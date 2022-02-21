Знали и предупреждали. Какое же место заняла Россия на Олимпиаде в Пекине?

Совершенно точно можно сказать, что первое — по «деревяшкам». А всё золото мы предсказали еще до начала Игр.

Совершенно точно можно сказать, что первое — по «деревяшкам». А всё золото мы предсказали еще до начала Игр.

Спецпроект «Матча» по сбору российских медалей на Олимпиаде-2022 в Пекине завершился. Как и сама Олимпиада. С чего он начинался — смотрите здесь. А чем закончился?

Закончился заключительным стопроцентным попаданием нашего проекта. В последний день Олимпиады мы прогнозировали только хоккейное серебро — его и получили. Эта медаль сформировала окончательный итог для сборной России в Пекине — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Получается, что «Матч», делавший прогноз еще до начала Игр, совершенно точно назвал число первых мест нашей команды и немного преувеличил «серебряные» и «бронзовые» возможности.

В каких видах спорта наш прогноз оправдался полностью (или почти)?

В хоккее мы точно предсказали единственное серебро. В фигурном катании ошиблись на одну женскую бронзу, угадав оставшиеся две золотые, три серебряные и одну бронзовую медаль. В биатлоне, наоборот, «недодали» одну бронзу, а одно второе и два третьих места предсказывали.

Две медали, как и по нашему прогнозу, получил шорт-трек, правда, не две бронзы, а серебро и бронзу. В санях мы ждали две бронзовые медали, а получили одну. Ну и в сноуборде ошиблись на одну медаль и вместо золота и бронзы получили только бронзу.

Какие виды спорта совсем не оправдали наших ожиданий?

В первую очередь — коньки. Тут мы прогнозировали пять медалей — три серебра и две бронзы, а получили лишь две — серебро и бронзу. Во фристайле по количеству медалей всё не так плохо — пять ждали, три получили, но с качеством совсем промахнулись — золото, три серебра и бронза на деле обернулись тремя бронзовыми наградами.

Ну и в скелетоне и бобслее мы ждали по одной медали, но не получили ничего.

Кто оказался намного круче, чем мы думали?

Лишь два вида спорта серьезно превзошли наши ожидания. В прыжках с трамплина мы получили совершенно непредсказуемое и попросту нереальное серебро. Последний раз наша страна завоёвывала медали в этом виде спорта полвека назад, и есть ощущение, что следующую награду придется ждать еще столько же

Ну и, конечно, лыжи, где мы планировали 9 медалей (два золота, три серебра и четыре бронзы), а получили 11 (четыре золота, четыре серебра и две бронзы). Большунов порвал всю Олимпиаду вместе с нашими прогнозами. И это приятно.

И что в итоге?

Россия заняла второе место в медальном зачете по количеству наград, уступив только Норвегии. Мы выше США, Германии, Австрии — традиционных зимних фаворитов. При этом наша сборная на первом месте по количеству серебряных медалей, на первом месте по количеству бронзовых медалей и на первом месте по количеству «деревянных» четвертых мест — их у нас 13. А по количеству золотых — на девятом.

В десяти видах спорта российские спортсмены поднимались на пьедестал почёта, и лишь в пяти — нет. Наверное, это неплохой результат, однако в этих пяти немедальных видах лишь два — горнолыжный спорт и лыжное двоеборье — категорически не наши. В скелетоне, бобслее и в кёрлинге (где наша мужская сборная до последнего тура имела шансы выйти в полуфинал) мы вполне могли быть в призах.

Вот и хотелось бы через четыре года видеть уже 13 медальных видов сборной России. Ах да, 12 — прыжки с трамплина же теперь полвека ждать…