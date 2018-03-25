Флойда Мейвезера готовы побить в UFC женщина, рестлер, однорукий боец и самый маленький чемпион

Месяц назад Флойду Мейвезеру исполнилось 41. В этом возрасте он собирается научиться бороться, чтобы дебютировать в UFC. «Матч ТВ» – о том, с кем Флойд намерен тренироваться и кто хочет с ним подраться.

Сколько Мейвезер может заработать в UFC

В перископ-трансляции Мейвезер заявил, что может заключить с UFC контракт на три или четыре боя и заработать в сумме один миллиард долларов. То есть рассчитывает примерно на те же 250 миллионов за бой, которые он получил, подравшись по правилам бокса с Конором Макгрегором.

Для сравнения: сам Конор с учетом доходов от продаж платных трансляций смог заработать за свой последний бой в ММА от 10 до 15 миллионов (из них 3,5 миллиона за выход на бой).

Мейвезер в скором времени планирует получить лицензию бойца ММА и заявил, что ему потребуется шесть-восемь месяцев на подготовку. Об интересе к ММА говорят и отфотошопленные картинки в его инстаграме: будто бы в клетке UFC Мейвезер бьет локтем заливающегося кровью Макгрегора.

Конор на это мгновенно ответил кадром со своего боя против Нейта Диаса и подписью: «Настоящий локоть в настоящем бою».

Кто помогает Мейвезеру готовиться к дебюту в UFC

На следующей неделе Мейвезер встретится с чемпионом UFC в весе до 77 кг Тайроном Вудли, обсудит с ним стратегию подготовки к дебюту в ММА и проведет несколько тренировок. Об этом сам Вудли заявил в интервью TMZ. По словам Тайрона, подготовка к дебюту может занять около полугода.

Вудли говорит, что основная задача – научить Мейвезера защищаться от переводов в партер и вставать, если защититься не получилось.

С кем Мейвезер проведет первый бой в UFC

Самый очевидный вариант – реванш с Конором Макгрегором по правилам ММА, – кажется, отпадает: Флойд заявил, что готов дать Конору реванш, но только по правилам баскетбола.

Кто, если не Конор?

Рестлер. Си Эм Панк, 39 лет. Статистика в ММА: 0 побед, 1 поражение.

Звезда рестлинга Фил Брукс по прозвищу Си Эм Панк больше года готовился к дебюту в UFC. Получилось ужасно: на шестой секунде боя Си Эм Панк оказался на спине, а еще через две с половиной минуты уже стучал в знак сдачи. И все это с ним сделал малоизвестный боец Микки Гал.

Сейчас Си Эм Панка называют одним из вероятных соперников Мейвезера – и в этом есть логика: они оба обладают популярностью и нулевым опытом в ММА. Фаворитом букмекеры считают Си Эм Панка, поскольку он чуть моложе (39 лет), дольше тренируется в ММА, значительно тяжелее (в UFC он дрался в весе до 77 кг, тогда как Флойд в жизни весит 68 кг) и получше в борьбе, хоть и совсем деревянный в стойке. А бывший чемпион UFC в категории до 84 кг Майкл Биспинг считает, что Мейвезер нокаутирует Си Эм Панка.

Однорукий боец. Ник Ньюэлл, 32 года. Статистика в ММА: 14 побед, 1 поражение.

Ник выиграл 14 из 15 боев в ММА, его единственное поражение – от нынешнего шестого номера легкого веса UFC (Джастина Гэтжи). При этом Ньюэлл никак не может получить контракт с UFC. Дело в том, что у него нет предплечья левой руки. Что не мешает ему бить левым локтем:

Менеджер у Ньюэлла тот же, что у Хабиба Нурмагомедова, – Али Абдель-Азиз. Этот человек отлично умеет раскручивать своих бойцов – и Абдель-Азиз уже предложил Ньюэлла в качестве первого соперника Мейвезера в UFC. «Это легкие деньги для Ника», – заявил Али.

Как побеждать с одной рукой и одним глазом. Две потрясающие истории из ММА

Бывший чемпион. Доминик Круз, 32 года. Статистика в ММА: 22 победы, 2 поражения.

Идея Абдель-Азиза понравилась бывшему чемпиону UFC в весе до 61 кг Доминику Крузу.

«Если Флойд действительно собирается научиться защищаться от борьбы за шесть-восемь месяцев, я побью его с одной рукой. Даю ему совет: сосредоточься только на защите от борьбы», – сказал Круз в интервью TMZ.

Самый маленький чемпион. Деметриус Джонсон, 31 год. Статистика в ММА: 27 побед, 2 поражения.

«Флойд, попробуй побить самого маленького парня из UFC», – говорит чемпион UFC в весе до 57 кг Деметриус Джонсон, который, кажется, впервые в жизни сам кого-то вызвал.

Для Флойда это еще один ужасный вариант. Деметриус ниже на 13 см, но при этом обладает таким разнообразием навыков в стойке и в партере, что Мейвезеру быстро станет в октагоне грустно.

На этом фото Джонсон рядом с баскетболистом «Нью-Йорк Никс» Кристапсом Порзингисом, чей рост составляет 221 см:

Самая сильная женщина в его весе. Кристина Жустино (Крис Сайборг), 32 года. Статистика в ММА: 20 побед, 1 поражение.

Флойд дерется в категории до 66 кг. Кристина – чемпионка UFC в этом весе. В интервью TMZ она рассказала, как побила бы Мейвезера: «Боксировать с ним – это сумасшествие. Я бы постаралась провести проход в ноги и заставить его сдаться».

Флойд и Кристина выступают в одной категории, но вряд ли Мейвезер способен так обращаться с более чем 100-килограммовой штангой:

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Фото: Christian Petersen / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Rey Del Rio / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru