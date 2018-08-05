Почему проиграл Сергей Ковалев. Лучшего боксера России трижды отправили в нокдаун

Бой Сергей Ковалев – Элейдер Альварес за титул чемпиона WBO был остановлен в седьмом раунде после того, как Ковалев в третий раз оказался в нокдауне.

Причина № 1. Альварес выбил из-под Ковалева уверенность в себе

Недавно в UFC Гаджимурад Антигулов дрался с Ионом Куцелабой. Куцелаба на взвешивании неожиданно агрессивно попер на Антигулова головой, заставил Дэйну Уайта делать то, что называют словом «разнимать», и вдобавок закричал.

Перед боем Куцелаба не пожал Антигулову руку и снова был агрессивен. А сам бой – внезапно выиграл. Мой коллега тогда предположил, что Куцелаба заставил Антигулова сомневаться в себе. Причина – Гаджимурад не знал, как ему себя вести. В это трудно поверить, но это можно объяснить. У парней из Дагестана статус очень жестких ребят и обычно никто не хочет вести себя дерзко до начала боя, потому что уж лучше драться с ними в клетке с судьей и по правилам, чем как-то еще. И сама по себе эта традиция закрепилась настолько, что, когда Куцелаба ее нарушил, в замешательстве оказались вообще все. Такие примеры иногда происходят, есть видео уличных драк, где кто-то неожиданно ведет себя дерзко с (вроде бы) более сильным противником и у него получается.

Есть такое понятие «грязный бокс» – удары ниже пояса, удары локтями, тычки коленями, удары в пах и много чего еще. Это все эффективно само по себе, но Элейдер Альварес, кажется, добивался этим куда большего – нужно было, чтобы Ковалев перестал понимать, что ему вообще с этим делать. Чтобы волновался сам Ковалев, а не его соперник.

За первые два раунда Альварес сначала ударил рукой по затылку, а потом перегнул Ковалева через канаты в клинче секунды через две после команды «стоп». И Ковалев после эпизода держался рукой за спину, так как прогнуться пришлось очень сильно и можно было получить травму.

Потом они столкнутся головами, Альварес будет бить ниже или на уровне резинки и попробует доломать спину Ковалева о канаты. Этим нельзя выиграть бой, но можно сковать соперника. Тем более, когда оба боксера знают, что год назад у Ковалева украли бой, засчитав нокаут после попадания ниже пояса. Получалось, что Ковалев наносил ущерб ударами, но Альварес, кроме ударов, наносил ущерб собой. Это наслаивалось на уверенность Ковалева, что рефери в ринге всегда будет против него. И ему стало сложнее.

Причина № 2. Тренер Ковалева мог ошибиться

Нокауты – как авиакатастрофы. Есть одна причина, но, чтобы из-за нее было падение, должно совпасть много всего.

У Ковалева был замечательный четвертый раунд. Сергей ужалил джебом, потом пробил несколько связок по корпусу и уложил в голову грузный правый боковой. Все выглядело так, как обычно и выглядит все в боях Ковалева за несколько секунд до их завершения. Но Альварес достоял до гонга, а Ковалев пришел в свой угол, и здесь был очень сложный выбор у тренера Турсунпулатова. Известно, что у Сергея не всегда получается распределить силы, что у него есть проблемы со вторыми половинами боев, и было два варианта: экономить на будущее или рисковать и заканчивать. Тренер сказал: «Он упадет. Сейчас надо отпускать, ты отдохни этот раунд, много ничего не делай. Пересекай, уходи, отдохни». И Сергей послушал (обычно слушать тренера не было сильной стороной Ковалева, и это ему никак не мешало).

Ковалев успокоился в пятом раунде, сохранил тот же темп в шестом. Альварес пришел в себя, успокоился и начал бить. Через два часа после этого Аброр Турсунпулатов скажет ТАСС: «Реванша не будет, Серега должен бросать бокс. Здоровье не то уже. Даже если бы он бой выиграл, я предложил бы ему заканчивать карьеру». Это ценные слова для СМИ, но неожиданные для тренера, который начал работать с боксером меньше года назад и тогда же говорил: «Сказал Сергею, что сейчас у нас начинается подготовка к Уорду. Я думаю, что третий бой будет. Сам Сергей очень хочет этого, и мы будем готовиться к нему».

Причина № 3. Альварес боксировал разнообразнее

Можно просто посчитать все то, чем угрожал Элейдер Альварес по ходу этого боя. Мы говорили про грязный бокс, но это не главное. Колумбиец в принципе был изобретательнее. В первых раундах голова Ковалева несколько раз откинулась после джеба. Он ложился точно и, что важнее для этого удара, очень вовремя.

Потом Альварес стал чаще бить по корпусу. Да, с намеками на удары ниже резинки, но там были и хорошие попадания в живот и область печени. У Элейдера проходили двойки, а нокдаун случился после правого через руку и здесь, скорее всего, надо уже похвалить другого тренера. Который был в углу Элейдера. Дело в том, что во втором бою с Андре Уордом проблемы Ковалева начались после очень похожего попадания. И тогда, и сейчас россиянин выбросил левую руку, в каждом случае держа ее чуть ниже, чем стоило, и правая соперника пролетела именно над ней. Только тогда у Уорда не получилось закончить бой без помощи рефери, а Альварес справился.

В углу колумбийца говорили на французском, понять было сложно, но перед финальным раундом там прозвучало: «Два удара, которые ты нанес, начали проходить». Возможно, речь шла не о правом через руку, но именно его Элейдер Альварес попробует один раз в седьмом раунде и попадает по воздуху, но пройдет меньше минуты, и он выбросит его точно в цель.

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