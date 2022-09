Илья Фрейманов: «Я буду искать возможности для нокаута».

30 сентября поклонников ММА ждет яркое зрелище: бой нокаутеров Ильи Фрейманова и Мартина Нгуена за титул чемпиона мира в полулегком весе по версии ONE Championship.

Оба бойца известны своим зрелищным жестким стилем. Нгуен одержал 10 из 14 побед в своей профессиональной карьере через нокаут или технический нокаут. Отличная ударная техника помогла краснодарцу Фрейманову выиграть 8 из 10 профессиональных поединков.

Дебютант из России надеется заявить о себе в ONE Championship красивым нокаутом:

— Я бы хотел выиграть нокаутом, не важно в каком раунде. В моем активе — восемь досрочных побед, и они все разные: ударами по корпусу, с локтя, с ноги. В этот раз я опять буду искать возможность для нокаута.

За плечами у Фрейманова — более 300 любительских выступлений по боксу, французскому боксу, ММА, кикбоксингу, панкратиону, армейскому рукопашному бою. Многие нокауты россиянина, как, например, поражение Эрзимана Байрамова локтем с разворота в 2020 году, попали в хайлайты ярчайших нокаутов года.

Правый оверхенд — пожалуй, самое грозное оружие его соперника — Мартина Нгуена. С помощью этого фирменного удара он завоевал титул чемпиона мира в двух дивизионах. Несмотря на то, что его соперники знали об этом ударе, избежать его они не смогли. И дело не только в физических данных Нгуена:

— Я чувствую свою силу, но думаю, что именно удары, которые соперник не видит, бьют больнее всего, — говорит он.

Визитная карточка 33-летнего бойца наиболее эффективна в качестве контрудара, который он использует, когда противник делает выпад. Нгуен любит жестко встречать агрессивных нападающих:

— С моим фирменным оверхендом справа, если ты работаешь четко, то очень редко получаешь удары справа — противнику придется начать играть со мной в шахматы. Но если попадается противник, который постоянно выбрасывает удары не комбинируя их, думая, что это поможет, то я люблю добивать правым оверхендом.

Мартин Нгуен (14-5)– ветеран ONE Championship и бывший чемпион организации в легком и полулегком весе. Оба титула он выиграл нокаутом. В последний раз Нгуен выступал на турнире ONE: Lights Out в марте этого года, когда он одержал такую необходимую ему победу нокаутом над украинцем Кириллом Горобцом. Эта победа дала ему шанс оправиться после двух поражений подряд: в октябре 2020 г. Тан Ли отобрал техническим нокаутом у Нгуена его пояс, а почти через год нокаут Джай-Вун Кима вновь заставил бывшего чемпиона почувствовать горечь поражения.

В копилке Нгуена — яркие победы над россиянином Маратом Гафуровым, филиппинцем Эдуардом Фолаянгом, легендой из Монголии Нарантунгалагом Джадамба. Он дважды сумел остановить чемпиона легкого дивизиона Кристиана Ли.

Илья Фрейманов к вызову сингапурского нокаутера готов:

— Я планирую парировать его правый оверхенд всем, чем только возможно: и встречными ударами, и уходами. Бой все покажет — смотрите внимательно, не пропустите красоту.

Во время сборов краснодарский боец вместе с тренерским штабом внимательно отсмотрели бои соперника:

— Его фишки — это стойка, правый оверхенд, он ловит соперников на правую руку. Другие сильные стороны — давление, тайминг, бокс, а еще выносливость — он хорошо дышит.

Представитель краснодарского клуба «Кузня» в собственных силах уверен:

— У меня более разносторонний арсенал, в чем-то моя техника опаснее и острее. Удивить ему меня будет нечем — я знаю все его приемы. Бой покажет, кто из нас лучше.

Российский боец не сомневается, что сможет произвести впечатление на болельщиков, которые уже давно следят за боями в ONE:

— Я уверен, что смогу их удивить. Поскольку они меня совсем не знают, их удивит все — и моя победа, и моя тактика. Зрителям я заранее советую смотреть бой внимательно, чтобы не проморгать мой выигрыш. Как всегда, я буду искать возможности для нокаута.

Фрейманов высоко ценит бойцовские качества соперника, но уверен в собственном преимуществе:

— Мои сильные стороны — это мои мозги, ударная техника, контроль и чувство дистанции. Он — сильный ударник, но все равно у меня будет преимущество в стойке. Думаю, Мартин не захочет со мной стоять долго и будет пробовать бороться, будет переводить меня в партер. Но и там он не будет долго затягивать бой. А вообще, я готов к любому сценарию в партере и в стойке.

