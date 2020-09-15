Охота за конфетами, футбол на танках и карточные бои в подземельях. Подборка праздничных режимов в онлайн-играх

Как правильно развлечь фанатов.

Как правильно развлечь фанатов.

Разработчики онлайн-игр часто запускают различные тематические события, приуроченные к праздникам или выходу какого-то другого проекта. Обычно в них добавляют новые вещи и небольшие временные задания, но иногда авторы создают целые отдельные режимы с особым игровым процессом.

Такие «игры внутри игр» часто становятся очень популярны среди игроков, поэтому многие компании либо делают их ежегодными, либо вовсе оставляют. В этом материале мы собрали подборку необычных режимов, которые успели сильно полюбиться пользователям.

Dota 2. Diretide

К Хэллоуину 2012 года Valve выпустила для Dota 2 специальный праздничный режим — Diretide. Две команды охотятся за конфетами, каждая из них начинает с двадцатью пятью сладостями в банке-корзине, побеждает тот, кто к концу матча соберет больше леденцов.

Получить конфеты можно двумя способами: украсть у противника или выбить с миниатюрных Рошанов, которые ходят по линиям вместе с крипами. Спустя 10 минут к общему веселью из своей берлоги присоединяется большой Рошан и начинает охотится на героев со сладостями.

Еще через 8 минут команды объединяются, чтобы сразиться с хранителем Аегиса. Победив Рошана, команда, собравшая больше леденцов, получала вещи и особую эссенцию для создания специальных праздничных курьеров Гряволов. А команда, убившая гигантского монстра быстрее всех, в общем зачете награждалась необычным курьером Golden Baby Roshan, который в итоге стал очень редким и стоил несколько тысяч долларов.

В 2013-м сообщество с нетерпением ждало возвращение режима, но Valve никак не запускала его и не давала никаких новостей. Вскоре фанаты заполнили форумы гневными сообщениями, а фраза «VOLVO, GIVE DIRETIDE» стала мемом.

Причем ситуация дошла до настоящей автомобильной компании Volvo, когда один из фанатов позвонил к ним в офис и попросил вернуть Diretide. После всего этого разработчики «Доты» сдались и все-таки выпустили режим в ноябре.

World of Tanks. Футбол

В 2016 году Wargaming выпустили танковый футбол. Он понравился игрокам, и в 2018-м, к чемпионату мира по футболу, разработчики вернули режим.

Две команды, по три танка в каждой, гоняют мяч по полю. Для победы необходимо за 7 минут забить в ворота 3 гола, если по истечению времени счет на табло был равным, то добавлялось еще четыре минуты и игра продолжалась до первого забитого «золотого мяча». Если даже в дополнительное время забить не удалось, победителем становился тот, кто первым наберет 100 очков контроля мяча на половине противника.

У каждого танка в команде была своя роль — защитник, полузащитник и нападающий. Техника отличалась по характеристикам в зависимости от позиции на поле, так, на защите стояли тяжелые и неповоротливые машины, в атаке шустрили быстрые и маневренные, а полузащитник — это нечто среднее между ними. Чтобы добавить разнообразия у каждого «футболиста» имелись уникальные способности, вроде ударной волны или дополнительных снарядов.

Разработчики подготовили три разных стадиона, а в качестве комментаторов пригласи Джанлуиджи Буффона и Николая Ходасевича.

Overwatch. Месть Крысенштейна

Blizzard тоже любят добавлять праздничные события в свои игры. В период Хэллоуина в Overwatch появляется особое событие — месть Крысенштейна.

Правила просты: четверка героев должна защитить ворота замка от волн роботов безумного ученого Крысенштейна. Боты отличаются тактикой нападения — одни медленно идут к воротам напролом, другие держат дистанцию и атакуют издалека. Периодически на команду нападают боссы, а к воротам вылетает взрывоопасная шина.

Всего в режиме доступно 10 героев, остальные персонажи Overwatch отыгрывают роль злодеев. Так, среди хэллоуинских монстров появляются Жнец в образе жуткого всадника, Турбосвин как чудовище Крысенштейна, Симетра в виде злой колдуньи. Финальная цель очень простая — победить безумного доктора Крысенштейна, которого здесь воплотил не менее сумасшедший Крысавчик.

Игроки могут по-разному комбинировать свой отряд, пробуя каждый раз новые тактики. Тем более что в режиме заготовлено несколько уровней сложности.

League of Legends. У.Р.Ф.

1 апреля 2014 года разработчики League of Legends решили подшутить над игроками и объявили очень странные изменения баланса в грядущем обновлении. В новости говорилось, что умения всех героев больше не будут требовать маны или энергии, а мощность увеличится на 80 процентов.

Сообщество поняло шутку и посмеялось, но Riot Games действительно это сделали, правда, в отдельном режиме, который получил название Ультраразрушительный Формат, сокращенно У.Р.Ф.

Помимо усилений в матчах У.Р.Ф. было еще несколько особенностей, например, громадная пушка, персонаж мог залезть в нее и запустить себя в дальнюю часть карты. Также ослабили исцеление, лечение персонажей становилось сильнее только спустя какое-то время, убрали или изменили некоторые предметы и таланты.

Фанаты остались очень довольны таким розыгрышем, и теперь У.Р.Ф. периодически включают на разные праздники.

PUBG Mobile. Зомби-режим

В честь выхода обновленной Resident Evil 2 создатели PUBG выпустили в мобильной королевской битве специальное событие. В нем игроки должны были опасаться не только друг друга, но и оживших мертвецов.

Шестьдесят участников отрядами прыгали с самолета на уменьшенную версию карты «Эрангель», поначалу все шло как обычно — бойцы искали себе оружие, патроны и аптечки, — но вскоре натыкались на зомби и начинали судорожно отбиваться. Также в игровой процесс добавили смену дня и ночи, в темное время суток мертвяки становятся заметно агрессивнее, а зона видимости уменьшается.

Причем зомби делились на несколько типов: обычные, медленно ходячие трупы, танки, бегуны, плевальщики кислотой и бронированные мертвецы со щитами.

На десерт оставались два типа боссов: здоровенный Тиран, который использовался как ящик снабжения, и носитель вируса G, серьезный противник с большим количеством здоровья.

Чтобы победить, нужно было пережить две ночи и добить оставшихся игроков в финальной стадии. Стандартного размера рюкзаков для отстрела толп мертвецов уж точно не хватило бы, поэтому инвентарь сильно расширили, и теперь можно спокойно таскать по 500 патронов каждого типа и по десятке аптечек, гранат и энергетиков.

Вдобавок на карте появилось новое оружие — шестиствольный пулемет, огнемет, зомби-мина, призывающая на вашу сторону особого мертвеца, и нож одного из главных героев второй части Resident Evil 2 Леона Кеннеди.

Team Fortress 2. Вииизг Фортресс

Хэллоуинские обновления надолго запомнились игрокам, в свое время это был настоящий праздник для сообщества — с подарками, новыми картами и необычными боссами. У празднества «Дня всех святых» в Team Fortress 2 даже был собственный сюжет, который развивался не только в самой игре, но и в серии веб-комиксов, выходивших каждый год.

Именно в событии «Вииизг Фортресс» впервые появились боссы — пеший всадник без головы, Глазастус, огромный летающий глаз и волшебник Маразмус. Каждый из них был невероятно силен, и победа над ними первое время не давалась легко, но награда была достойная. Пользователи, одолевшие боссов, получали уникальные праздничные вещи, который потом можно было выгодно продать.

Помимо сражений в одном из обновлений добавили состязание на машинках. Сидя за рулем, наемники из Team Fortress 2 должны были избегать ловушек, играть в футбол и собирать уточек.

Сейчас такого в TF2 уже не проводят, но энтузиасты открыли собственные серверы с этими режимами, и при желании к ним всегда можно вернуться или впервые познакомиться.

Hearthstone. Подземелье

С выходом обновления «Кобольды и катакомбы» Blizzard добавила в игру новый режим — «Подземелье», также известный как «Бесконечное приключение».

Спустившись в подземелье, игрок выбирает себе героя из всех открытых классов Hearthstone. Затем он должен победить в восьми боях с разными противниками, которыми управляет компьютер. Всего доступно 40 разных соперников. Все они обладают уникальными способностями, и тот, с кем пользователю предстоит драться следующим, определяется случайно.

По мере продвижения сложность врагов будет увеличиваться, но и персонаж становится сильнее. После каждой победы на выбор дается по три пачки новых карт и особый эффект, усиливающий вашего приключенца.

За прохождение подземелья даются награды вроде комплектов и рубашек карт. Перепроходить режим можно сколько угодно, так как новый заход всегда будет отличаться от предыдущего.

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