визовыми проблемами и, как следствие, играми в онлайне, а не на буткемпе. Проблемы коннектом и пингом у многих игроков привели к поражению, а также дали заряд агрессии и жажды к победам.

Vici Gaming

Взрывная мощь китайских богов, в последнее время не вызывает сомнений. Уровень их игры неприлично высок, а стратегии не страдают заурядностью или слабиной. Показав себя на предыдущем турнире и став законодателем его меты, китайцы заслужили право называться фаворитами, однако мы еще ничего не знаем об их гибкости. Новый патч, другие герои и теперь уже подготовка оппонентов к их стратегиям могут сыграть злую шутку с Vici Gaming, а возможная излишняя уверенность в своих DK & Razor уже не так обоснована. Но также может быть, что опыт игроков не даст им ослепнуть, а поражение в финале от VP поможет трезво оценить свои силы и выиграть на этот раз.

Team Secret

Бывшие лидеры DPC, а теперь просто главные претенденты на инвайт TI8 сбавили обороты. Возможно, это просто мелкие неудачи и невезение, но как исполнение, так и пики не вызывают восторга. По словам игроков, к мэйджору в Катовице они не особо готовились и чувствовали там себя неуверенно, но все равно поражение их немного деморализовало. К нынешнему турниру они подошли с большим уважением и настроены куда серьезнее, к проигрышу не готовы, и если он случится, мораль будет на нуле. Сильное, но отчаянное положение.

Mineski

Как ни странно, но последними фаворитами являются именно они. Лучшая команда региона SEA открыла свой сезон отличными результатами, в частности, победой здесь же, в Бухаресте, на майноре PGL Open Bucharest,и хотя формат турнира теперь немного иной, они будут бороться за свой титул чемпионов Бухареста, и так как уже давно от них не слышно вестей, по-видимому, они готовят сюрприз для своих оппонентов.

Темные лошадки и скрытая угроза

Действительно серьезную угрозу топовым коллективам на этом турнире могут предоставить всего 4 команды.

compLexity Gaming

Как и всегда, эти ребята крайне опасны и настойчивы. С каждым разом их шансы на победу все растут, ведь не просто так они стабильно посещают все важнейшие турниры без исключения. Самое время перерасти количеству в качество.

OG

Их эра прошла, и теперь они ткмные лошадки с ярким спонсором. Олицетворение скрытой угрозы. Состав, оставшийся без изменений на протяжении всего сезона, игравший без особых успехов после получения спонсорства от Red Bull, с каждым поражением становится все более мотивированным. Из интервью капитана команды Fly ясно, что ребята работают больше других. Они отбросили все мечты и планы и отрабатывают каждый день на максимуме. Быть андердогом, по его словам, тоже неплохо. Топовые команды не знают, чего от них ждать, а на самих ребят не давит лишняя ответственность. Теперь они сконцентрированы только на своей игре и ни на чем другом, а ведь так и набирают форму все неожиданные победители.

LGD.Forever Young

Еще один китайский коллектив, задававший в недавнем прошлом игру и наводивший ужас на всемирных фаворитов, обновил свой состав и может вновь задать жару готовящейся к схваткам друг с другом элите. Нестандартных подход ребят к игре уже срабатывал, и не единожды, а раз про них все уже позабыли, настал их черед побеждать.

VGJ.Thunder

И напоследок еще одни китайцы. Бойцы из китайской лиги, победители несостоявшегося мэйджора на Филиппинах. Они не так известны на мировой Dota 2 сцене, зато очень известны в своем регионе. Не раз на них напарывались те команды, которых мы видим в числе приглашенных фаворитов на международных ивентах. Их скрытый потенциал, возможно, неизвестен даже самим игрокам, и хотя вряд ли они станут победителями всего турнира, но, не исключено, они сыграют свою роль в судьбе одного из топовых коллективов.

Фото: liquidpedia.net