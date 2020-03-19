Вне времени. Главные игры-долгожители, которые с нами уже много лет

Эти проекты до сих пор не потеряли актуальность.

Эти проекты до сих пор не потеряли актуальность.

Рынок видеоигр перенасыщен: каждый месяц выходят новые проекты — какие-то посильнее, другие слабее. Факт остается фактом: проблем с выбором у геймеров нет, но многие из них зачастую предпочитают старые, проверенные временем игры, которые уже давным-давно заняли свою нишу.

World of Warcraft

С 2004 года компания Blizzard радует фанатов MMORPG своим бессмертным продуктом. Первая версия WOW основывалась на Warcraft 3: Reign of Chaos, поэтому и стала успешной. В то время вселенная «Варкрафта» была одной из самых интересных для фанатов фэнтези: орки, эльфы, гномы, волшебники и т. д. Но WOW дал еще кое-что — огромный игровой мир.

Каждый пользователь может выбрать одного персонажа, которого ему нужно развивать, изучая мир World of Warcraft. Постоянные сражения, исследования подземелий, групповые рейды с другими геймерами — это привлекает людей и по сей день.

S.T.A.L.K.E.R.

Первая часть серии «Сталкер» вышла в далеком 2007 году, но она до сих пор актуальна, особенно в СНГ.

По сюжету на территорию Чернобыля и Припяти, прозванных разработчиками «зоной», стекается разношерстная публика в надежде отыскать дорогие артефакты, появившиеся после выброса энергии от взрыва. Но это происшествие также породило страшных мутантов, заполонивших когда-то обжитые советским народом земли. Геймерам необходимо исследовать этот мир, избегая особо радиоактивные участки, участвовать в сражениях с бандитами и помогать другим сталкерам. В конце первой части главной целью игрока становится некий Монолит, или «Исполнитель желаний». Добравшись до него, сталкер сможет пожелать все, что захочет.

Игра уникальна тем, что каждое действие или бездействие пользователя в итоге влияет на концовку. Их в S.T.A.L.K.E.R. «Тень Чернобыля» целых семь!

Серия игр отлично справляется со своей задачей — познакомить игроков с Припятью и Чернобылем после катастрофы на чернобыльской АЭС. У каждого есть шанс увидеть легендарные гостиницу «Полесье», кинотеатр «Прометей» или колесо обозрения.

League of Legends

В октябре 2019 года League of Legends исполнилось 10 лет. Перед празднованием юбилея разработчики из Riot Games поделились статистикой, согласно которой каждый день в их игру жанра MOBA заходит более 8 миллионов человек.

Что из себя представляет игровой процесс в LoL? Две команды (по пять человек) сражаются на квадратной карте. У каждой из них есть база, от которой к вражеской стороне ведут три линии. По ним с начала игры будут маршировать юниты соперников (крипы), и именно на них развернутся основные события любой партии в MOBA-игре. Для победы нужно уничтожить вражескую базу. Чтобы добраться до нее, потребуется снести все башни противника хотя бы на одной из линий.

Геймер может сделать выбор из более сотни персонажей с уникальными способностями и механиками, правда, большинство из них необходимо открыть за реальные деньги или внутриигровую валюту.

В этой популярной игре можно неплохо зарабатывать, например, игроки LoL Champions Series в среднем получают более 300 тысяч долларов в год. Но речь идет о профессиональных киберспортсменах, конечно.

Minecraft

Эта видеоигра выполнена в жанре песочницы, в которой пользователи могут менять трехмерный мир, состоящий из кубов. Можно строить, разрушать, воевать… У игроков нет обязательств — полная свобода действий.

Этот проект студии Mojang завоевал популярность с момента выхода (2009 год), а в последнее время он и вовсе стал хайповым — практически — каждый день выходят новости, рассказывающие об интересных событиях в Minecraft. Например, в Японии из-за коронавируса школьники провели выпускной в Minecraft, священник из Ватикана запустил собственный сервер в игре, а российский школьник за два года воссоздал город Краснодар . Да, к этому проекту определенно стоит присмотреться.

Counter-Strike: Global Offensive

Первая игра серии Counter-Strike вышла в 2000 году, а Global Offensive — последняя на данный момент часть, ее релиз состоялся в 2012-м. Именно CS: GO стала стабильной киберспортивной дисциплиной, которая уже многие годы находится на вершине профессионального гейминга.

Игровой процесс крайне прост: две команды (спецназ и террористы) противостоят друг другу с помощью огнестрельного оружия, гранат и ножей.

Сейчас игра переживает вторую молодость. Из-за коронавируса геймеров на общем онлайне в CS: GO прибавилось. На прошлой неделе в CS: GO одновременно играли более одного миллиона человек.

Dota 2

Изначально «Дота» существовала в виде пользовательской карты внутри Warcraft 3: Reign of Chaos. В 2013 году игра переросла в Dota 2 — это произошло благодаря усердной работе компании Valve, разрабатывавшей ее почти 4 года.

Начинка игры очень похожа на ту, что предлагает LoL, только герои здесь бесплатные и графика не такая мультяшная. Но если говорить о значимости, то в киберспортивной индустрии нет дисциплины, которая могла бы на равных бороться с Dota 2. Чего только стоит главный турнир — The International, где в 2019-м разыграли 34,3 миллиона долларов. Интересно, что призовой фонд растет каждый год.

GTA V

Серия Grand Theft Auto живет с 1997 года. Практически каждая ее часть становилась абсолютным хитом своего времени. Таким же статусом обладает и GTA V, релиз которой состоялся в 2013-м.

«Все начинается в далеком 2004 году, когда трое лучших друзей, а по совместительству и грабителей, решают ограбить банк в Северном Янктоне. Все идет по плану — парням удается забрать большой куш и прыгнуть в машину, но в погоне с полицией не самая быстрая тачка попадает в аварию, и ворам приходиться удирать от полицейских собственным ходом. Теми грабителями были Тревор Филипс, Майкл Таунли и их общий друг Брэд. В перестрелке Майкла и Брэда ранит агент ФБР Дейв Нортон, а Тревору удается скрыться с места преступления. Мистер Таунли идет на сотрудничество с Федеральной службой безопасности, которая инсценировала его собственную смерть, чтобы он смог отойти от дел», — говорится в описании сюжета игры.

Grand Theft Auto V является ярким примером того, что игра, не претендующая на статус киберспортивной дисциплины, может жить долго и счастливо. Ежедневный онлайн в GTA V редко опускается ниже отметки в 150 тысяч человек, а в январе 2019-го стало известно, что эта часть стала самой продаваемой игрой десятилетия в Великобритании.

К моменту ее релиза пугающим выглядел бюджет на разработку проекта (около 300 миллионов долларов), но GTA V с легкостью преодолела отметку в 1 миллиард долларов, заработанных на продажах. В Rockstar остались довольны успехом, поэтому очень тщательно подошли к созданию следующей части, которая совсем скоро будет представлена общественности.

FIFA

Только вдумайтесь: первая часть легендарной серии футбольного симулятора была выпущена в 1993 году. У этого проекта была сложная задача — показать в цифровом варианте самый популярный вид спорта. Спорить можно сколько угодно, что лучше, симуляторы FIFA или PES, но продукт EA Sport получил большую известность. Официальные турниры по реальным футбольным соревнованиям (Лига чемпионов, чемпионат мира) проводятся именно в FIFA.

Каждый год разработчики радуют фанатов нововведениями. Например, в FIFA 20 появился режим уличного футбола VOLTA, история не новая, но слегка подзабытая.

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