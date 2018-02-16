Киберспорт за 5 минут: история развития в СНГ

На "Матч ТВ" начинаются недели киберспорта вместе с AXE! Мы расскажем про все стороны киберспорта: как он работает, откуда появился и кто же им занимается. Сегодня вы узнаете, из чего состоял киберспорт в СНГ на заре игровой компьютерной эпохи.

Российский киберспорт зародился в 90-е в огромном количестве компьютерных клубов по всей России. В те годы интернет еще не пришел в каждый дом, и любители компьютерных игр вынуждены были играть по локальной сети. В каждом клубе стихийно возникали свои игроки, команды, фанаты. Владельцы клубов и активные ребята стали организовывать локальные состязания для всех желающих. Всеми любимые Warcraft, HOMM, Starcraft, Quake становились популярными, а турниры выходили на новый уровень и собирали все больше зрителей и участников. Серьезное развитие не заставило себя ждать. В 1996 году был проведен первый в России официальный турнир по Starcraft, а за ним - по Quake.

В 1997-м среди обилия игровых заведений выделилось одно – компьютерный клуб «Орки». Там проводил дни Дмитрий «Dilvish» Смит, победитель многих турниров, известный игрок, фанат и просто завсегдатай клуба. Он подружился с владельцем, и им пришла в голову идея создать настоящую команду и сделать из нее бизнес-проект. Но этому не суждено было случиться. Экономическая ситуация в стране подкосила организаторский энтузиазм и поставила под угрозу киберспортивное начало. Тогда Dilvish задумался о том, чтобы стать не просто игроком, а организатором турниров. Это решение изменило российскую киберспортивную историю.

Вскоре кризис в стране немного утих, и вроде бы преград не осталось, вот только общество абсолютно не было знакомо с компьютерным спортом, из-за чего просто не принимало его. Турниров становилось больше, призовые росли, за границей тоже началось движение в сторону развития e-sports, крупные компании взялись за спонсирование киберспорта. С приходом крупных брендов, таких как Intel, темой заинтересовалась и пресса. Зашла речь о создании Федерации компьютерного спорта, но с юридической точки зрения, пока нет спорта, нельзя организовать Федерацию. Эта проблема была актуальна более чем полгода, и благодаря огромным стараниям энтузиастов председатель Госкомспорта Павел Рожков подписал нужный приказ. Так, в 2001 году Россия первой в мире признала киберспорт официально.

2002 год, репортаж НТВ о наших чемпионах в Quake и Counter-Strike

Но и на этом проблемы не кончились. Теперь, когда все стало официально и серьезно, ФКС должна была отчитываться о проводимых турнирах, вести документацию, но разным причинам этого не получилось, и доверие к организации пропало. Спасти ситуацию помог один из членов Федерации, который инициировал проведение масштабных турниров и организовал их на высшем уровне. На одном из них – Кубке России – поприсутствовал даже министр связи, после чего у всех появилась уверенность в будущем киберспорта.

С начала двухтысячных в мире проводились турниры с солидными призовыми фондами, а с признанием киберспорта в стране русские ребята получили шанс участвовать в них. В такой ситуации и общество стало интересоваться киберспортом, ведь теперь это были не просто игрушки - в индустрию вошли большие деньги, а значит, это что-то серьезное.

В 2003-м в России появилась организация Virtus.pro в виде команды по Counter-Strike - крупнейшая в нашей стране на данный момент.

Шаг за шагом игроки и Федерация приближали киберспорт к успеху и известности, но в 2004 году киберспорт был исключен из реестра. Однако это повлияло разве что на моральную составляющую, так как от государства спонсирования все равно не было.

В 2009-м была создана украинская организация под названием Natus Vincere, которая поддерживалась меценатом Муратом Жумашевичем, а впоследствии была частично приобретена за $10 млн. холдингом ESforce (ранее известным как Virtus.pro Group), однако сейчас их сотрудничество прекратилось.

«Рожденные побеждать»

Но спада не произошло, ведь с годами в страну пришел интернет, у большого количества людей появились компьютеры, а игровая индустрия развивалась во всем мире. После 2010 года появились игры free to play, то есть доступные бесплатно. Такие игры должны были жить из-за этого самого киберспорта, ведь коммерческая составляющая в них практически отсутствовала, а значит, их создатели стали активно проталкивать в общество идею соревнований, доступных каждому: заходи и играй.

В 2011-м собрался первый состав Team Empire по Dota 2, на текущий момент команда входит в топ команд СНГ и мира и имеет хорошую спонсорскую поддержку.

Так, в киберспорте возникли Heroes of Newerth, League of Legends, а следом и Dota 2, и другие игры. Огромное число людей хлынуло в онлайн-игры, в России образовалась Московская киберспортивная лига для вузов, а с большой аудиторией у организаторов скопились большие ресурсы. Довольно быстро призовые увеличились, и с широким приходом стриминга появилась удобная для спонсоров рекламная модель.

Фильм «Доступно бесплатно» от Valve, который закрепил историю Данилы Dendi Ишутина как живой легенды

Новый скачок случился очень скоро, как раз с приходом Dota 2 от Valve. Создатели игры решили вывести ее на мировой уровень и сделали для этого невозможное. Они анонсировали международный турнир The International с невероятным на тот момент призовым фондом в $1 млн. Даже киберспортсмены, которых Valve приглашали, тогда не поверили в правдивость происходящего, и некоторые команды отказывались от участия, думая, что это обман. Но все было взаправду, а чемпионство на этом турнире завоевала украинская команда Natus Vincere.

В последующие годы в России появлялось все больше спортсменов и команд, оформились лидеры киберспортивной сцены. В 2015 году, одна из старейших отечественных киберспортивных организаций Virtus.pro получила колоссальное спонсирование от USM Holdings Алишера Усманова и «ЮТВ Холдинга» - в $100 млн.

А в 2016-м в нашей стране была образована лига по League of Legends с призовым фондом в ₱4,5 млн., проведены Кубок России по киберспорту с призовым фондом в ₱5 млн. и EPICENTER: Moscow – крупнейший в России международный турнир по Dota 2 от нашей организации Epic Esports Events, где призовой фонд составлял $500 тыс., а участие принимали сильнейшие команды мира. Киберспорт вновь признали официальным видом спорта.

Albus Nox Luna показывают потрясающую игру в 2016 году на чемпионате мира по League of Legends

В 2018 году уже запланировано проведение турнира по Dota 2 – EPICENTER XL с призовым фондом в $1 млн. и квалификационными очками международной значимости, на основании которых будет проводиться отбор на чемпионат мира по Dota 2 – The International 8.

Появляются новые популярные дисциплины, такие как PUBG, аудитории - мировая и российская - непрерывно растут, как и количество проводимых турниров и их призовые фонды.

Многие компании в России начинают работать с развивающимся киберспортивным рынком. А некоторые сотрудничают уже давно, например, AXE, спонсирующий главные мэйджоры по Counter Strike: Global Offensive, поддерживающий команду Team Empire и популяризирующий киберспорт в рамках проекта «Открой мир киберспорта с AXE» (тут будет кликабельная ссылка+отдельная картинка с сайта акции). В рамках проекта у всех желающих есть возможность с головой окунуться в киберспорт – не только узнать самые актуальные новости, но также отточить необходимые любому киберспортсмену навыки и побороться за ценные призы.

Киберспортивный рынок в России развивается и растет более чем на 20% в год, а эксперты пророчат еще большие темпы.

Несколько недель назад компания МТС приобрела бренд и киберспортивную команду Gambit Gaming, YOTA спонсирует Эпицентры, AXE – команду Team Empire, а у многих банков появляются специальные киберспортивные карты. Бизнес распробовал киберспортивную аудиторию, и ожидается, что еще большее число компаний вложат средства в развитие киберспорта в 2018 году.