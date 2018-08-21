Братья Емельяненко - соседи в рейтинге тяжеловесов. Что нужно знать

«Матч ТВ» рассказывает о рейтинге самых опасных людей планеты, но самую интересную деталь вы уже знаете.

Что за рейтинг?

К ресурсу FightMatrix (именно он видит братьев Емельяненко на соседних строчках в рейтинге тяжеловесов) обращаются все чаще, поскольку он учитывает по 250 действующих бойцов в каждом дивизионе и использует математический алгоритм для определения лучших. В основе лежит система CIRRS (Combat Intelli-Rating and Ranking System), код для которой был написан в 2007 году одним человеком.

Можно ли считать рейтинг FightMatrix объективным? Нет, как и любой рейтинг, но по крайней мере в нем нет человеческого фактора и есть очень много фамилий. Создатели начисляют каждому бойцу определенное количество очков и уверяют, что вывели очень сложную формулу для этого. Тезисно:

– Боец удаляется из рейтинга при простое длиннее 450 дней (то есть, да, там нет Конора МакГрегора).

– Учитывается активность бойца, способ победы, класс соперника и уровень организации, в которой он выступает.

– Победивший боец не может стоять ниже побежденного до следующего боя, какие бы исходные позиции они ни занимали.

Где там Федор и Александр?

Вообще мы даже писали, что после боя с Тони Джонсоном Александр должен обойти Федора в случае победы. Более того, такое уже происходило: в конце 2017-го Александр побил двух соперников после долгого перерыва, Федор проиграл, и младший брат занял 37-е место, а старший – 52-е.

Александр свел поединок с Тони Джонсоном вничью и остался на своем месте. Сейчас Александр и Федор соседи, и это забавно при условии, что их такими сделала только математика: Федор на 27-м месте, Александр на 28-м. Выше них – Стефан Штруве (28 побед, 11 поражений, боец UFC) и Иван Штырков (13 побед, 0 поражений, планирует драться в полутяжелом весе). Замыкают топ-30 Кельвин Тиллер (10 побед, 1 поражение, дерется в PFL) и Сергей Харитонов (28 побед, 7 поражений).

Соперник Александра Тони Джонсон благодаря этой ничьей поднялся с 58-го на 35-е место.

Заслуги Федора Емельяненко в прошлом оценивают очень высоко: 1 октября 2000 года он вошел в рейтинг (к этому моменту у него было 3 победы, 0 поражений) и попал на 129-е место. 1 апреля 2003-го Федор занял первую строчку (после первой победы над Антонио Ногейрой и завоевания чемпионского пояса организации Pride) и не отдавал ее до 1 июля 2010-го. Это огромный срок.

Как выглядит топ-10 тяжеловесов?

1. Дэниел Кормье (39 лет, 21 победа, 1 поражение)

2. Стипе Миочич (36 лет, 18 побед, 3 поражения)

3. Кертис Блэйдс (27 лет, 10 побед, 1 поражение)

4. Александр Волков (29 лет, 30 побед, 6 поражений)

5. Деррик Льюис (33 года, 25 побед, 6 поражений)

6. Райан Бэйдер (35 лет, 25 побед, 5 поражений)

7. Фрэнсис Нганну (31 год, 11 побед, 3 поражения)

8. Фабрисио Вердум (41 год, 23 победы, 8 поражений)

9. Алистер Оверим (36 лет, 43 победы, 17 поражений)

10. Джуниор Дос Сантос (34 года, 19 побед, 5 поражений)

Здесь сразу же можно оценить преимущества и недостатки компьютерного рейтинга: Райан Бэйдер (он на шестом месте) практически все бои провел в полутяжелом весе, но участие в гран-при тяжеловесов Bellator переместило его в рейтинг тяжей. В тяжелом весе у Бэйдера только одна победа, и во многих поединках с расположившимися ниже людьми Бэйдер вряд ли был бы фаворитом. С другой стороны, рейтинг, составляемый организацией UFC, строится на личных впечатлениях и учитывает интерес организации. И там Фрэнсис Нганну, проигравший два боя подряд, обгоняет Александра Волкова, имеющего серию из шести побед (4 из которых – в UFC).

Если Кормье № 1, он дерется лучше всех в мире?

Вслед за рейтингом тяжеловесов можно составить рейтинг определений для первого номера. Проще всего сказать «это лучший тяжеловес в ММА», но это, по сути, пересказ, а не объяснение очевидного – да, он занимает первую строчку. Мы хотим узнать, что это значит, и тут начинаются сложности. Дело в том, что Кормье очень долго не дрался в тяжелом весе, а вернувшись, с ходу победил одного из самых убедительных чемпионов в истории UFC, Стипе Миочича. Уровень UFC сейчас такой, что чемпион организации почти всегда будет занимать первое место в рейтинге среди всех тяжеловесов на планете.

Можно ли говорить, что № 1 рейтинга тяжеловесов дерется лучше всех в мире? Чаще всего это похоже на правду, но в случае с Кормье у него есть два поражения от Джона Джонса, и в каждом бою Джонс, к несчастью для Кормье, выглядел более талантливым бойцом. Но Джонс во второй раз в жизни провалил допинг-тест и не дерется уже больше года, а его победу над Кормье в июле 2017-го аннулировали. При этом, если 31-летний Джонс вернется в бои и получит третий бой с Кормье, будь то тяжелый или полутяжелый (до 93 кг) вес, букмекеры, скорее всего, назовут его фаворитом. Еще интереснее, что и Джонс, гипотетически побив Кормье, не выглядел бы неуязвимым бойцом в тяжелом весе: Волков мог бы создавать ему проблемы размерами, Миочич – техникой, а Блэйдс – мощью. Один из российских бойцов в принципе говорил, что рейтинги не играют большой роли и в пределах одной пятерки или десятки бойцов будет очень жесткая конкуренция. Так что первого номера рейтинга корректнее определять как наиболее успешного бойца в конкретном моменте времени среди других лучших бойцов.

Что еще нужно знать про рейтинги?

Ресурс FightMatrix с июля этого года также позволяет сортировать бойцов по рейтингу ELO. Эло - фамилия физика, который придумал систему расчета в середине ХХ века. Наибольшую популярность рейтинг приобрел в шахматах, но позднее стал использоваться и в других видах спорта (в индивидуальных – чаще). Одна из особенностей рейтинга – тонкий учет победы фаворитов и андердогов друг над другом (авторский рейтинг FightMatrix также это учитывает). Условно победить в трех боях, где от тебя все ждут победы, может быть не так ценно, как выиграть один бой в ситуации, где фаворитом считают твоего соперника.

В рейтинге тяжеловесов, рассчитанном по системе ELO, есть несколько удивительных моментов: полутяжеловес Бэйдер занимает там третье место после Кормье и Миочича, в топ-10 входит Виталий Минаков (7-е место), Федор Емельяненко – 13-й и обгоняет Нганну и Оверима. Александр Емельяненко – 26-й и уступает Гольцову и Павловичу.

Рейтинги, составленные людьми, обычно рассматривают топ-10 бойцов. Но есть исключения:

Сайт rankingmma.com отодвигает Волкова на 6-е место, но ставит Федора на 17-е.

Tapology.com видит Федора 22-м, а Александра только 36-м, и его обходит Сергей Харитонов (32-е место), которого Александр 8 июля назвал «дорожной пылью».

MMAjunkie.com совершенно неожиданно определяет Минакова третьим тяжеловесом в мире после Кормье и Миочича. Виноват, скорее всего, внушительный рекорд Минакова – 21 победа и 0 поражений. На 4-м месте Волков, дальше стандартно: Блэйдс, Льюис, Нганну.

Лидер, ESPN.com, честно признается, что не обновлял рейтинги с апреля. Там по-прежнему первый Миочич (в апреле он еще не проиграл Кормье), дальше – Нганну, Оверим, Волков, Вердум и Веласкес, который в последний раз дрался два года назад.

Самый популярный статистический ресурс Sherdog.com также видит первым Кормье, но Волкова ставит на третье место, а Минаков замыкает десятку лучших.

Как много россиян в топ-50?

Довольно много. Ниже Федора и Александра очень внушительный состав: Сергей Харитонов (30), Мухумат Вахаев (32), Сергей Павлович (33), Денис Гольцов (34), Евгений Гончаров (37), Шамиль Абдурахимов (40) и Салимгерей Расулов (41). Из перечисленных в UFC дерется только Абдурахимов.

Выше братьев, кроме Волкова, есть Виталий Минаков (14-е место, 21 победа, 0 поражений). Тут интересно, что ничья Джонсона с Емельяненко улучшила позиции Минакова, поскольку Виталий в последнем бою побил Тони Джонсона, а он теперь стал котироваться выше. Алексей Олейник (19-е место, 58 побед, 11 поражений) и Иван Штырков (25-е место, 13 побед, 0 поражений). Со Штырковым было весело – он сам признал, что провел очень невыразительный последний бой и вот так отреагировал на слова о том, что он обогнал Федора Емельяненко в рейтинге тяжеловесов.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, facebook.com/BellatorMMA, Sam Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Sam Wasson / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Jamie Squire / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, vk.com/fightnightsofficial