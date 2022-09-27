Изменения в карде OFN2: Аллазов выбывает, Юсупов получает бой

Мэтчмейкеры ONE Championship внесли изменения в карду второго большого бойцовского карда в рамках номерных турниров One Fight Night.

Мэтчмейкеры ONE Championship внесли изменения в карду второго большого бойцовского карда в рамках номерных турниров One Fight Night.

One Fight Night 2 состоится на крытом стадионе Сингапура Singapore Indoor Stadium в пятницу, 30 сентября. В основном и в предварительном карде — захватывающие поединки с участием спортсменов из России.

Из-за травмы Чингиза Аллазова произошла замена в соглавном бою турнира — поединке за титул чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе по версии ONE. Супербон Сингха Мавинн в главном бою получит на этот раз жесткий вызов от турецкого спортсмена Тайфуна Озкана. Изначально Озкан должен был выступать в предварительном карде против Марата Григоряна, пытаясь заслужить право поединка за золото ONE.

Григорян — трехкратный чемпион мира по кикбоксингу организации Glory, он выиграл свой первый бой в возрасте 12 лет. Марат выступал в Glory и K-1. В 2018 году он нокаутировал будущего чемпиона мира по кикбоксингу в полусреднем весе Супербона Сингха Мавинна всего за 29 секунд на турнире Kunlun Fight World MAX.

В главном карде OFN2 непобежденный турецкий нокаутер Халил Амир (7-0) по-прежнему проведет дебют в ONE Championship против бывшего претендента на титул чемпиона мира Тимофея Настюхина (14-6).

Бои бывшего короля полусреднего веса и нынешнего третьего номер в очереди претендентов на титул чемпиона Мартин Нгуен (14-5) с новичком в лице Ильи Фрейманова (10-2) тоже остается в силе.

В андеркарде у Марата Григоряна появился новый оппонент — Джамал Юсупов. Трехкратный чемпион России по кикбоксингу, Юсупов вырос в Дагестане. Он начал тренировки по муай-тай в возрасте 21 года, и уже через три месяца он вышел на ринг. Юсупов выиграл шесть национальных чемпионатов России по кикбоксингу и муай-тай, а также титул чемпиона Европы по кикбоксингу, одержав почти половину побед через нокаут. Юсупов стал известен широкой аудитории после того, как нокаутировал легенду муай-тай Йодсанклая IWE Fairtex во время своего дебюта на ONE Championship.

В главном событии чемпионка мира ONE в атомном весе Анжела Ли вернется в ринг, чтобы завершить свою трилогию с чемпионкой мира ONE Ксионг Джин Нан. Китаянка Ксионг будет отстаивать титул королевы соломенного веса.

Первый турнир ONE Fight Night имел огромный успех. В главном событии легенда UFC Деметриус Джонсон победил Адриано Мораеса.

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