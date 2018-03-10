Как побеждать с одной рукой и одним глазом. Две потрясающие истории из ММА

Ник Ньюэлл выиграл 14 боев одной правой. Михаил Колобегов уже три боя дерется, видя, по сути, только левым глазом. Сегодня они одержали свои новые победы.

«Врачи говорят, что я могу ослепнуть». История бойца, который почти не видит одним глазом

Сегодня ростовский боец Михаил Колобегов на турнире АСВ в Бразилии выиграл решением судей у местной звезды Тиаго Сильвы. Для понимания: Сильва провел в UFC 12 боев, выиграл девять из них (две победы были отменены по результатам допинг-тестов). Сильву уволили из UFC после трех побед подряд – из-за его проблем с законом. В 2017-м Сильва на полгода оказался чемпионом АСВ в весе до 93 кг. А в 2018-м принял решение спуститься в 84 – там-то ему и повстречался Колобегов.

У Михаила в жизни проблем побольше. Его имя громко прозвучало в марте 2015 года, когда он нокаутировал Шамиля Абдулхаликова на турнире ProFC: секунданты Абдулхаликова выскочили в клетку с намерением избить Михаила.

А на тренировке в ноябре 2015-го после тычка пальцами в глаз Колобегов получил тяжелейшую травму: отслоение сетчатки с разрывом. Как говорил мне Михаил, боль была такой сильной, что он чуть не потерял сознание. А потом, когда спала гематома и глаз открылся, снизу постепенно стала подниматься «черная занавеска». В конце концов он почти перестал видеть правым глазом. Пришлось делать операции.

Мы общались с Михаилом полтора года назад, он рассказывал: «Врачи говорят, что надо завязывать. Предупреждают: если в глаз снова ткнут пальцами, можно вообще ослепнуть». Вскоре после этого интервью Колобегов решил вернуться в ММА – даже несмотря на то, что видит, по сути, только одним глазом. Провел уже три боя в организации АСВ – и ни разу не проиграл.

После сегодняшней победы над Сильвой Михаил заявил, что это может быть его последний бой. Ему предстоит еще одна – уже пятая – операция. Колобегов по-прежнему сохраняет надежду вернуть себе полноценное зрение. Когда мы созвонились после боя, Михаил уточнил, что продолжит драться, если будет ради чего рисковать. Сейчас он свободный агент: этот бой был последним по контракту с АСВ.

«Я знаю, что могу побить множество ребят из UFC». История бойца, у которого нет левой руки

Ник Ньюэлл появился на свет без полноценной левой руки. В 14 лет он стал заниматься борьбой. В 23 пришел в ММА. В 26 выиграл чемпионский пояс малоизвестного промоушена XFC. В 28 вышел на бой за титул на тот момент третьей по силе лиги мира – World Series of Fighting – против Джастина Гэтжи. Перед этим боем у них была одинаковая статистика: 11 побед, 0 поражений.

Ньюэлл проиграл нокаутом во втором раунде, а Гэтжи вскоре ушел в UFC и сейчас находится там на шестом месте в списке претендентов на пояс в легком дивизионе. «Я устал во втором раунде боя против Гэтжи. И это не было похоже на меня. Я всегда здорово держал темп и был быстрее своих соперников. А сейчас я уже не могу этого делать, потому что не могу тренироваться, как прежде», – говорил Ньюэлл.

Ник провел еще два боя после этого (оба выиграл), но остался недоволен своими выступлениями. Он не смог выиграть досрочно и, не сдерживая слез, заявил о завершении карьеры в 29 лет: «Я не хочу обманывать себя. Не хочу выходить драться ради чека. Я не хочу, чтобы люди видели второсортного Ника Ньюэлла».

Вне боев Ньюэлл оставался больше двух лет. А потом объявил, что в нем вновь горит огонь и он хочет драться, – и сегодня на турнире LFA в Хьюстоне за 130 секунд поставил очень среднего бойца Сонни Люке перед выбором: сдаться или получить травму шеи. Соперник выбрал сдаться.

Ньюэлл хочет драться в UFC. Президент UFC Дэйна Уайт говорил на этот счет: «Даже людям с двумя руками трудно драться в нашем промоушене».

Но Ник заявляет: «Я знаю, что могу побить множество ребят из UFC».

Фото: instagram.com/notoriousnewell