Хабиб подерется с Конором. Подробности, которые вам нужны

Самый важный бой по правилам ММА за последние десять лет случится на UFC 229 6-го октября в Лас-Вегасе.

Что произошло?

Хабиб Нурмагомедов и Конор МакГрегор два самых популярных бойца MMA прямо сейчас и к радости людей из UFC они дерутся в одной весовой категории. И теперь они будут драться друг с другом. Это случится 6 октября (седьмого по российскому времени) в Лас-Вегасе на T-Mobile арене. ДэйнаУайт сказал об этом на пресс-конференции перед турниром UFC 227. Ни Нурмагомедова, ни МакГрегора на пресс-конференции не было. Это будет бой за титул чемпиона UFC в легком (до 70,3 кг) весе. Титул сейчас принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

(UFC размещает постер, за 4 часа под ним появится 33 тысячи комментариев)

За последние два года Хабиб провел три боя, и победил в каждом: Майкла Джонсона 12 ноября 2016-го, Эдсона Барбозу 30 декабря 2017-го и Эла Яквинту 7 апреля 2018-го. Конор за это же время дрался по правилам ММА только один раз: 12 ноября 2016 года он побил Эдди Альвареса и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно. После этого Конор дрался по правилам бокса против Флойда Мейвезера 26 августа 2017 года и проиграл его техническим нокаутом в десятом раунде. Перерыв МакГрегора в ММА к моменту боя с Хабибом будет составлять один год и 11 месяцев.

Почему это случилось?

По данным tapology.com продажи платных трансляций в 2018-м году у UFC не выдающиеся: UFC 223 (Хабиб против Яквинты) - 350 000 покупок трансляций, Миочич против Нганну и Миочич против Кормье на UFC 220 и UFC 226 по 380 000, UFC 222 (Сайборг против Куницкой) и UFC 225 (Уитакер против Ромеро) собирают 260 и 250 тысяч соответственно. В 2017-м только два турнира покупает больше полумиллиона телезрителей. И вот для сравнения 2016 год: три турнира с участием МакГрегора пробивают миллион покупок, Роузи против Нуньес - 1,1 млн. покупок, UFC 200 с участием Леснара и Ханта - 1 млн.

UFC оказалась в заложниках у своих же шоу, где участвовали суперзвезды вроде Конора МакГрегора, Ронды Роузи, Брока Леснара и Джона Джонса. Хочется волшебства, а вместо этого есть чемпионы, которые говорят «мне все равно, кто станет моим следующим соперником».

Хабиб и Конор умеют быть заметными до, между и после ударов гонга, но получали популярность, казалось, в разных измерениях: Конор стал чемпионом, когда Хабиб еще продолжал восстанавливаться после травм. А Хабиб взял пояс весной 2018-го, когда МакГрегор ушел в бокс и долгий отпуск одновременно. При этом к концу 2017 года Хабиб стал самым популярным российским атлетом в Instagram, общался с Криштиану Роналду, Майком Тайсоном и Энтони Киддисом. Конор МакГрегор обогнал по доходам Неймара и Леброна Джеймса и фотографировался с Владимиром Путиным на финале чемпионата мира. И вот теперь они будут драться.

Как развивался конфликт?

(официальное видео на отметке 51:25)

Противостояние Конора и Хабиба началось с осени 2016 года. Хабиб рассчитывал на титульный бой с Эдди Альваресом, но его получил Конор. Хабиб дрался на том же турнире и предлагал Конору подраться и до, и после своего поединка. Конор не реагировал. Через две недели после боя его лишили пояса в полулегком весе, который МакГрегор не защищал 11 месяцев. Потом был бой с Флойдом Мейвезером. Хабиб ограничивался шутками про «беременность Конора» и «цыпленка».

Все воспламенилось, когда в апреле 2018-го в автобус Хабиба из рук Конора полетела тележка. Причина - днем ранее Хабиб и его друзья повздорили с другом МакГрегора, который должен был драться с Хабибом на одном турнире.

Все это очень хорошо накладывалось на чисто спортивную интригу: по решению UFC Конор был лишен пояса в легком весе и через 29 минут после этого пояс ушел к Нурмагомедову. Была очень сложная ситуация: Конор лишался титула одновременно с началом боя Хабиба против Яквинты. То есть нужна была уверенность, что титул, который отберут у Конора, обязательно кто-то выиграет.

Кто выиграет?

Практически все предпосылки указывают на Хабиба. Хабиб непобежденный (у Конора три поражения в 24 боях). Хабиб тяжелее - Конор значительную часть поединков провел в категории до 65,8 кг. Хабиб дрался в 70,3 кг, но между боями он может быть от 82 до 87 кг, а до UFC мог выступать в 77 и в 81 кг. Говорят, что Конор между боями не весит и 80 кг. Формально Конор только один раз дрался в UFC в весовой Хабиба, еще два боя он проводил в 77,1 кг, но там была отдельная история.

У Хабиба невероятная борьба и выносливость. У Конора - невероятная точность ударов, но принято считать, что при равных условиях у борца все же будет преимущество. С 2015 года МакГрегор только один раз сумел нокаутировать соперника в первом раунде, а провести с Хабибом раунд в клетке и не потерять свежести практически невозможно.

Ну и совсем простое - вот Конор 7-го июля

А вот 15-го

Вот Хабиб 8-го июля

вот 12-го

Не возникает ощущения, что МакГрегор не очень серьезно готовится к бою, где его, скорее всего, изобьют?

Самый простой способ разглядеть другую точку зрения - вспоминать бой Ронды Роузи и Холли Холм. Коэффициент на Холм был 7, бой побил рекорд по количеству зрителей на площадке и закончился нокаутом Ронды Роузи, которая до этого не проигрывала. И там важно не стилистическое сходство, а эффект неожиданности как таковой. То, что казалось невероятным до боя, становится очевидным после. Ронда Роузи оказалась не готовой драться в стойке на таком уровне. Похожее было например в бою Гассиева и Усика -все понимали, что умеет делать каждый из них, но никто не понимал, насколько это получится сделать хорошо на фоне именно этого соперника. И даже Хабиб отмечает, говоря о Коноре: «Он может попасть».

Сколько они заработают?

https://www.instagram.com/p/BlG8827g1xH/

Тут важнее, что для Хабиба (он, конечно, говорит, что деньги вторичны) это будет выход на новый уровень в гонорарах. Конор, напротив, будет регрессировать после боя с Флойдом (он, конечно, тоже говорит, что деньги не самое главное).

Официальный гонорар МакГрегора за бой с Мейвезером составил 30 миллионов долларов, совокупный оценивают в 100 миллионов. За последний бой по правилам ММА МакГрегор получил 3,5 миллиона долларов.

Хабиб, став чемпионом UFC, заработал 500 тысяч долларов по официальным данным. Сейчас менеджер Хабиба сказал, что Нурмагомедов не будет драться с МакГрегором за меньший гонорар по сравнению с Нейтом Диасом. Диасу за бой против МакГрегора заплатили два миллиона долларов.

Кто-то из них завершит карьеру?

https://www.instagram.com/p/BmCC64JHDZz/

Если Конор проиграет и проведет бой так, что реванш будет не интересен, то идеальным вариантом для него станет третий бой с Нейтом Диасом. Они так задорно ненавидят друг друга, что даже после поражения от Хабиба этот бой будет продаваться хорошо.

Хабибу, как и Конору, на момент боя будет 30 лет. После боя его статистика, вероятно, станет 27-0. Нурмагомедов-старший все чаще говорит, что Хабиб скоро закончит, и, наверное, это было бы эффектно сделать, оставив после себя серию из 30 побед в ММА. Для этого подойдет реванш с Конором, бой с Тони Фергюсоном и еще один поединок на прощание. Забавно, что Хабибу даже после МакГрегора может не хватать великого боя со спортивной точки зрения. Боя, где его не будут считать явным фаворитом. Пунктом выше мы писали, почему Конора не получится воспринимать как равного соперника. Но у Хабиба до Конора был Эл Яквинта, и он совмещал выступления в ММА с работой агента по недвижимости. Перед этим Эдсон Барбоза - блестящий ударник, но тоже не совсем то, что нужно.

Хабиб сейчас не может не слышать, как постепенно люди начинают сомневаться в качестве некоторых оппонентов Федора Емельяненко, но у Федора есть победы над Ногейрой и Крокопом, и это победы над абсолютно великими людьми своего времени. Хабибу не хватает кого-то такого же калибра, и пусть даже на этого человека не будет подписано 24 миллиона пользователей instagram.com.

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Фото: globallookpress.com