Провал в олимпийском керлинге. Как получилось, что вице-чемпионки мира заняли последнее место в Пекине?

Нам предстоит учиться дальше — возможно, опять у иностранцев.

Нам предстоит учиться дальше — возможно, опять у иностранцев.

Последнее место на турнире по керлингу женской сборной России — пожалуй, самый труднообъяснимый провал олимпийского Пекина. Ведь результаты последних больших соревнований перед Играми — чемпионатов мира и Европы — почти безошибочно указывают на фаворитов ОИ.

Поэтому в полуфиналы попали чемпионки Пхенчхана-2018 из Швеции (они же — вице-чемпионки Европы-2021), чемпионки мира-2021 из Швейцарии, а чемпионки Европы-2021 из Шотландии под флагом Соединенного Королевства выиграли Олимпиаду. То есть мировой топ в керлинге понятен и достаточно стабилен, а его европейское подразделение — это четыре сборные, которые на любом турнире непременно борются за медали. В числе этих четырех сборных, безусловно, и российская: на чемпионате мира-2021 команда Алины Ковалевой выиграла серебро.

Всем понятно, что Россия в Пекине обязана была сражаться за медали. Но если начинать турнир из девяти предварительных матчей с шести поражений, то сражение отменяется. Первой, но не исчерпывающей причиной провала стал ковид: на финальном этапе наши девушки были ограничены в совместных тренировках из-за регулярных сомнительных тестов. На предолимпийских сборах в Новосибирске ПЦР-пробы только одного игрока из четырех были стабильно отрицательными. Но свалить все на вирус не получится. Ковидом перед Играми переболел, например, швед Никлас Эдин (итог — олимпийский чемпион) и девушки из женской сборной этой страны (итог — олимпийская бронза).

Алина Ковалева уже второй раз за карьеру оказалась в положении спортсмена, кому серебро предолимпийского чемпионата мира не принесло на последующих Играх ничего, кроме разочарования. В 2017-м она играла в команде Анны Сидоровой, которой было отказано в праве представлять Россию на Олимпиаде, — туда отправилась (и заняла предпоследнее место) команда Виктории Моисеевой. Тогда руководство российского керлинга рассудило, что в стране есть несколько на равных конкурирующих друг с другом составов женской сборной и статуса вице-чемпионок мира недостаточно для того, чтобы своей командой ехать в Пхенчхан. Был организован внутренний отбор, Моисеева его выиграла, потом провалилась на Олимпиаде и вскоре завершила спортивную карьеру — вышла замуж за датского керлера Дюпона и покинула Россию.

Другим следствием этого стало исчезновение команды Анны Сидоровой. Четверка, которая дважды выигрывала чемпионат Европы и брала медали на чемпионатах мира, распалась. Часть ее игроков теперь поднимает популярность керлинга во Владимирской области (третий дивизион российской лиги), а сама бывший скип пытается найти себя в дисциплине «микст-даблс», но в паре с Алексеем Тимофеевым пока нет нужной «химии», внутреннего доверия, поэтому Россия проиграла декабрьский турнир за олимпийскую лицензию в этом виде пекинской программы.

А Алина Ковалева теперь выиграла на чемпионате мира серебро уже в качестве скипа (капитана) команды, дополнительного отбора внутри страны избежала в силу того, что второй команды, способной претендовать на олимпийскую лицензию, в России сейчас попросту нет, но на Играх вице-чемпионки мира выступили еще хуже, чем в прошлом цикле, поменяв предпоследнее место на последнее.

Похоже, одна из наших проблем в том, что в России к чемпионатам мира относятся серьезнее, чем в других странах с развитым керлингом. Наше отношение в целом сводится к тому, что за успехи и на ежегодных мировых чемпионатах, и на Олимпиадах, проходящих вчетверо реже, присуждают «заслуженных» — и тренеров, и мастеров спорта.

Это может быть вредно для мотивации спортсменов по двум причинам. Ведь если олимпийский успех примерно равен успеху на ЧМ, то он либо принижается до уровня рутинного ежегодного старта, либо, напротив, если планка отношения к ЧМ предельно высока, — серьезнее ее мотивации у спортсмена уже не может быть, и на Олимпиаде у него не получается прыгнуть выше головы.

Но с нашими керлерами недостаточно заниматься психологической подготовкой. Два последних олимпийских цикла наглядно показали, что мы отстаем и в других компонентах игры — технике, тактике и стратегии.

Российский женский керлинг, еще недавно свежая и чистая надежда и неотразимая красота, дошел до переломной точки. Процессы, которые в нем сейчас протекают, можно назвать «реваншем энтузиастов». Чтобы понять это, нужно оглянуться в пока еще очень краткую, всего в 30 лет, историю этого вида спорта в России.

Первые успехи наших девушек — команд Людмилы Прививковой и Анны Сидоровой — связаны с керлинг-клубом «Москвич». Он был создан усилиями тренера Ольги Андриановой, бывшего баскетбольного тренера, которая увидела керлинг в одной из поездок по Северной Америке и заразилась решимостью развивать эту игру в России. Первыми успешными керлерами стали девушки, имевшие базовый опыт спортивной подготовки в других видах, главным образом фигурном катании. Методическое изучение игры шло и в Санкт-Петербурге — усилиями энтузиастов, с начала 90-х годов практиковавших керлинг и налаживавших первые международные контакты.

Прорыв в результатах на международном уровне случился после того, как усилия энтузиастов и воспитанное ими первое яркое поколение игроков совместились с приемом на службу успешных иностранных тренеров. В 2012 году женскую сборную возглавил швейцарец Томас Липс, а в юниорскую команду (как раз Виктории Моисеевой) в 2013-м пришел швед Андерс Краупп. В 2014-м после Олимпиады в Сочи и бронзового чемпионата мира в Канаде Липса сменил немецкий тренер Роджер Шмидт.

Все они работу со сборными России завершили. Тренерами женской сборной в Пекине были талантливый организатор и энтузиаст керлинга из Калининграда Сергей Беланов и Ирина Колесникова, самый опытный игрок (с 1992 года участвовала в 17 чемпионатах России) и тренер из Санкт-Петербурга.

Российская команда стала в Пекине единственной сборной, которую возглавлял специалист из своей страны. Возможно, наши энтузиасты с 30-летним стажем решили, что мы уже взяли из международного опыта все что можно. Но девять остальных сборных прибегли к услугам тренеров из других стран: шесть сборных возглавляли канадцы, китайцев тренировал дуэт итальянца и шведа. Сама Канада, страна с самым развитым керлингом в мире, приехала на Олимпиаду под руководством шведского тренера. А другой швед во главе сборной Великобритании эту Олимпиаду выиграл!

Кажется, нам опять нужен сильный иностранный спец — для системной работы в следующем олимпийском цикле. Но его выбор не должен быть ритуальным действием, он не принесет успеха сам по себе. Сильный иностранец должен получить выбор из игроков. Опыт по крайней мере двух сборных-полуфиналистов (Швейцария и Великобритания) показывает, что лучшие команды в керлинге получаются из синтеза двух-трех крепких четверок. И вырастить их — уже задача нашей федерации и ее региональных подразделений.

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