Бой за титул чемпиона UFC в тяжелом весе. Подробности

Стипе Миочич против Фрэнсиса Нганну на UFC 220 в Бостоне.

Как все было

Фрэнсис Нганну вел серию из четырех побед в первых раундах, но Стипе Миочич оказался человеком способным пережить и апперкот с дальней и боковой с передней руки камерунца. Пережив это, Миочич сделал самое предсказуемое из возможного: перевел в партер и вымотал соперника.

Показательным получился четвертый раунд: почти все пять минут Миочич удерживал претендента в неудобном положении и, даже не нанося особо опасных ударов, сделал так, что после сирены об окончании Фрэнсис Нганну поднимался с большим трудом. Это был не нокдаун – Нганну просто не хватило сил и опыта, чтобы их рассчитать. Перед пятым раундом было понятно, что по очкам Стипе Миочич выиграл четыре предыдущих, а на чудо у претендента просто не хватит энергии. Стипе Миочич побеждает по очкам и становится первым чемпионом-тяжеловесом в истории UFC, который сумел защитить пояс три раза.

Чемпион – Стипе Миочич

Американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич может стать самым успешным тяжеловесом UFC по количеству защит титула. Еще ни одном бойцу не удавалось защитить чемпионский пояс в этой категории трижды, но Миочич побил Алистера Оверима, Джуниора Дос Сантоса и сейчас может побить Фрэнсиса Нганну. Стипе Миочич играл в бейсбол, серьезно занимался борьбой, потом перешел в ММА и освоил бокс, да так уверенно, что на любительском чемпионате США его остановил только человек, который позже станет соперником Владимира Кличко и проиграет ему по очкам.

В какой-то момент статистика Стипе Миочича была 9-0, для понимания за девять выигранных боев в ММА Кейн Веласкес становился чемпионом UFC, но Миочич проиграл десятый бой в карьере Стефану Штруве. «Тогда он просто не был готов, была не та уверенность в себе», - объяснял «Матч ТВ» тренер Миочича Арман Локтев. Поле этого поражения Миочич действительно окреп: за 35 секунд убрал Фабио Мальдонадо (человек потрепавший нервы Федору Емельяненко и всей России), проиграл только раз в жесточайшем пятираундовом бою, нокаутировал Фабрисио Вердума и стал чемпионом.

Самое важное, что о нем нужно знать: ему 35 лет, его рост 193 см, он выходит на бой с весом 111 кг и у нас есть интервью, которое расскажет все самое главное.

Претендент – Фрэнсис Нганну

Нганну тренируется там же, где Конор МакГрегор готовился к бою с Флойдом Мейвезером: UFC построила огромный комплекс подготовки бойцов с самым современным оборудованием, UFC Performance Institute. В Нганну заинтересованы как в человеке, который будет носить пояс чемпиона UFC в тяжелом весе и соотвествовать этому статусу визуально. Если Стипе Миочич имеет образ добродушного большого мужчины, который работает в пожарной охране и чаще всего, подшучивает над своей супругой, то Фрэнсис Нганну будет совсем другим.

В 22 года Нганну решил заняться боксом: на это его вдохновили бои Майка Тайсона. В 26 лет он перебрался из Камеруна в Париж и поначалу ночевал на улице. В какой-то момент он явился в приют для бездомных и сказал, что готов помогать с работой на кухне. Его поставили там чистить овощи.

Тогда же Нганну пришел в один из местных залов единоборств и сообщил, что хочет выступать в профессиональном боксе. Тренер сказал, что для быстрого заработка ММА подойдет лучше. В ноябре 2013 года Фрэнсис провел свой первый бой в ММА, в декабре 2015-го дебютировал в UFC. Всего у Нганну 11 побед и 1 поражение (в шести боях в UFC – шесть досрочных побед).

Самое важное, что о нем нужно знать: ему 31 год, его рост 193 см, он выходит на бой с весом 119 кг и у нас есть текст, который расскажет все самое главное.

Их тренировки и нокауты

Стипе Миочич вырубает Фабрисио Вердума и становится чемпионом UFC

Фрэнсис Нганну вот так разбирается с некогда сильнейшим ударником в ММА, Алистером Оверимом

Такой была их подготовка к этому бою

Хабиб и его друзья на UFC 220

Если вы думаете, что Хабиб Нурмагомедов не имеет отношения к этому турниры вы ошибаетесь. Хабиб появился перед зрителями уже в первом бою. Дело в том, уже в первом бою турнира дрался один из главных спарринг-партнеров Нурмагомедова, Ислам Махачев. Соперником Махачева стал бывший соперник Хабиба, Глейсон Тибау. У Нурмагомедова на него ушло три полных раунда. Махачев потратил в 15 раз меньше времени.

А главный поединок этого турнира заслоняет собой бой за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Ценность пояса слегка снижена тем фактом, что предыдущий чемпион сдал его без боя. Джонс Джонс победил Даниэля Кормье, но не прошел допинг-тест и сегодня Кормье будет защищать титул в бою с Волканом Оздемиром.

Кормье тренируется в зале АКА, куда Нурмагомедов регулярно приезжает на сборы перед боями в США. Интересно, что и Кормье, и Оздемир в своих карьерах проигрывали только одному человеку. Кормье побеждал один из лучших бойцов 21 века, Джон Джонс. Оздемир проигрывал не самому известному парню в Bellator, Келли Анундсону. Интрига простая – Даниэль Кормье, боец очень высокого уровня, но его соперниками станут возраст (38 лет) и мотивация, Кормье побеждал практически всех и в двух весах, кроме Джона Джонса, главного соперника во всей карьере. Оздемир закончил два последних боя суммарно за 70 секунд, нокаутировав ударами рук двух бойцов из топ-10 UFC.

Итог получился предсказуемым: Кормье пережил удары Оздемира, не постеснялся ударить в ответ, а потом показал, что такое борцовская база, переведя в партер и забив оппонента на земле.

Фото: globallookpress.com