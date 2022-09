Знай наших — представители России в карде ONE 161

Сразу четверо бойцов, выступающих под российским флагом, примут участие в турнире ONE 161, который пройдет в Сингапуре 29 сентября 2022 г.

Основной кард

Главным боем вечера должен быть поединок между временным чемпионом ONE Championship в тяжелом весе Анатолием Малыхиным (10-0) и королем дивизиона Арджаном Бхулларом (11-1). Менеджеры Бхуллара заявили, что их подопечный получил травму во время сборов.

Мэтчмейкеры ONE вышли из положения — теперь кард возглавит бой за титул чемпиона мира по муай тай в полулегком весе. Главный бой карда — Петчморакот Петчанди против Таванчая Саенчая. Петчморакот — четырехкратный чемпион ONE, будет защищать свой титул от Таванчая — 23-летнего феномена, чемпиона стадиона Люмпини и одного из ярчайших молодых бойцов Таиланда, тренирующегося в зале Саенчая. Петчморакот забрал золото ONE в 2020 году и три раза провел его успешную защиту против Йодсанклая Фэртекса, Магнуса Андерссона и Джимми Виенота.

Не смотря на отсутствие в карде Малыхина, зрителям, которые буду смотреть прямую трансляцию в России, будет за кого поболеть. В основном карде ONE 161 ветеран UFC Чжан Липенг (33-11) попробует испытать на прочность Сайгида Изагахмаева (20-2) — перспективного бойца и протеже Хабиба Нурмагемедова. Изагахмаев занимает пятую строчку в дивизионе. В отсутствие очевидного соперника для чемпиона Кристиана Ли, любой из них может пробить себе путь в претенденты на титульный бой.

Предварительный кард

В предварительном карде, представители России выступят в трех дисциплинах — ММА, сабмишен грэпплинге и муай тай.

Кард возглавит громкий поединок по муай-тай между бывшими чемпионами мира по кикбоксингу в полусреднем весе и бывшими соперниками Алаверди Рамазановым и Капитаном Петчиинди.

Капитан победил россиянина нокаутом в прошлом году, так что Рамазанов, занимающий 4 место в дивизионе, вряд ли упустит шанс реабилитироваться, тем более, что правила муай-тай более привычны для обоих соперников.

Любители грэпплинга оценят бой бразильского спортсмена Родриго Морелло из Сингапурского зала Evolve MMA и российского самбиста Руслана Багдасаряна. В 2019 году он завоевал золотую медаль турнира по самбо на II Европейских играх в весовой категории до 62 кг среди мужчин.

В тяжелой весовой категории ММА новичок промоушена Батрадз Газзаев (3-0) просит вызов сенегальцу Умару «Реуг Реуг» Кейну (3-1) — одному из самых физически впечатляющих спортсменов в мире.

Кейн выиграл свои первые два боя в ONE Championship, но сломался в апреле 2021 года, когда на его пути встал Кирилл Грищенко. Газзаев, как и «Реуг Реуг», обладает огромной мышечной массой. Непобежденный в трех профессиональных поединках, где он выиграл техническим нокаутом, представитель владикавказского зала Alania Fighting Team постарается громко заявить о себе в поединке с одним из фаворитов ONE.

